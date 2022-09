Figuritas: Jorge Argüello y el Embajador Marc R. Stanley: ¡Mi primer álbum del Mundial!

¿Jorge Argüello y el Embajador Marc R. Stanley compiten o colaboran juntos en completar el álbum del Mundial?

Por otra parte el Precios de las figuritas del mundial. Mientras que en la Argentina el sobre de cinco figuritas ronda entre $ 150 (el valor oficial) y supera los $ 300 (el monto al que se disparó tras los faltantes)-, en Brasil sale 4 reales (u$s 0,76), en Perú 3 soles (u$s 0,77), en Uruguay 32 pesos uruguayos (u$s 0,78), en Chile $ 700 (u$s 0,80), en Panamá u$s 0,85 y en México 18 pesos mexicanos (u$s 0,90).

En este contexto, desde el Palacio Bosch sede del Embajador ¿el Canciller y el Embajador compiten o colaboran juntos en completar el álbum del Mundial?

Por otra parte recordemos que Marc Stanley había dicho que «Estamos aliviados de saber que la Vicepresidenta esté bien». Tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, el embajador estadounidense, expresó por Twitter que «Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes».

¡Mi primer álbum del Mundial! Me encanta la pasión que genera en 🇦🇷. ¿También están buscando figuritas? ¿Alguna idea de cuáles son las más difíciles de conseguir? Vean mi desafío a mi buen amigo, el embajador @JorArguello: ¡Veamos quién puede completar el álbum primero! pic.twitter.com/Kdr74UfwKV — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) September 16, 2022

Marc, ¿y si lo llenamos juntos?

Como hicimos con los cancilleres y ministros de economía, te espero en 9 días con los gobernadores del Norte Grande en DC, para promover el comercio, las inversiones y fortalecer la relación🇦🇷🇺🇸 De paso…vemos qué nos falta para llenar el álbum🙂 — Jorge Argüello (@JorArguello) September 16, 2022

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), confirmaron que actualmente se están vendiendo a un precio promedio de $250. En algunos se consiguen a $220 y en otros por encima de $300, como en plazas del interior, donde el desabastecimiento es más crítico.

A menos de tres meses para el inicio de nueva Copa del Mundo, mañana será el lanzamiento oficial del álbum de figuritas pero la expectativa de los coleccionistas ya generó un furor en nuestro país.

La empresa Panini, de origen italiano y con la licencia oficial desde 1970, anunció hace cuatro días en sus canales de comunicación en Argentina que el 24 de agosto era la fecha del lanzamiento de la nueva colección de figuritas del Mundial de Qatar 2022.

La pasión por coleccionar las figuritas del Mundial es una tradición que se transmite de generación en generación.