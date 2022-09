Gastronomía, coctelería y cultura brasileña en Argentina. Probar Brasil 2022

“Probar Brasil 2022” – El mes de la gastronomía, coctelería y cultura brasileña en Argentina- en el año de su bicentenario.

Del 17 al 23 de Septiembre – Coctelería

Del 24 al 30 de Septiembre – Gastronomía, café de especialidad y pastelerías.

En el marco del Día Nacional del Brasil -7 de septiembre- comenzó la segunda edición de “PROBAR BRASIL” organizada por CAMBRAS (Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña) con el apoyo de la Embajada del Brasil en Buenos Aires. Habrá diversas propuestas culinarias con platos, menús, cafés de especialidad, postres y cócteles, en un circuito de restaurantes, emprendimientos gastronómicos, cafeterías y bares destacados, para redescubrir los sabores de este país.

También habrá una vasta agenda de actividades culturales -artes plásticas, cine y literatura- en varios puntos de la ciudad bajo el concepto #Brasileñate, durante el mes de la independencia brasileña y en el año de su bicentenario.

Buenos Aires, septiembre de 2022. En el marco de la celebración del día nacional del Brasil (7 de septiembre – Día de la Independencia), CAMBRAS (La Cámara de Comercio argentino brasileña) con apoyo de la Embajada del Brasil en Argentina anuncia la segunda edición de “PROBAR BRASIL”, con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y continuar difundiendo la gastronomía, coctelería y la cultura brasileña en la Argentina.

El 7 de septiembre, reconocidos monumentos de todo el país se iluminaron a partir de las 19 horas con los colores nacionales del Brasil, el verde y el amarillo, como homenaje a la amistad que une a los dos pueblos, dando comienzo al mes de actividades, donde podremos sentir más cerca al país vecino, deleitándonos con su arte, gastronomía, su café emblemático y su rica coctelería. Actividades culturales se suman a la agenda así como una danza de sabores, para que más argentinos nos familiaricemos con productos emblemáticos del país vecino como la tradicional cachaça (destilado de la caña de azúcar), el açaí, el cacao, el café, la mandioca o el maracuyá.

Con el objetivo de invitarnos a “brasileñarnos”, las diferentes propuestas se irán conociendo a través de las redes sociales de CAMBRAS, para poder contagiarnos así, del espíritu alegre del Brasil con las novedades de esta edición.

“La relación entre Argentina y Brasil es naturalmente próxima. Nos unen las afinidades y los valores. Los argentinos conocemos sus playas, su espíritu alegre… Brasil despierta en nosotros ese sentimiento “muito legal” y nos anima a querer descubrir más, sus tragos, sus tradiciones, sus sabores. Nuestro deseo es que, durante estas semanas, se sienta Brasil en Buenos Aires”, comentó Analía Canale Directora de Cambras.

“Es un placer ver la continuidad del proyecto de cócteles en el marco del “Probar Brasil’, principalmente en este año tan especial, que es el de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia”, dice el Embajador de Brasil en Buenos Aires, Reinaldo Salgado. “El repertorio de casas brasileñas participantes es de alto nivel y encuentra socios locales a la altura. Esperamos que los argentinos puedan degustar acá las recetas y conocer, como turistas, las casas que las crearon en Brasil”, finalizó.

AGENDA PROBAR BRASIL

Con el objetivo de sentir un poco menos de “saudade” por visitar Brasil y difundir la amplitud cultural del país vecino, “Probar Brasil” -bajo el concepto “#Brasileñate”-, propone sumarse a las siguientes actividades:

COCTELERÍA

Desde el 17 de septiembre hasta el viernes 23, la coctelería será la protagonista de la mano de los mejores bares de Buenos Aires.

