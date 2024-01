El Partenón de Atenas

La historia del Partenón de Atenas se puede dividir en tres períodos principales: su construcción, su historia posterior y su estado actual.

La Acrópolis está situada sobre una roca de cima plana que se eleva 150 m sobre el nivel del mar en Atenas, con una superficie de unas 3 hectáreas. Los primeros artefactos datan del Neolítico Medio; se han documentado viviendas en el Ática del Neolítico Temprano (VI milenio a. C.).

La construcción del Partenón

El Partenón fue construido entre los años 447 y 432 a.C., durante el apogeo de la civilización griega. La construcción fue encargada por el gobernante ateniense Pericles, como agradecimiento a los dioses por la victoria de Atenas sobre los persas en la Batalla de Maratón.

El Partenón fue diseñado por el arquitecto Ictino y el escultor Fidias. El edificio está construido en mármol blanco del monte Pentélico, y es uno de los ejemplos más perfectos del orden dórico.

El Partenón estaba dedicado a la diosa Atenea, la diosa protectora de Atenas. El interior del templo albergaba una estatua de oro y marfil de Atenea Partenos, obra de Fidias.

La historia posterior del Partenón

