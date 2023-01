Madonna emprenderá una nueva gira. Madonna: The Celebration Tour

La superestrella de la música Madonna emprenderá una nueva gira que celebra sus más de 40 años de éxitos. Según los organizadores, «Madonna: The Celebration Tour» llevará a los fans por su «viaje artístico a través de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical».

Madonna has just announced ‘The Celebration Tour’: 4 decades of music and her greatest hits!!

⭐ Watch the tour announcement video: https://t.co/e5BKBi8lvj

⭐ Full tour itinerary and ticket info: https://t.co/SMg2SqwAbk#madonnacelebrationtour pic.twitter.com/cgvbJJxI7t

— Madonna (@Madonna) January 17, 2023