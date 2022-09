La libertad de la costura

Te preguntás seguido si es preciso aprender este saber que parece una experiencia reservada a las abuelas?

Dudás si vale la pena?

Creés que, tal vez, lo que necesites para tu emprendimiento puede hacerlo otro?

O, quizás, te imaginás que es muy complicado…

Lo cierto es que la respuesta a esas consultas son todo lo contrario de lo imaginable. El saber no pertenece a las abuelas, es una realidad vigente hoy. Súper vale la pena que lo intentes porque se relaciona con crear, con independencia y con la posibilidad de manejar un entorno sustentable.

Si estás pensando en tu propio emprendimiento, nadie customizará lo que querés como vos mismo.

Casi todas las personas en el pasado podían coser, por qué vos no?

Hoy te damos excusas impagables para decidirte:

1. Sé personal.

Si tenés ganas de hacer que lo tuyo no sea igual a lo de ningún otro, entonces podés personalizarlo. Reformarlo con creatividad con avíos posibles que le den una mirada particular. Parches, apliques, plumas, piedras, botones, pasamanería, piel, cuero, etc.

2. No tenés que recurrir a otra persona que arregle tu ropa. Esto te da la libertad de darle solución a cualquier dificultad que se te presente como coser un botón o cambiarlos todos, subir o bajar un ruedo, ampliar o reducir una prenda que no te ajuste o poder hacerlo con cualquiera de las prendas de la familia.

Coser te da libertad.

Te permite ahorrar tiempo, dinero y hacerlo a tu placer.

3. Te hace más creativo.

Cuando aprendés a coser se abre un mundo nuevo. Vas a empezar a encontrar alternativas diferentes, te vas a imaginar las soluciones posibles para una prenda que quedó abandonada o vas a crear una nueva idea para tu emprendimiento.

4. Es una inteligente manera de desterrar las tensiones cotidianas. Concentrándote en el aprendizaje y la costura en sí misma se acalla la mente, se adormecen las preocupaciones y se enfoca en el aquí y ahora.

5. Potencia tus destrezas. Las habilidades motoras se acrecientan al trabajar con elementos de pequeño tamaño y se adquiere precisión al enhebrar, usar dedales, descoser, etc.

6. Es una práctica sustentable. La costura permite reutilizar prendas que serían descartadas de no adaptarse, por ejemplo aplicando un parche de diseño sobre una mancha o enganche que no se puede resolver. Pero también permite darle aprovechamiento a la tela, porque de un mantel con un agujero se puede hacer una pollera

7. Es ecológico

Si te preocupa el medio ambiente, la costura es una bonita manera de protegerlo, ya que te permitirá reutilizar casi cualquier producto, o bien hacerlo tela base para otra aplicaciones.

Como principiante del saber coser ya es posible empezar a hacer reuso de las prendas disponibles.

8. Es económico.

Reusar, arreglar, remodelar, reconvertir, hacerlo uno mismo.

9. Puede convertirse en generoso para quienes te rodean: podés aplicar tu tiempo e ingenio en preparar regalos, souvenirs, decoración para eventos para tu gente querida.

10. Puede ser el origen de un nuevo proyecto laboral sobre el que aplicar tu nuevo saber.

Sugerencias

