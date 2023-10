Empresarios garcas: La Aduana denunció a Bridgestone

La Aduana denunció a Bridgestone por presunta falta de liquidación de divisas por US$ 4 millones

La Dirección General de Aduanas denunció a la firma de neumáticos Bridgestone por presunta falta de liquidación de divisas por US$ 4 millones, por lo que podría caberle una multa de más de US$ 20 millones, de acuerdo con un informe de la Aduana difundido hoy.

Según el comunicado de la Aduana, “la empresa de neumáticos Bridgestone incumplió el ingreso de más de US$ 4 millones; podría caberle una multa de más de US$ 20 millones, por divisas no liquidadas que corresponden a 65 exportaciones con destino a Brasil, Uruguay, EE.UU., Colombia, China y Corea del Sur”.

Desde la Aduana refirieron que además se han registrado 69 denuncias más contra otras firmas por infracciones similares, con multas mínimas pretendidas que ascienden a US$ 33,5 millones.

De esta manera, en el caso particular de Bridgestone Argentina S.A. la DGA denunció a la firma “por faltar al ingreso de US$ 4.073.163 a la Argentina”, y detalló que “la demanda presentada por el organismo se da en los términos del artículo 954 inciso C del Código Aduanero, referido a Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”.

“La maniobra irregular de la empresa fabricante de neumáticos fue descubierta tras un cruce informático entre las bases de datos de Aduana y del BCRA, por lo cual se le abrió un sumario contencioso en los términos del artículo 1.090 del Código Aduanero”, confirmaron.

La DGA cuestionó que “pese a las reiteradas maniobras irregulares de las empresas del sector para generar márgenes extraordinarios, los precios de los neumáticos en nuestro país siguen siendo elevados, tanto que entre julio de 2022 y septiembre de 2023 la Aduana evitó el contrabando de nada menos que 17.610 neumáticos, valuados en aproximadamente $1.428 millones”.