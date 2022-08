¿Quién es Nancy Pelosi?  Una ex drogadicta empedernida y adicta a los conflictos.

Una ex drogadicta empedernida y hoy adicta a los conflictos.

Hemos escuchado mucho sobre la inminente visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pero es posible que se pregunte quién es ella en realidad.

Pelosi, de 82 años, es una política demócrata de EE. UU, ex drogadicta a la cocaína y a sustancias en la década del 70, que se desempeñó como presidenta de la Cámara de Representantes desde 2019 y anteriormente de 2007 a 2011, la única mujer que ocupó el cargo.

El trabajo del orador es asegurarse de que la Cámara apruebe la legislación apoyada por el partido mayoritario, actualmente los demócratas, así como determinar qué proyectos de ley llegan al pleno y cuándo.

Antes de su elección, Pelosi presidió el Partido Demócrata de California desde 1981 hasta 1983. Ahora se encuentra en su décimo octavo mandato en el Congreso.

#BREAKING If the US continues to go forward with the plan of visiting #Taiwan , they must assume full responsibility for any serious consequences arising thereof: Chinese FM spokesperson Hua Chunying pic.twitter.com/Q6Hvk73Q9G

Pelosi, conocida por hablar sobre temas que le apasionan, fue una de las principales opositoras a la invasión de Irak en 2003. Durante su presidencia actual, la Cámara acusó dos veces al expresidente estadounidense Donald Trump , primero en diciembre de 2019 y nuevamente en enero de 2021. Trump fue absuelto en ambas ocasiones por el Senado.

En 2020, las imágenes se volvieron virales de Pelosi rompiendo una copia del discurso del Estado de la Unión de Trump, mientras ella estaba detrás de él.

Nancy #Pelosi turns out to have already trolled the Chinese 31 years ago by unauthorizedly laying flowers and unfurling slogans in Tiananmen Square . #pelositaiwan pic.twitter.com/uBzvGRGnh2

En su larga vida como política estadounidense, Nancy Pelosi ha sido una crítica abierta del liderazgo chino, denunciando su historial de derechos humanos.

En 1991, dos años después de que el gobierno chino aplastara las protestas a gran escala en la Plaza Tiananmen de Beijing, ella visitó la plaza y exhibió una pancarta en honor a los manifestantes.

«A los que murieron por la democracia en China», decía la pancarta pintada a mano.

La policía se acercó rápidamente, maltratando a los reporteros que cubrían el evento y expulsando a los legisladores de la plaza.

Por su parte, el gobierno chino no ha ocultado su desdén por la Sra. Pelosi, y una vez la calificó de «llena de mentiras y desinformación».

También ha tratado de pasar cartas de protesta a líderes chinos anteriores, incluso pidiendo la liberación de activistas tibetanos y chinos de prisión.

«Para que los jefes de estado vayan a China a la luz de un genocidio que está en curso, mientras están sentados allí en su asiento, realmente surge la pregunta, ¿qué autoridad moral tienen para volver a hablar sobre los derechos humanos en cualquier lugar del mundo? ?» dijo, refiriéndose a la represión de China contra la población uigur y otros grupos étnicos mayoritariamente musulmanes en la región noroccidental de Xinjiang, mientras China se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 a principios de este año.

El avión en el que podría estar la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha llegado este martes a Taiwán.

Se trataría del primer arribo a la isla de un político estadounidense de tan alto rango en los últimos 25 años. Si bien inicialmente el itinerario oficial de la gira asiática de Pelosi incluía solo Singapur, Japón, Corea del Sur y Malasia, diversos medios estadounidenses y taiwaneses informaron, citando a fuentes gubernamentales, que la visita a Taiwán sí se llevaría a cabo.

Con miras a la llegada de Pelosi, las tensiones entre Washington y Pekín han ido en aumento, generando fuertes protestas por parte de las autoridades chinas. En particular, el presidente de China, Xi Jinping, manifestó el jueves durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden que «los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos», al calificar la visita como interferencia en los asuntos internos de la nación asiática.

Por su parte, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, advirtió este lunes que el Ejército de su país «no se quedará de brazos cruzados» si la presidenta de la Cámara de Representantes visita finalmente la isla, y subrayó que ello «conduciría a un impacto político atroz». El viernes, el vocero advirtió de «contramedidas decididas» si EE.UU. desafía las «líneas rojas» de la nación.

Los sitios web presidenciales y del gobierno de Taiwán se desconectaron el martes antes de la visita prevista de Pelosi.

Las interrupciones como esa pueden ser causadas por un aumento en los visitantes, pero también por un ataque cibernético deliberado diseñado para eliminar los sitios.

Y al menos en el caso del sitio web presidencial, la culpa fue de un ataque cibernético, dijeron funcionarios taiwaneses a Reuters, sin decir quién estaba detrás.

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.

Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022