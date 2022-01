Minnie Mouse usará pantalones largos luego de 94 años diseñados por Stella McCartney

Minnie Mouse, uno de los personajes más populares de dibujos animados, guardará su clásica vestimenta en el closet para usar, por primera vez, un nuevo traje que consta de un saco y un pantalón azul, el cambio de look coincide con su cumpleaños número 94.

Minnie Mouse amanecerá con un esmoquin azul durante la celebración del 30 aniversario de Disneyland París en marzo de 2022.

Minnie Mouse está recibiendo una actualización de la moda parisina, e Internet se está volviendo loco. Así es, el icónico roedor que adoran los niños desde que cobró vida junto a Mickey en 1928 tiene ropa nueva.

Como parte de una campaña para el 30 aniversario de Disneyland Paris, la diseñadora Stella McCartney cambió el minivestido de lunares rojos y blancos característico de Minnie por un traje pantalón a lunares azul y negro hecho a medida, con un lazo a juego, por supuesto.

