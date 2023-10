Macri se fue con Milei. Traición con traición se paga. Infidelidad en Juntos por el Cambio

La expresión «traición con traición se paga» es un proverbio español que significa que la traición se paga con traición. Es una expresión popular que se utiliza para expresar la creencia de que el mal se paga con el mal.

En el contexto de la infidelidad, esta expresión puede interpretarse de varias maneras. Una interpretación es que la persona traicionada está justificada en traicionar a su pareja. Otra interpretación es que la traición siempre lleva a más traición, y que el ciclo de la violencia nunca termina.

Desde un punto de vista moral, la expresión «traición con traición se paga» es controvertida. Algunos argumentan que la venganza no es la respuesta a la traición, y que la mejor manera de superar una traición es perdonar a la persona que te traicionó. Otros argumentan que la traición es una violación de la confianza, y que la persona traicionada tiene derecho a vengarse.

Desde un punto de vista legal, la infidelidad no es ilegal en la mayoría de los países. Sin embargo, en algunos países, la infidelidad puede ser motivo de divorcio.

En última instancia, la decisión de si la traición se paga con traición es una decisión personal. No hay una respuesta correcta o incorrecta, y cada persona debe decidir lo que cree que es lo mejor para ella.

Aquí hay algunas reflexiones sobre la expresión «traición con traición se paga»:

La venganza puede ser un sentimiento poderoso, pero es importante recordar que la venganza no siempre es la respuesta. La venganza puede dañar a la persona que la comete, y también puede dañar a las personas que la rodean.

El perdón es un acto de fuerza, no de debilidad. El perdón no significa que se olvide lo que pasó, sino que se elige dejar de lado el rencor y el odio. El perdón puede ayudar a la persona traicionada a sanar y a seguir adelante con su vida.

La infidelidad es una violación de la confianza. La persona traicionada puede sentir una gran cantidad de dolor y confusión. Es importante que la persona traicionada tenga tiempo para procesar sus emociones y para tomar una decisión sobre lo que quiere hacer.

Si te has sentido traicionado, es importante que busques apoyo de personas que te quieran y te apoyen. También puede ser útil hablar con un terapeuta o consejero para ayudarte a procesar tus emociones y a tomar decisiones saludables.

Espert vuelve a cuestionar a Macri y dice que JxC «no se puede desperfilar a horas de una final»

José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, espacio que integra Juntos por el Cambio (JxC), volvió a cuestionar hoy al expresidente Mauricio Macri por sus guiños al candidato presidencial libertario Javier Milei al afirmar que la coalición opositora «no se puede desperfilar cuando faltan horas para jugar una final”, en referencia a las elecciones del 22 de octubre.

“Lo ocurrido con esas declaraciones de Macri es como, si previo a un clásico Boca-River, o una final, los bosteros salen a decir ‘si perdemos el martes le vamos a cortar el césped a las gallinas’”, planteó, en modo de metáfora, Espert sobre las palabras del expresidente al formular declaraciones a la radio FutuRock.

De esta forma, el legislador se refirió el legislador a las declaraciones de Macri, quien al exponer el lunes en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, sugirió que, si el candidato de La Libertad Avanza gana las elecciones, JxC le tendría que prestar su apoyo para gobernar.

“Hay que decir que vamos a ganar. No nos podemos desperfilar a 18 días de las elecciones. Tenemos que tener una postura muy clara porque estamos ante una sociedad muy lastimada, que se debate entre el kirchnerismo, que nos lleva a ser una gran villa miseria, y el salto al vacío que propone Milei”, apuntó.

Sobre cuál debe ser la propuesta de la coalición opositora de cara a los comicios de este año, el economista remarcó que “la Argentina tiene que competir con el mundo y tener un Estado chico y bajarle impuestos a la gente”.

Asimismo, cuestionó al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al considerar que «dice que va a solucionar todo cuando hoy está rompiendo todo”.

Sobre las propuestas de Milei, Espero sostuvo que “no hay dolarización sin dólares; no hay privatización de la educación, que debe ser gratuita, laica y obligatoria; y no hay obra pública cero”.

“Lo de Milei es todo humo; dejémonos de joder; no podemos seguir entre el camino de miseria o el vende humo de Milei”, concluyó Espert, quien forma parte de la alianza de Juntos por el Cambio.