Matías Morla y los «morlacos» de Maradona

Inmerso en una feroz disputa familiar, Matías Morla, abogado y ex apoderado de Diego Maradona, expresó este lunes su intención de unir a los familiares involucrados en el litigio por la sucesión de ‘Pelusa’ y manifestó su voluntad de que todos puedan «ser socios en la marca» de los derechos comerciales del exastro futbolístico.

«Si las hijas y los hijos de Diego (Maradona) quieren ser socios en la marca, serán bienvenidos», aseguró Morla, durante una entrevista con Télam. El letrado de 44 años pretende un acercamiento de las hermanas del ’10’ con las hijas e hijos del notable futbolista fallecido en noviembre de 2020.

En esa misma línea, el abogado reconoció que quiere «unir a la familia como muestra de agradecimiento» a todo lo que su amigo le dio durante su amistad en los últimos años hasta el fallecimiento de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Respecto a la titularidad de la marca, Morla consideró que ya no existe discusión: «Ocho juzgados distintos ratificaron la legitimidad de Sattvica S.A.». De esta manera, el letrado se refirió a la empresa creada para continuar manejando la explotación de derechos e imágenes de Diego.

Y aclaró sobre las personas que quedaron al mano de la firma: «Decidí dejar la marca en manos de las hermanas. Rita Mabel es la presidenta de Sattvica. Son ellas quienes firman los contratos y deciden hacia dónde va la marca».

Por último, a poco más de dos años y tres meses de la muerte del ídolo del pueblo futbolero argentino, Morla ejerció un sesgo autocrítico y concluyó: «Diego no me perdonaría jamás que no hubiera cuidado su legado».

La causa en contra de Matías Morla

El abogado está siendo investigado por la Justicia como parte de una causa caratulada como «Morla, Matías Edgardo y otros, sobre reducción a servidumbre, circunvención de incapaces, desobediencia y falsificación o adulteración ideológica de documentos», que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

La causa se inició en el ámbito de la justicia platense porque los hechos denunciados ocurrieron cuando Maradona vivía en el country Campos de Roca de la localidad de Brandsen, jurisdicción de ese departamento judicial.