PARTICIPAN:

Tato Giovannoni (noveno en el ranking “Bar World 100 – The Industry’s Most Influential Figures 2022”) y su reconocido Florería Atlántico (quinto en la lista “The World’s 50 Best Bars 2021”) recibe una “receta invitada” desde el emblemático bar del Brasil, Santana Bar: Considerado como el mejor bartender de San Pablo por la revista “VEJA São Paulo Comer & Beber 2021/2022” y ganador de las etapas de Suiza (2017) y Brasil (2019) del concurso “World Class Cocktail Festival”, Gabriel Santana comparte con el premiado bar de la calle Arroyo, la receta de su “Banana Daiquiri” que lleva ron, lima Tahití y jarabe de banana y manzanilla. Se trata de una reinterpretación del Daiquiri, que recibe, de las manos de Santana, notas de irresistible creatividad brasileña.

Además Giovannoni presenta su cóctel de autor “Aviation Açaí” que lleva ginebra Profeta con açaí, maraschino, limón, almíbar y dash de clara de huevo pasteurizado. Fruta amazónica de llamativo color morado, el açaí viene conquistando mercados internacionales, incluido el argentino, con su sabor singular y sus propiedades nutricionales.

CoChinChina Bar, de la bartender Inés de los Santos (puesto 62 en el ranking “Bar World 100 – The Industry’s Most Influential Figures 2022”), prepará dos “bebidas invitadas” del Brasil:

“Estómago” es una creación de la bartender Chula Barmaid, cordobesa radicada en San Pablo que actualmente está al mando de la barra del recién inaugurado Cineclube Cortina. Estómago hace referencia a una película homónima de 2007, considerada la 74ª mejor película brasileña de todos los tiempos. El cóctel lleva cachaza blanca, jerez de manzanilla, vermú seco, agua de oliva y jugo filtrado de pepino.

“Cola de Gallo” es la otra receta replicada por de los Santos, autoría de Günter Sarfert para el Restaurante Cora y rinde homenaje al muy brasileño Rabo de Galo, traducción literal del inglés “cocktail” que originó las palabras “coquetel” (en portugués) y “cóctel” (en español). En la fórmula original, que data de la década de 1950, Rabo de Galo combina cachaza y vermú rojo. Además de la cachaza blanca, Sarfert propone una reinterpretación con brandy y vermut blanco dulce y agrega a la mezcla fernet, bebida tan querida por los argentinos.

Punto Mona

Mona Gallosi presenta su cóctel de autor denominado “Mango Mambo“. Inspirado en el desayuno o café da manhã en Río y los atardeceres de Jericoacoara. Lleva, 60 ml cachaça Yaguara Branca, 30 ml cold brew (café frío), 20 ml jugo de mango, 10 ml Cointreau, mango tostado. Batido.

La Uat Bar

Este nuevo bar de Palermo presenta su cóctel “Não tem caroço” que lleva cachaça, licor de banana, almíbar de maracuyá, almíbar clásico, limón y espumante.

Green Bamboo

Presenta una interesante versión de cóctel fusión vietnamita brasileña denominado “Perdido en Leblon” que lleva cachaça, lima, horchata de arroz, leche de coco y ananá.

SABORES

La semana del 24 de septiembre, se suman restaurantes, emprendimientos gastronómicos, pastelerías y cafés de especialidad, con menús y propuestas pensadas en exclusiva para esta edición que podrán ser disfrutadas de manera presencial como así también en formato delivery. Para los amantes de los mercados, habrá opciones brasileñas en el Mercado de San Nicolás.

PARTICIPAN:

Cuervo Café (café de especialidad) – Promoción de granos del Brasil de Minas Gerais – Varietales de Arara y Catuaí.

Féca (café de especialidad) – Promoción de granos del Brasil.

Ispica Café (café de especialidad) – Café espresso brasileño

Tres cafés (café de especialidad) – Dos tipos de café filtrado al estilo brasileñode Belo Horizonte y de Minas Gerais.

Açaí Brasil Arg – Smoothie “Brazuca” de açaí

Brasilerinho – Menú completo de almuerzo y/o cena de entrada, plato principal, ensalada y postre.

Império da Coxinha – Menú de coxinhas.

