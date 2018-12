Ojo con la diabetes: Controlate gratis y prevení la ceguera

Médicos oftalmólogos de todo el país atenderán gratuitamente a pacientes diabéticos, con el fin de detectar posibles cuadros de retinopatía diabética.

Buenos Aires, noviembre de 2018.- El viernes 7 de diciembre, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), realizará una nueva edición de su Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, dirigida a pacientes diabéticos, con el fin de detectar cuadros de retinopatía diabética, una enfermedad nociva para la salud visual que puede causar ceguera.

Sedes en Capital Federal

Hospital Alemán Av. Pueyrredón 1640 9 a 14 hs

Hospital Churruca-Visca Uspallata 3400 9 a 17 hs

Hospital de Clínicas José de San Martín Av. Córdoba 2351 9 a 12 hs

Hospital Dr. José María Penna Av. Almafuerte 406 8 a 12 hs

Hospital Juan A. Fernández Cerviño 3356 9 a 12 hs

Hospital Militar Central Av. Luis María Campos 726 8 a 11 hs

Hospital Parmenio Piñero Av. Varela 1301 8:30 a 11:30

Hospital Pirovano Monroe 3555 8 a 12 hs

Hospital Ramos Mejía Urquiza 609 9 a 18 hs

Hospital Tornú Combatientes de Malvinas 3002 8 a 12 hs

IREP Echeverría 955 9 a 12 hs

Oftalmología Parque Chas Andonaegui 1521 9 a 18 hs

Policlínico Bancario Av. Gaona 2197 9 a 12 hs

Esta campaña, que cuenta con el apoyo de Transitions Optical, se llevará a cabo en 159 hospitales y centros médicos públicos y privados de todo el país. El examen es totalmente gratuito y consiste en un fondo de ojos, no duele, es rápido y en pocos minutos se obtiene el resultado. Si da positivo, se le comunicará a la persona los pasos a seguir en función de su caso particular.

El Dr. Guillermo Iribarren, miembro de la Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera del CAO y coordinador de la campaña, explica: “La retinopatía diabética es una de las patologías más frecuentes entre las personas diabéticas. Se trata de un daño progresivo que afecta a los vasos sanguíneos de la retina (capa fina de nervios que cubre la parte posterior del interior del ojo) y que puede llegar a causar la ceguera total. Generalmente, afecta a ambos ojos y el paciente no nota cambios en su visión hasta que la enfermedad está muy avanzada. Por eso, es fundamental que el paciente diabético asista al oftalmólogo al menos una vez por año”

El listado completo de todas las sedes que atenderán en forma gratuita puede consultarse en el sitio web de la entidad: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2018 o al teléfono (54-11) 4374-5400 de 9 a 17 horas.

En Argentina, según datos oficiales, se calcula que 1 de cada 10 personas tiene diabetes. Por lo tanto, la mejor protección contra la retinopatía diabética es su detección a tiempo. Está demostrado que llevar una dieta apropiada, tomar correctamente los medicamentos, mantener niveles bajos de azúcar en la sangre, evitar el cigarrillo y controlar la presión arterial con frecuencia, puede evitar el 90% de las retinopatías severas. Si a esto se le agrega un buen control oftalmológico, se pueden evitar más del 95% de los casos de ceguera.

A través de esta Campaña los especialistas del CAO junto a Transitions Optical -marca líder de lentes fotosensibles- pretenden advertir que el examen regular de la vista, que incluya fondo de ojo, al menos una vez al año, es esencial para una detección precoz que asegurará disminuir el porcentaje de pacientes que llegan a la ceguera por retinopatía diabética.

