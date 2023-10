La conjuntivitis es una inflamación que recubre la parte blanca del ojo

La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la membrana mucosa que recubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado. Cuando hay conjuntivitis, los ojos se enrojecen, pican y pueden lagrimear.

Las causas más comunes de la conjuntivitis son:

Puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo:

Infecciones virales: Los virus, como los adenovirus, son una causa común de conjuntivitis. La conjuntivitis viral puede ser altamente contagiosa y se asocia comúnmente con resfriados o infecciones respiratorias.

Infecciones bacterianas: Las bacterias, como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, también pueden causar conjuntivitis. Este tipo de conjuntivitis puede ser contagiosa y a menudo se propaga a través del contacto directo.

Alergias: La conjuntivitis alérgica es causada por la exposición a alérgenos como polen, polvo, pelo de animales o productos químicos irritantes. No es contagiosa y generalmente afecta a ambas partes de los ojos.

Irritantes químicos: La exposición a productos químicos irritantes, como productos de limpieza, humo, cloro en piscinas o productos químicos industriales, puede causar conjuntivitis química.

Factores ambientales: Condiciones ambientales extremas, como viento, sol intenso o contaminación del aire, pueden irritar la conjuntiva y desencadenar una conjuntivitis irritativa.

Contacto con cuerpos extraños: La presencia de un cuerpo extraño en el ojo, como polvo, arena o partículas extrañas, puede causar irritación y conjuntivitis.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS): En casos raros, la conjuntivitis puede ser causada por la transmisión de ETS como la clamidia o la gonorrea de una madre infectada al bebé durante el parto.

Enfermedades autoinmunitarias: Algunas enfermedades autoinmunitarias, como el síndrome de Sjögren o el lupus, pueden causar inflamación ocular, incluyendo la conjuntivitis.

Es importante identificar la causa subyacente de la conjuntivitis para determinar el tratamiento adecuado. Si tienes síntomas de conjuntivitis, como enrojecimiento, picazón, secreción ocular y molestias, es recomendable consultar a un oftalmólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuados. El tratamiento puede incluir lágrimas artificiales, antibióticos (en casos de conjuntivitis bacteriana), antihistamínicos (para conjuntivitis alérgica) u otras medidas según la causa.

Los síntomas de la conjuntivitis pueden variar según la causa. Los síntomas comunes incluyen:

Enrojecimiento de los ojos

Picazón en los ojos

Lagrimeo

Secreción ocular

Sensación de arenilla en los ojos

Dolor de ojos

En algunos casos, la conjuntivitis puede causar síntomas más graves, como:

Dificultad para ver

Enrojecimiento de los párpados

Hinchazón de los párpados

Ardor en los ojos

El tratamiento de la conjuntivitis depende de la causa.

Conjuntivitis bacteriana: Se trata con antibióticos en gotas o pomada para los ojos. Los antibióticos suelen ser necesarios durante 5-7 días.

Conjuntivitis vírica: No hay tratamiento específico para la conjuntivitis vírica. Los síntomas suelen desaparecer por sí solos en 7-10 días.

Conjuntivitis alérgica: Se trata con medicamentos antihistamínicos o gotas oculares para la alergia.

Para prevenir la propagación de la conjuntivitis, es importante lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos.

Consejos para prevenir la conjuntivitis:

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de ir al baño o de sonarse la nariz.

Evite tocarse los ojos.

Si tiene conjuntivitis, no comparta toallas, almohadas o otros artículos personales.

No use lentes de contacto hasta que sus ojos estén curados.

Si tiene síntomas de conjuntivitis, es importante consultar a un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.