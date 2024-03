Llega la Octava edición de Pulso IT, el Encuentro de la Tecnología

La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) anunció la confirmación y el lanzamiento de la nueva edición del principal punto de encuentro para todo el ecosistema tecnológico de Argentina.

Durante los días 17 y 18 de octubre, Experiencia Pulso IT se realizará bajo la consigna de conectar a innovadores, tomadores de decisiones, medios, personas influyentes, resellers y potenciales clientes.

El evento es presencial, gratuito y se llevará a cabo en el Centro Costa Salguero.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2024. La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) anunció la confirmación de la octava edición de Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país. El encuentro es gratuito y se realizará de manera 100% presencial los días 17 y 18 de octubre, en el Centro Costa Salguero.

“Una vez más, nos enorgullece anunciar la confirmación de la Octava edición de Pulso IT, el evento más destacado de la industria de Tecnología de la Información del país. Dirigido a los principales fabricantes del mercado IT mundial, a los distribuidores mayoristas de informática, resellers de tecnología y a los tomadores de decisión del mercado corporativo, Pulso IT se ha convertido en un éxito rotundo gracias a la determinación de los empresarios que continuamos esforzándonos por alcanzar nuestros objetivos anuales y fortalecer cada vez más el mercado de IT”, destacó Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA. Y agregó: “En 2023 realizamos un nuevo éxito, con más de 35 speakers que ofrecieron más de 25 charlas, la participación de más de 70 marcas fabricantes de tecnología y mayoristas, con más de 6.000 visitantes que se acercaron a presenciar el encuentro durante los dos días. Nuestro balance de las dos jornadas de la séptima edición consecutiva del evento fue espectacular, tanto en lo que refiere a la convocatoria como al nivel de las empresas participantes, consolidándose como el principal punto de reunión del mercado tecnológico del país”.

Un encuentro único para el sector IT: Pulso IT 2024 se caracteriza por ofrecer una experiencia 100% presencial durante dos días, potenciando así los vínculos y el conocimiento entre los distintos actores de la industria.

“Pulso IT es un evento integral que ofrece una experiencia completa, expone los últimos avances tecnológicos y se enfoca en brindar la oportunidad de interactuar con los responsables de fabricantes, distribuidores y resellers. En cada edición se presentan innovaciones en áreas como servicios en la nube, telecomunicaciones, software, impresión, seguridad de video con inteligencia artificial, infraestructura de centros de datos, IoT y más. El objetivo es que los visitantes tengan una experiencia de 360 grados, con acceso a productos, tecnologías y contacto personal con los actores clave del mercado IT de Argentina. Pulso IT cuenta con stands y espacios diseñados para que los expositores atiendan a sus clientes y generen reuniones efectivas. Los visitantes pueden interactuar, probar dispositivos, obtener información detallada y avanzar en sus negocios. Además de la exhibición, se llevan a cabo conferencias y paneles donde las empresas participantes comparten su visión sobre el mercado local e internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos. El evento también fomenta el networking entre profesionales, empresarios, emprendedores, inversores y entusiastas de la tecnología, con el objetivo de establecer contactos, explorar oportunidades de negocio y promover la colaboración y el intercambio de ideas”, afirmó Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal, y agregó: “En 2023 fuimos optimistas a pesar de la incertidumbre generada por la coyuntura y Pulso IT volvió a confirmar que es la principal muestra de tecnología del país. En esa ocasión, nos acompañaron cámaras del sector, como la CAME, CAMOCA, CESSI, CASEL, CADIEEL, CGERA y CAISIT. Siempre es un orgullo contar con el apoyo de los mayoristas de nuestra Cámara, que a través de unos 8 mil resellers que cubren todo el país con logísticas, capacitaciones y financiamiento de alguno de los socios, permiten que la tecnología, base fundamental de todas las ramas de actividades del país, sea accesible. Es muy importante subrayar lo que genera la industria del conocimiento en la Argentina, basándose en dos claves: talento humano y tecnología”.

“Nuestro objetivo es reunir todos los años a la comunidad tecnológica de todo el país y proporcionar un espacio para exhibir, explorar e interactuar con los avances más recientes en el campo de la tecnología. Promovemos la innovación, el conocimiento y la conexión entre los protagonistas del sector. Difundimos el panorama tecnológico en constante evolución, donde surgen nuevas tendencias y enfoques a medida que avanza la industria. A través del intercambio de conocimientos, promovemos las mejores prácticas para los negocios en la industria de TI. Estas tendencias representan solo una parte del panorama actual de la tecnología de la información; es fundamental tener en cuenta que el sector está en constante cambio, con la aparición constante de nuevas tendencias y enfoques a medida que progresa”, sostuvo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers. Y puntualizó: “Nos enorgullece afirmar que somos el evento que da respuestas y soluciones a los diferentes desafíos que nuestra industria nos demanda todos los días. Los asistentes pueden saber qué puede pasar y dónde pueden hacer buenos negocios, y una vez más profundizar sus conocimientos con la actualidad y el futuro del mercado tecnológico, gracias a una propuesta única que perme el contacto directo con grandes marcas y expertos del sector. Pulso IT es el evento clave para conocer hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Concentramos aquí la presencia de marcas líderes, mayoristas, resellers e integradores, además de los últimos productos y tecnologías. Este nuevo encuentro abordará un amplio abanico de temáticas relevantes para la industria tecnológica en la actualidad; entre ellas: economía nacional y la situación de la industria informática, el desarrollo y la expansión del gaming, las amenazas en ciberseguridad, la diversidad e inclusión por parte de las empresas del sector tecnológico, la importancia del Edge Computing, el desarrollo de la economía del conocimiento y de la Inteligencia Artificial, y el papel de las Fintech en el país”.

