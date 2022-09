Magnicidios e Intentos de asesinato a grandes líderes

Mientras los y las ultraderechistas Argentinos como Patricia Bullrich y Javier Milei y medios de comunicación liderados por el contador Héctor Magnetto del Grupo Clarín y TN y asociado en la criminal tira bombas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas hacen llamados a la violencia política desde discursos de odio y venganzas.

The United States strongly condemns the assassination attempt on Vice President Cristina Fernandez de Kirchner, @CFKArgentina. We stand with the Argentine government and people in rejecting violence and hate.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2022