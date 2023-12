Los celosos empedernidos de la historia

Los celos son un sentimiento humano común, incluso entre las personas famosas. A veces, la fama puede aumentar la presión y la exposición, lo que podría intensificar los celos en relaciones personales. Algunos famosos han sido conocidos por expresar públicamente sus luchas con los celos en relaciones amorosas, aunque no todos optan por discutir estos aspectos de su vida privada en público. Es importante recordar que, aunque algunas celebridades pueden enfrentar problemas de celos, eso no define completamente quiénes son como individuos.

En el lunfardo latinoamericano, los celosos se llaman «celosos» o «celosas». Son personas que tienen una gran desconfianza hacia su pareja y creen que la están engañando. Este sentimiento de celos puede ser muy intenso y puede llevar a comportamientos obsesivos o incluso violentos.

A lo largo de la historia, ha habido muchos celosos empedernidos. Algunos de los más famosos son:

Cleopatra, la reina de Egipto, era conocida por sus celos enfermizos. Se decía que mataba a cualquiera que sospechara que estaba teniendo una aventura con su marido, Marco Antonio.

Otelo, el protagonista de la obra de teatro de Shakespeare, es un celoso empedernido que mata a su esposa, Desdémona, por creer que lo está engañando con Cassio.

La Celestina, la protagonista de la obra de teatro de Fernando de Rojas, es una alcahueta que ayuda a los amantes a consumar su relación, pero también los incita a los celos.

En la Argentina, Uruguay y Chile, también ha habido muchos celosos empedernidos. Algunos de los más famosos son:

Juan Domingo Perón, el expresidente argentino, era conocido por su carácter celoso. Se decía que controlaba cada paso de su esposa, Evita.

Carlos Gardel, el cantante de tango, era un celoso empedernido que llegó a agredir a un hombre que se le acercó a su novia.

Violeta Parra, la folclorista chilena, era una mujer apasionada que también era muy celosa. Se dice que su marido, Luis Cereceda, la abandonó por su celos.

Los celos pueden ser una emoción muy destructiva. Pueden arruinar relaciones y causar mucho sufrimiento. Si usted es celoso, es importante que busque ayuda profesional para que pueda controlar sus emociones.

Aquí hay algunos consejos para controlar los celos:

Hable con su pareja sobre sus sentimientos. Es importante que su pareja sepa cómo se siente y que estén dispuestos a trabajar juntos para resolver el problema.

Confíe en su pareja. Si no confía en su pareja, es probable que sus celos empeoren.

Evite la autocompasión. Los celos pueden llevar a la autocompasión, que solo empeorará el problema.

Busque ayuda profesional. Si sus celos son demasiado intensos, es importante que busque ayuda profesional.

Recordá que los celos son una emoción normal, pero que no hay que dejar que te dominen. Si estás celoso, es importante que busques ayuda para que puedas controlar tus emociones y tener una relación sana.

Celoso/a: La palabra principal para describir a alguien que experimenta celos.

Envidioso/a: Aunque no es exclusivamente para los celos en relaciones románticas, se usa para describir a alguien que siente envidia por lo que otros tienen, lo cual puede estar relacionado con los celos.

Desconfiado/a: Puede usarse para referirse a alguien que tiende a no confiar fácilmente debido a celos o inseguridades.

Receloso/a: Describe a alguien que siente recelo o desconfianza hacia algo o alguien, muchas veces por motivos de celos.

Suspicaz: No es específicamente para celos, pero se usa para alguien que tiende a ser desconfiado y a sospechar de las acciones de los demás, lo que a menudo puede relacionarse con celos.