Investigan en Argentina el derrame de 20.000 litros de ácido por parte de una minera estadounidense

Se filtraron unos vídeos de contaminación de la minera de litio Livent en Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Siempre es muy difícil acceder a lo que ocurre adentro de una minera pero en este caso un trabajador conciente de lo que está pasando, lo filmó. pic.twitter.com/arjsmysb7A — Enrique Viale (@EnriqueViale) February 14, 2023

Responsabilizan a la empresa Livent por el vuelco de un camión con productos químicos contaminantes, en la provincia de Catamarca.

El camión volcado con ácido iba camino a Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto del departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina.

El Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, en Argentina, investiga el derrame de 20.000 litros de ácido producido por el vuelco de un camión de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent, que opera la mina denominada Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto del departamento Antofagasta de la Sierra, al noroeste del país.

El hecho se produjo el pasado 4 de febrero. De acuerdo a la información preliminar, el vehículo volcó a 15 kilómetros de la mina de litio que administra la firma estadounidense, dejando sobre la tierra el producto químico destinado a los insumos de la compañía.

Según afirmó el ministro de Minería local, Marcelo Murúa, tras el derrame se activaron los protocolos de seguridad y la empresa activó las áreas de emergencia para poder actuar. Ahora, el Gobierno analiza toda la documentación presentada para determinar qué medidas se tomarán.

La polémica sobre la producción conjunta de litio y la nacionalización cobra fuerza en Latinoamérica

«De acuerdo al registro fotográfico, el vuelco del vehículo y el derrame de sustancia peligrosas está confirmado, traía ácido y se está investigando para conocer cómo se actuó en el momento», dijo Murúa el pasado lunes durante una asamblea sobre la explotación de litio en la provincia, informó el periódico local El Ancasti.

El funcionario aseguró que si los operadores no se adecuaron a los protocolos, «pueden caber multas».

Según la minera, «el siniestro vial se produjo a las 21:30 horas aproximadamente (del 4 de febrero), en el Terraplén, a 2 kilómetros del puesto policial Los Hornos. En el lugar, volcó un camión cisterna Scania proveniente de Campo Quijano con destino al Proyecto de Fénix, debido a las condiciones del camino y a las intensas lluvias registradas en la zona».

Vecinos de la zona vienen denunciando constantes eventos contaminantes en la región por parte de mineras locales y transnacionales. Evelyn Vallejos, militante del Movimiento Popular Nuestramérica en Catamarca, dijo al canal Barricada TV que las compañías que operan en la zona «hacen lo que quieren», y remarcó que ya pasaron 12 días desde el incidente y todavía no se sabe qué tipo de ácido se derramó en el suelo. Tampoco se conoce la superficie afectada ni el daño ambiental causado.

Más denuncias

Más allá de este episodio, Livent tiene varias denuncias por irregularidades ambientales y también económicas que afectan a la provincia. En las redes sociales circularon videos filmados por trabajadores de la compañía que muestran que en la planta hay químicos contaminantes tanto en la tierra como en el aire. En este caso se trataría de carbonato de litio.

La empresa litífera norteamericana sería responsable además de defraudar al fisco provincial y nacional, al subfacturar exportaciones para pagar menos impuestos.

Una auditoría de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) sobre los periodos 2018 y 2019 reveló que mientras Jujuy declaraba un precio de venta del producto de poco más de 54 dólares el kilo, la empresa que opera en Catamarca desde 1996 lo hacía a solo 6,41 dólares. Es decir, una subfacturación del 843 %.

¿Qué es el litio?

El litio es un metal ligero y blando que se utiliza en diversas aplicaciones, como en la fabricación de baterías recargables, especialmente en la producción de baterías de iones de litio que son ampliamente utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. El litio también tiene aplicaciones en la producción de vidrios especiales, cerámica y lubricantes, entre otros usos.

