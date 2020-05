Lockheed Martin Corporation en problemas por mentir. Aunque el problema se reconoció oficialmente solo ahora, (se supo en 2019): aviones F-35B con despegue y aterrizaje vertical y sus versiones de cubierta del F-35C no admitían un vuelo estable en modo supersónico.

A mediados del año 2019, se denunció los problemas del fuselaje y del revestimiento de sigilo, y se percató de que la solución concebida por los militares fue poner un límite de menos de un minuto para las aceleraciones a Mach 1,3. Desde entonces, solo se ha hecho obvio que el Pentágono no está dispuesto a emprender nada para que el avión vuelva a justificar su nombre de ‘Lightning’, que significa ‘relámpago’. Ahora en Internet le dicen F35 «Fake Trick»

EEUU sigue gastando plata de sus contribuyentes en proyectos truchos, mientras la pandemia de Coronavirus destruye su economía. Lo más interesante es que ahora EEUU se los quiere vender a paises del tercer mundo. Quieren recuperar la tonelada de dolares que gastaron en un avión que no sirve para el combate cara a cara. Un dron de 2500 dolares es más útil que el F-35 Lightning II. Las autoridades, aparentemente, no buscarán un cambio estructural para superar los problemas técnicos, y se han limitado a recomendar a los pilotos evitar las velocidades supersónicas.

Si no fuera por la crisis del coronavirus, esta noticia se habría convertido en una sensación mundial. Un portavoz de la Administración del Programa Conjunto F-35 Lightning II (Oficina del Programa Conjunto F-35) le dijo al Pentágono gritar a Defense News que los pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina de los EE. UU. Tendrán que lidiar con restricciones en los vuelos supersónicos, «bajar la velocidad». El hecho es que «a velocidades superiores a 1 MAX, la cola de un súper luchador puede colapsar».

Destrucción del fuselaje en el aire, mayor vulnerabilidad a los aviones enemigos y baja eficiencia de combate: Estados Unidos reconoció otro defecto en el caza F-35 Lightning II de quinta generación. Resultó que el avión estadounidense más avanzado no puede volar a velocidades supersónicas. El Pentágono aún no ha tomado medidas drásticas, limitándose a una prohibición de overclocking del F-35.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos propuso resolver este problema «cambiando los parámetros operativos». En otras palabras, el luchador estadounidense, con el nombre ruidoso «Lightning» – «Lightning» ahora se elevará a velocidades subsónicas. Los pilotos pueden superar la barrera del sonido durante un tiempo muy corto. De hecho, esta es la verdadera oración del F-35, como un luchador de quinta generación.

Recuerde que en 2005 Lockheed Martin Corporation, el fabricante de aviones Lightning II, aplicó por primera vez el término «quinta generación» a sus aviones F-22 y F-35 para distinguirlos de los competidores, principalmente los rusos. Como escribe Bill Sweetman , ex editor de la revista Jane y actualmente editor de Aviation Week grupo de grupo de autoridad (el autor de más de 50 libros sobre aviones militares), los gerentes de Lockheed Martin leen en un artículo laudatorio publicación de Moscú sobre el F-22, como un luchador 5- th generación. Digamos que sus características, principalmente baja visibilidad, deberían formar la base del avión de combate ruso del siglo XXI. Después de eso, esta terminología de marketing adaptada para Lightning II, con la mano ligera de un periodista ruso no identificado, abrió el camino para el F-35 en muchos países.

El Pentágono cerró este tema delicado con una nota «sin planes de corrección». No es sorprendente: en condiciones de producción en masa, la eliminación de una deficiencia tan crítica requerirá enormes inversiones financieras, en particular, en el desarrollo y las pruebas de vuelo de nuevos materiales de revestimiento de fuselaje.

El piloto militar de Rusia, Vladimir Popov, explicó a RIA Novosti, la capacidad de mantener un vuelo estable con sonido supersónico es una de las características más importantes de un luchador moderno. Sin esto, la interceptación efectiva de objetivos aéreos es simplemente imposible.

«Si toda la munición se agota en los ataques, el valor de la aeronave como unidad de combate tiende a cero», agregó el experto. «En este caso, la tarea principal del piloto es separarse de la persecución y hacer un aterrizaje seguro en su aeródromo. Si hay un régimen supersónico, lo que es mucho más fácil».

Popov recordó que el F-22 Raptor era anteriormente el principal avión de ataque de la Fuerza Aérea de los EE. UU. «Pero resultó ser costoso, grande, difícil de mantener», agregó el especialista. «Querían hacer un automóvil más eficiente. Pero resultó lo que sucedió: el F-35 no era todo modo».

Según el experto, los ideólogos estadounidenses de quinta generación ponen «invisibilidad» en los radares a la vanguardia. Otra condición importante es un amplio rango desde alturas y velocidades extremadamente pequeñas hasta el máximo. Al mismo tiempo, los motores supersónicos requieren un funcionamiento económico en el modo de postquemador.

Y solo entonces en la lista: el uso en combate de armas y maniobrabilidad. En Rusia, por el contrario, estas características se destacan, y la invisibilidad y el sigilo ya lo siguen.