Pan de Queso – Combo de Pan de Queso “Probar Brasil”

Green Bamboo – Menú fusión vietnamita brasileña: “Viet-camarão”, versión adaptada vietnamita del clásico bobó de camarão, con un curry de camarón, tomate, mandioca, aceite de dende, cilantro y arroz.

Narda Comedor – Desayuno/ Merienda brasileña: Tortita de guayaba, bowl de açaí y frutas, tapioca con jamón y queso.

Namida Sushi – Combo Sushi “Probar Brasil” con entrada, plato principal de tiradito de açaí y cóctel.

Nouch-I Bakery – Torta edición limitada “Probar Brasil” con maracuyá y mousse de caipiriña. Además de coxinhas dulces de maracuyá y de açaí.

Robertinho Food (en el Mercado de San Nicolás) – Opciones para todo el día, desde desayuno hasta almuerzo y/ o cena de menú completo con entrada, plato principal, postre y aperitivo con opciones como feijoada completa, tapioca rellena de queso coalho, entre otros.

Otras opciones del mercado de San Nicolás: Las otras propuestas del mercado presentarán opciones inspiradas en el Brasil.

Restaurante vegano: Cheescake con cookie de cacao vegano, castañas de cajú y jalea de maracuyá

Urban Jazz Pizza: Pizza brasileña con choclo y calabresa

CULTURA

Durante todo el mes habrá actividades culturales en varios puntos de la ciudad, desde muestras de arte hasta propuestas de cine brasileño.

Artes plásticas

Se llevará a cabo en el Espacio Cultural del Palacio Pereda (Arroyo 1142), entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre, la exposición “Territorios en Polifonía”, con entrada gratuita (miércoles a viernes de 14 a 20 hs y sábados y domingos de 12 a 18 hs). La muestra exhibirá obras de trece artistas sudamericanas, entre ellas tres brasileñas (Gabriela Noujaim, Ileana Hochmann y Tina Velho). El 20 de septiembre, a las 18 hs, en el mismo lugar, Maria Arlete Gonçalves, una de las fundadoras del Centro Cultural Oi Futuro, brindará una charla en el marco del Ciclo de Intercambio de Pensamiento “Cruces de Territorios y Experiencias de Campo”.

El 29 de septiembre se inaugurará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con el apoyo de la Embajada del Brasil, la exposición “60 Afiches Celebrando el Planeta”, que reúne obras de grandes artistas y diseñadores brasileños, inspiradas en las históricas cumbres sobre el medio ambiente Río-92 y Río+20, con curaduría del diseñador brasileño Felipe Taborda.

Cine

La directora Marcela Lordy también estará presente en la octava edición del Festival Internacional Cine de las Alturas, que tendrá lugar en la provincia de Jujuy entre el 2 y el 11 de septiembre, cuya programación dedicará una franja especial al cine brasileño.

Entre el 4 y el 18 de septiembre, la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) exhibe una retrospectiva de documentales brasileños, así como el estreno en Argentina de “Mujer Océano”, película de Djin Sganzerla.

Durante septiembre, la plataforma gratuita del INCAA, Cine.Ar, ofrecerá una selección de películas de directoras brasileñas como Lucia Murat y Caroline Leone.

Literatura

El 10 de septiembre, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Roca 3155, Villa Ballester – San Martín) será la sede del festival literario “Celebramos Brasil también desde las Periferias”, organizado por Arkhé Libros, con narración de poemas, debates y música en vivo.

PROBAR BRASIL

¿QUÉ ES? Es la segunda edición del “evento referencia” que acerca la cultura y los sabores brasileños a la Argentina.

¿DÓNDE y CÓMO? Las actividades culturales se realizarán en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Las propuestas gastronómicas y de coctelería serán en un circuito de bares, restaurantes y cafés de especialidad, en el espacio de cada uno de los participantes adheridos. Podrán encontrar detalles de la agenda y lugares en las redes de CAMBRAS.

¿CUÁNDO? A partir del 7 de septiembre:.

Actividades culturales durante todo el mes de septiembre.

Organiza: CAMBRAS – Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña

Presenta: CAMBRAS y la Embajada del Brasil en Buenos Aires.