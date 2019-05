Moyano: “Paro contundente”, “En octubre vamos a cambiar la historia”

Compartí :-) .







La Confederación General del Trabajo (CGT) concreta el quinto paro general en la era Mauricio Macri, que se anticipa que será contundente ya que no funcionarán colectivos, trenes ni subtes y el cese de tareas alcanzará además escuelas, hospitales, comercios y actividad bancaria, entre otros sectores.

La medida de fuerza, que no incluirá movilización, será en rechazo a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y contará con la adhesión de los gremios “combativos” de la CGT que se apartaron de la cúpula, los de las tres vertientes de la CTA, los que responden a partidos de izquierda y los movimientos sociales.

En su mayoría, las calles ofrecen una imagen similar a la de los fines de semana. Los pocos taxis que están trabajando están repletos. Colapsaron aplicaciones como Cabify y Uber.

A diferencia de lo sucedido el 30 de abril, el gobierno porteño habilitó el estacionamiento en las avenidas durante las 24 horas. Tampoco se cobra el parquímetro ni rigen las restricciones para ingresar al microcentro porteño y a Tribunales. Las barreras de los peajes están levantadas y el sistema de EcoBici está operativo.

A la par, la izquierda colaboró con la efectividad de la medida de fuerza con cortes en accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, protestas en el centro porteño y el anuncio de protestas y movilizaciones.

Moyano: “Macri no está capacitado para ser presidente”. sobre la represión en Puente Puyrredón, “La represión es rechazada por todos”. Otro colega sindical dijo “la represión es la respuesta de los que no tienen respuesta”. “El paro fue muy efectivo”. “es el acatamiento más alto que recordamos”. “Tenemos que estar más unidos que nunca”. “Este Gobierno genera rechazo”. “Se esta haciendo el esfuerzo, que aquel que no se suma a este esfuerzo (octubre), evidentemente está jugando para el enemigo”.

Pollo Sobrero habló de un “paro de trenes del 100”, desde el obelisco, “Todos los días hay mil despedidos”, “se viene un paro de 36 horas”.