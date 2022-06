Inflación en todos los países de occidente

La Guerra de Ucrania no le sirve a ningún país del mundo, excepto a la industria militar.

La Guerra de Ucrania no le sirve a ningún país del mundo. No es un fenómeno solo de Argentina.



Inflación en todos los países de occidente. La guerra la están pagando todos con aumentos de precios en los combustibles y en los alimentos. En este contexto nadie descarta una devaluación ultra violenta del dólar con la excusa de hacer dólares digitales y llamar a un cambio. De EEUU como país inventor de la captación piramidal o estafas piramidales, se puede esperar cualquier cosa.

La economía global podría estar de camino a una recesión en medio del endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales para restringir la inflación, un descenso en la demanda y problemas de cadenas de suministro, según expertos de Deutsche Bank y Citigroup, quienes estiman que la probabilidad de que tal escenario se materialice es de un 50 %.

Los economistas de Citigroup señalan la subida de los tipos de interés e interrupciones en las cadenas de suministro como razones clave en su predicción.

¿El desenfrenado aumento de la inflación en Estados Unidos es la antesala de una recesión global?

«La experiencia histórica indica que la desinflación suele acarrear costes significativos para el crecimiento y vemos que la probabilidad global de recesión se acerca ahora al 50 %», explicaron los expertos de ese banco de inversiones estadounidense, citados por Bloomberg.

Por su parte, el consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, indicó que la economía global se está agobiando bajo una cantidad de presiones, incluidos problemas de suministro en China y el alza de los precios de los alimentos, principalmente en los países pobres.

«Al menos yo diría que tenemos una probabilidad del 50 % de una recesión global», dijo el consejero delegado de Deutsche Bank en una entrevista.

En lo que respecta a Estados Unidos y Europa, precisó que la probabilidad de que se produzca una recesión en el segundo semestre de 2023, al tiempo que suben los tipos de interés, es «obviamente superior» a las previsiones que tenía su banco antes de que estallara el conflicto en Ucrania.

No obstante, los bancos centrales «aún pueden diseñar aterrizajes suaves, o suavizados, en sus previsiones», admiten los economistas de Citigroup, agregando que para ello «hará falta que las perturbaciones de la oferta disminuyan y que la demanda se mantenga resistente».

CRIPTO DE MAL EN PEOR.

Uno de los medios chinos dirigidos por el Comité Central del gobernante Partido Comunista, el más especializado en temas económicos, Economic Daily, publicó este 22 de junio un artículo que advierte a los inversores sobre el riesgo de que los precios del bitcóin «se dirijan a cero».

El medio refuerza así las expectativas pesimistas difundidas tras el reciente desplome de las cotizaciones de esta y otras criptomonedas.

«El bitcóin no es más que una cadena de códigos digitales, y sus ganancias provienen principalmente de comprar barato y vender caro», afirman los autores. «En el futuro, una vez que la confianza de los inversores se derrumbe o cuando los países soberanos declaren que el bitcóin es ilegal, volverá a su valor original, el cual es absolutamente ninguno».

El mercado de criptodivisas, afirma el medio, está «lleno de conceptos de manipulación y pseudotecnología», y solo se pudo desarrollar por la falta de regulación en Estados Unidos y otros países occidentales. Este conjunto de desventajas constituye un «factor externo importante» que propicia la volatilidad del bitcóin, según recoge South China Morning Post.

Un muro en la pared

La bolsa de valores de Nueva York abrió este miércoles a la baja en medio de una pronunciada caída de los precios del petróleo que afectó al sector energético. El sector tecnológico también mostró una tendencia descendente, aunque luego volvió a recuperarse.

En la apertura de Wall Street, el índice S&P 500 cedió un 0,9 % y el tecnológico Nasdaq se contrajo en un 0,7 %, mientras que el promedio industrial Dow Jones perdió un 0,9 %. Más tarde, empezaron a repuntar durante la jornada, logrando subidas del 0,4 %, 0,9 % y 0,2 %, respectivamente.

Según el análisis de los datos realizado por Bloomberg, el S&P 500 ahora se encuentra a punto de sufrir su peor primer semestre desde la presidencia de Richard Nixon (1969-1974). Desde el inicio del año, el índice ya ha perdido un 21 % a falta de siete días para que termine junio.

La última vez que el índice sufrió una caída tan drástica fue durante los primeros seis meses de 1970. Ahora los economistas atribuyen la caída a una mezcla de factores, como la alta inflación y la línea dura de la Reserva Federal, que, según las previsiones, van a sumir a la economía estadounidense en una recesión.

Un tercio de la capitalización de criptodivisas está en manos de inversionistas de EE.UU.: ¿podría impactar la caída del criptomercado en su economía?

El criptomercado ha caído este junio en más de 30 %, perdiendo más de 300.000 millones de dólares de su capitalización total.

La criptodivisa más popular se cotizó este miércoles en torno a los 20.100 dólares, según CoinMarketCap. El estratega jefe de mercado en InTheMoneyStocks.com, Gareth Soloway, estimó el martes en una entrevista con Kitco News que la ‘corrección’ del bitcóin puede llevar sus cotizaciones a 10.000 dólares la unidad. El más inmediato precio previsible en esta tendencia a la baja sería de 12.000 dólares, en una perspectiva de entre tres y seis semanas.

Ya el pasado 30 de abril, el vicepresidente del fondo de inversión Berkshire Hathaway, Charlie Munger, un importante socio de Warren Buffett, criticó el bitcóin y consideró que «es muy probable que llegue a cero», también porque «socava el sistema de la Reserva Federal y el sistema monetario nacional» de EE.UU. El inversionista consideró por ello que el presidente chino, Xi Jinping, es «lo suficientemente inteligente como para prohibir el bitcóin».

Mientras tanto, analistas del banco de inversión JP Morgan Chase pronosticaron en mayo que el valor del bitcóin se recuperará de la baja sufrida en los últimos meses y consideraron que está infravalorado en 29 % con respecto a su «precio justo»