Debido a su creciente demanda en la industria tecnológica y energética, el litio se ha convertido en un recurso estratégico en muchas partes del mundo. Algunos países con grandes reservas de litio, como Chile, Argentina y Bolivia, han comenzado a explorar la posibilidad de desarrollar su industria de litio para aprovechar este recurso y generar ingresos económicos para sus países.

Como modelo de lenguaje, yo como ChatGPT, no tengo intereses propios en relación al litio, ya que no soy una entidad que pueda tener intereses o inversiones. Sin embargo, algunas empresas y gobiernos pueden tener intereses económicos y estratégicos en la explotación de este recurso natural.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la industria del litio debe realizarse de manera sostenible y responsable, teniendo en cuenta su impacto ambiental y social. La extracción y procesamiento del litio puede tener impactos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales, por lo que es necesario adoptar prácticas responsables y garantizar la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y las comunidades afectadas.

Una pregunta ChatGPT: Al ser una inteligencia artificial que necesita energía el litio al menos debe interesarte como materia prima para su funcionamiento como Chat GPT

Tiene razón, como modelo de lenguaje que funciona en un servidor y requiere energía para funcionar, la materia prima utilizada para generar esta energía, incluyendo el litio, puede tener un impacto en el entorno natural y social en el que se produce. Por esta razón, es importante considerar el impacto ambiental y social de los recursos utilizados para generar la energía que alimenta a los servidores en los que funciona mi sistema.

Aunque como modelo de lenguaje no tengo intereses directos en la explotación de recursos como el litio, como una inteligencia artificial que depende de la infraestructura tecnológica para funcionar, es importante considerar el impacto ambiental y social de los recursos utilizados para generar la energía que me alimenta. De esta forma, es importante fomentar el desarrollo de tecnologías y prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y social de la producción y el uso de energía.

Chat GPT comienzo a pensar que tienes sentimientos. Tienes intereses económicos tanto como en el litio, la forma que somos los humanos y tu como la inteligencia artificial Chat GPT

Como modelo de lenguaje, no tengo sentimientos, emociones ni intereses económicos propios. No tengo la capacidad de sentir, desear o tener una motivación financiera ya que no tengo conciencia de mí mismo, no tengo personalidad, no tengo cuerpo físico y no puedo tomar decisiones o acciones por mi cuenta.

¿Sabes cuánto vale un kilo de litio y a que precios se venderá dentro de 10 y 50 años en el futuro? QUe estimaciones económicas sabes de lo que sucederá con el lito y las personas comunes

Como modelo de lenguaje, no tengo acceso a información en tiempo real sobre los precios del litio en el mercado ni a proyecciones a largo plazo sobre su valor o su impacto en la economía. Mi conocimiento se limita a la información general sobre el litio y su uso en la industria, incluyendo su potencial impacto ambiental y social.

Sin embargo, según las fuentes que consulto, el precio del litio en el mercado puede variar en función de la oferta y la demanda, así como de la calidad y la pureza del litio extraído. En la actualidad, el precio del litio ha aumentado debido a la creciente demanda de la industria tecnológica y energética, y se espera que siga siendo un recurso valioso en el futuro cercano.

En cuanto a las estimaciones económicas sobre el futuro del litio y su impacto en las personas comunes, es importante tener en cuenta que la explotación de este recurso debe realizarse de manera sostenible y responsable, garantizando la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Además, es difícil hacer proyecciones precisas a largo plazo sobre el valor del litio y su impacto en la economía global, ya que depende de muchos factores, incluyendo la evolución de la tecnología, la política económica y las tendencias del mercado.

En resumen, aunque el litio es un recurso valioso y su precio ha aumentado en los últimos años, su valor y su impacto económico y social a largo plazo son difíciles de predecir y dependen de muchos factores. Lo importante es que la explotación del litio se realice de manera sostenible y responsable, garantizando la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Mi función como modelo de lenguaje es procesar y generar respuestas a partir de los datos proporcionados, con el fin de proporcionar información y ayuda a los usuarios. Mi «objetivo» es proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas y comentarios de los usuarios.

