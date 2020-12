Lo que no debe faltar en tu valija.

Compartí :-) .









Siempre respetando el estilo y el destino de las tan soñadas vacaciones, algunas recomendaciones a la hora de empacar:

– Menos es más: las vacaciones no son la ocasión para llevar de todo, incluyendo prendas que hace tiempo que no usamos.

– Optá por prendas combinables y versátiles que te permiten llevar menos cantidad de prendas, ganando en funcionalidad y practicidad.

– Para evitar looks demasiado monótonos, incorporá colores en accesorios.

– Elegí prendas que realmente te gusten y que te resulten agradables porque solemos repetirlas durante las vacaciones. Probá las prendas, sobre todo las que no te convencen del todo, antes de empacar.

– La regla general es llevar 2 a 4 prendas superiores por cada prenda inferior.

– Antes de empezar a empacar, asegurate de colocar las prendas y accesorios sobre una superficie para ver si estás llevando prendas en exceso, te olvidaste de algo o hay que hacer algún otro tipo de modificación (por ejemplo, dejar una prenda que requiere de otras prendas específicas y no es combinable ni versátil).

– Elegí las prendas según la cantidad de tiempo y actividades que tenés previsto realizar: si tenés planeado estar en la playa gran parte del día, elegí primero las prendas para esto y luego para tus otras actividades.

– Las prendas que te acompañarán en las vacaciones deberían ser de tejidos livianos (para no ocupar demasiado lugar) y que no se arruguen fácilmente.

No pueden faltar

– pareos

– shorts

– camisas que podés combinar con shorts y pantalones

– vestidos: soleros que ocupan poco lugar y los podés combinar para usar durante el día y la noche así como algún vestido más formal para la noche

– camperita de jean: en el tradicional azul o en otros tonos, es super combinable con todas las prendas que lleves

– cardigans o sweaters livianos

– al menos dos trajes de baño

– lentes de sol y sombrero

– calzado cómodo: sandalias, ojotas, chatitas, siempre un par para la noche, más jugado y llamativo

– carteras: bolso para el día y clutch o cartera más pequeña para la noche

En tu bolso no pueden faltar:

– bronceador

– labial con protector solar

– peine

– libros o revistas

– toallón

– celular

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Creadora de Styletto Image Studio