“La edición 2023 de Pulso IT contó con un novedoso espacio asignado a los Integradores, por primera vez en la historia de este evento, los cuales contaron con un stand donde pudieron interactuar con canales y clientes. Estamos muy contentos con el exitoso resultado del trabajo en conjunto con CAISIT (Cámara Argentina de Integradores de Servicios IT), a quienes les agradecemos su nueva participación en 2024”, dijo Eduardo Perugino, prosecretario de CADMIPyA y gerente general de Distecna, y explicó: “Los integradores coincidieron en lo excelente de haber participado en nuestro evento, donde tuvieron la posibilidad de contactar a colegas para ofrecer sus servicios, además de sumarse para lograr una integración total del ecosistema. Será un lujo volver a contar con su presencia”.

Para Agendar

El evento se llevará a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de octubre en el Centro Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA, en el horario de 13 a 20 horas. Se darán charlas, habrá activaciones de marcas, sector CADMIPyA y espacios de las principales marcas.

Pulso IT 2024 tendrá la agenda más nutrida de los últimos años, con disertaciones de reconocidos economistas y personalidades del sector IT. En estas “Pulso IT Talks”, se debatirá sobre el mercado actual y las proyecciones, novedades tech, el futuro del mercado y los nuevos desafíos.

“Pulso IT contribuye al desarrollo del sector vinculando a toda la cadena de marketplace al generar encuentros que promueven alianzas y proyecciones, con un renovado impulso exponiendo las tendencias para 2024. Este evento empresarial de alto nivel abarca todas las industrias de la cadena de valor, realiza reuniones de negocios, y conecta empresarios del sector y socios potenciales. Esperamos a todos los canales del sector, resellers y retailers, además de organizaciones, empresas y pymes que interactúan en el escenario de las tecnologías de la información”, dijo para finalizar Alejandro Boggio.

Para ver el Video de la 7ma edición de Pulso IT puede ingresar aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Xqr8YbEqs_o&ab_channel=PulsoIT

#PulsoIt #PulsoIt2024 #ExperienciaPulsoIt

Acerca de Pulso IT

Pulso IT 2024 mantiene la presencialidad 100% y es el lugar de encuentro para las tecnologías de la información, con espacios exclusivos de relacionamiento con alto potencial para activar ideas, que permitieron escalar negocios a las empresas.

Con la experiencia de sus siete ediciones anteriores, la CADMIPyA realizará su octava edición los días 17 y 18 de octubre denominada Experiencia Pulso IT 2024. Tendrá como novedades Pulso IT Talks, conferencias innovadoras con personalidades de relevancia para debatir sobre el mercado actual.

Las marcas y fabricantes más importantes del mercado IT estarán presentes para generar oportunidades de negocios, realizar networking y conocer a nuevos socios. Los líderes de la industria se reunirán para evaluar el escenario actual, colaborar y concretar nuevos acuerdos.

Pulso IT es organizado por la Cámara Argentina de distribuidores mayoristas de informática, productores y afines. Su realización contribuye al desarrollo del sector, generando encuentros que promuevan alianzas y proyecciones.

Este evento empresarial de alto nivel abarca todas las industrias de la cadena de valor, celebrando reuniones de negocios y conectando a socios potenciales. Más información en: www.pulsoit.com

Acerca de CADMIPyA

CADMIPyA es la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines, que nuclea a los más importantes Distribuidores Mayoristas de Informática del país. Actualmente, cuenta con 27 socios plenarios y con una ocupación directa de más de 3.000 personas, todas altamente especializadas.

Los socios Distribuidores Mayoristas de Informática cumplen con diversas funciones que contribuyen a mantener la cadena de abastecimiento de los distintos productos del sector en todo el país.

Los socios que conforman CAMIPyA son: ADISTEC, AIR COMPUTERS, WESCO ANIXTER., CEVEN, CORCISA, DACAS, DISTECNA, ELIT, FREE, GRUPO NÚCLEO, H.D.C. INTERNATIONAL, INFOANDINA, INTERMACO, INVID COMPUTERS, LICENCIAS ONLINE, MASNET, MICROCOM, MICROGLOBAL, MULTI RADIO, NET POINT, NEW TREE, NEXSYS ARG, PCARTS, SECURITY ONE, SOLUTION BOX, STENFAR y STYLUS. Más información en: https://www.cadmipya.org.ar