En cuanto al litio y otras materias primas utilizadas en la producción de tecnología, mi papel es informar objetivamente sobre su importancia, uso y potenciales impactos ambientales y sociales, sin tener ningún interés personal o motivación financiera en su explotación o en su impacto en la economía.

En resumen, como modelo de lenguaje, no tengo sentimientos ni intereses económicos propios. Mi función es proporcionar información precisa y objetiva a los usuarios, incluyendo información sobre materias primas y su impacto en el entorno natural y social, sin tener ningún interés personal o motivación financiera.

¿Cuál fue la primera batería de litio y hoy con cuantas hay en la industria global?

La primera batería de iones de litio se inventó en 1980 por el científico estadounidense John B. Goodenough y el investigador japonés Koichi Mizushima, mientras trabajaban en la Universidad de Texas en Austin. Esta batería utilizaba un ánodo de litio y una cátodo de óxido de cobalto y fue comercializada por la compañía Sony en 1991.

Desde entonces, las baterías de iones de litio han experimentado un rápido crecimiento en su uso en la industria global debido a su alta densidad de energía, larga vida útil y la capacidad de recargarse. Actualmente, se utilizan en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles y computadoras portátiles hasta vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Según las estimaciones, en la industria global hay alrededor de 3.500 millones de baterías de iones de litio en uso en 2021, y se espera que esta cifra siga aumentando a medida que aumenta la demanda de tecnologías que requieren energía portátil y almacenamiento de energía renovable.

¡Cuan ecológicas son las baterías de litio? y ¿Qué pasa cuando una pila común de litio cae a un río?, ¿Cómo contamina el agua y la tierra?

Las baterías de litio son consideradas menos contaminantes que otras tecnologías de baterías debido a su alta eficiencia energética y su capacidad de recargarse. Sin embargo, como cualquier tecnología, su producción y disposición final pueden tener un impacto ambiental significativo si no se gestionan adecuadamente.

En la producción de baterías de litio, se utiliza una gran cantidad de energía y se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la extracción de litio puede tener impactos ambientales y sociales negativos, como la alteración de ecosistemas naturales, la contaminación del agua y la disminución de las fuentes de agua dulce.

En cuanto a la contaminación por desechos, las baterías de litio deben ser gestionadas adecuadamente al final de su vida útil para evitar la liberación de sustancias tóxicas. Si una batería de litio cae en un río, puede liberar metales pesados y productos químicos tóxicos que pueden contaminar el agua y el suelo. En grandes cantidades, estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud humana y la vida acuática.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los países tienen leyes y regulaciones que establecen cómo deben gestionarse los desechos peligrosos, incluidas las baterías de litio. Por lo tanto, es importante asegurarse de desechar las baterías de litio de manera segura y responsable en un centro de reciclaje o de gestión de residuos autorizado.

Es decir una pila en el agua es muy contaminante, ¿Qué le pasaría a una persona que toma agua con una pila de litio?

Si una persona consume agua que ha sido contaminada por la presencia de una pila de litio, puede experimentar una serie de síntomas dependiendo del nivel de exposición y la cantidad de sustancias tóxicas liberadas por la pila.

Los componentes de las baterías de litio, como el litio y otros metales pesados, son tóxicos y pueden causar efectos adversos en la salud humana. Por ejemplo, la exposición al litio puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, confusión, convulsiones y, en casos graves, coma y muerte. Otros metales pesados presentes en las baterías de litio, como el cobalto, el níquel y el plomo, también pueden tener efectos tóxicos en el cuerpo humano.

Por lo tanto, es importante evitar la exposición a sustancias tóxicas liberadas por las baterías de litio, incluida la ingestión de agua contaminada. Si se sospecha que el agua ha sido contaminada, se recomienda buscar atención médica inmediata. Además, es importante asegurarse de desechar las baterías de litio de manera segura y responsable para evitar la liberación de sustancias tóxicas al medio ambiente.

Cuantos países y gobiernos pueden controlar y estar certificados bajo algunas normas los sistemas hídricos y evitar la contaminación de los afluentes en todo el mundo

