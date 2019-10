Horacio Rodríguez Larreta el vencedor vencido.

Compartí :-) .







Horacio Rodríguez Larreta ganó la elección de las PASO pero es macrismo prehistórico. Nunca supo para que quiere ser Jefe de Gobierno si todos sus indicadores son antiporteños.

Hacer veredas donde hay veredas será su máxima victoria que quedará en los libros de historia. Lo de las inundaciones de J B Justo no se lo puede otorgar ya que eso lo hizo Mauricio Macri.

Su gestión estará marcada en los libros de historia por haber combatido el narcomenudeo, es decir detener a pibes en discotecas con al menos dos porros y un par de “pastis”, es decir ir contra la cadena narco más débil.

Se lo recordará también por haber aumentado ingresos brutos indiscriminadamente, haber subido el ABL, Patentes. Haber entregado terrenos a sus amigos y haber realizado la mayor cantidad de multas por mal estacionamineto de toda la historia Argentina.

Lo otro es maquillaje, pintar comunas, poner algún televisor con lista de espera. No hay mucho más. Durante su gestión solo cerraron comercios de venta minorista (lo que en foros defienden como privados o capital pyme) a una velocidad de 50 comercios pymes por día. Si es sobre la zona sur, la estadística es fulminante para las pymes.

Larreta ganará posiblemente con un 50 % justo (a Palermonline le da 48,9 y pierde al día de hoy) pero la pregunta es, ¿por qué lo odia el otro 50%?

La otra explicación es que se rodeo de impresentables y malas personas: comenzando por Elisa Carrió. Además se le fué todo el electorado antiaborto como los Cynthia Hotton y Gómez Centurión.

Otra manera de entender el odio a Larreta es ver el desastre de un Hospital público porteño, tenes que rezar de no contagiarte alguna enfermedad inter hospitalaria, con ir al Fernández a la guardia te vas a dar cuenta que los baños públicos están literalmente y permanentemente todos cagados, es decir sucios. (si alguien quiere fotos que las pida por mail a la redacción info@palermonline.com.ar, no los publicamos por decoro).

Su jugada anterior a las PASO de limpiar a sus militantes de los barrios y poner a candidatos a jefes comunales adolescentes sin experiencia, no fué muy bien visto por su propio electorado.

Las PASO le dejaron una victoria con gusto de derrota. El Jefe de Gobierno no llegó al objetivo que se había fijado para estas PASO: vencer sin necesidad de ir a ballottage. Para eso debía conseguir más del 50% de los votos, y con casi la totalidad de las mesas escrutadas apenas superaba el 46%.

Es decir 5 de 10 porteños rechazan a Larreta y su política contra las pymes y centros culturales, periodismo vecinal y jovenes.

Desde el 11 de agosto a última hora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desapareció de la escena pública. Según algunas crónicas periodísticas, los asesores de campaña le aconsejan un bajo perfil para evitar que sus apariciones públicas le hagan perder los votos en la disputa electoral de octubre. Teme tener que afrontar una segunda vuelta.

Del otro lado espera otro vencedor vencido de Palermo, que paga 30 mil pesos de expensas en los Silos de la calle Dorrego y sus desayunos en Nucha. Matías Lammens que si llegára a ganar, no se sabe quien es, que dice, que quiere y que piensa y fundamentalmente es alguien sin poder real. Desde el campo popular nadie sabe que es Matías Lammens. Nadie.

La Ciudad se merece otro tipo de Gobierno. Volver al progresismo porteño.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la Constitución porteña, en 1996, ninguna fuerza quebró la barrera del 50%. Se acerca el fantasma de perder en segunda vuelta, en caso que los votos que se destinaron a las otras fuerzas se redirijan para el recién llegado Matías Lammens. Vencedores vencidos (Un baion para el ojo idiota) de Los Redondos.

Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz y un ciego como yo ¡Vencedores vencidos! ¡Te has fugado! ¡Me hago humo! ¡Den la alarma! Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes de un mudo con tu voz de un ciego como yo. ¡Vencedores vencidos! Leyendo diarios en un baño turco empañando Ray Bans, mascando un hueso tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. ¡Ovejero que descansa en manto negro! Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más (unos terrícolas) ¡Vencedores vencidos! ¡Buena Suerte! ¡Y más que suerte! (sin alarma …) Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle. ¡La banda de mi calle!

COMO FUERON LOS RESULTADOS EN LAS PASO

El escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires de las Primarias (PASO) del pasado 11 de agosto.

Escrutinio definitivo: Larreta 904.165 votos a Lammens 617.654 votos.

En los resultados Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) amplió su ventaja sobre Matías Lammens (Frente de Todos) y quedó con los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

En el tramo para jefe de Gobierno hubo récord de voto en blanco: 8,54%. El Jefe de gobierno porteño sumó 904.165 votos, 50,67% del total de afirmativos.

Respecto al conteo provisorio, tuvo 6.090 votos más y creció 11 centésimas.

En contraposición, Lammens que aumentó 748 sufragios pero a nivel porcentual cayó 11 centésimas. Así, la diferencia entre ambos pasó de 281.169 votos (15,83 puntos) en el provisorio, a 286.511 (16,05%) en el definitivo.

En el escrutinio de las PASO, Lammens terminó con 617.654 votos. Es un 34,62%, marca nunca lograda por un candidato local del kirchnerismo, pero que podría no alcanzarle para llegar a un balotaje.

Ambos candidatos apuntan a los mismos votos: al 8,54% de blancos y a los 7,87% con los que terminó Matías Tombolini, el candidato porteño de Roberto Lavagna.

PR

HORACIO TE DEJO ESTE TEMA

Y TE INVITO A QUE LE DES UN REPORTAJE A PALERMONLINE NOTICIAS.