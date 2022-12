Colocaron paneles solares en los techos de la Rural. No es la granja solar que anunciaron. El desmedido anuncio hizo creer a los vecinos que los paneles solares serían la solución a los hidrocarburos. En síntesis son pura pinta, para fabricar dichos paneles se gastó cientos de miles de kWp/h. Los paneles aun no son la solución y son intentos al calentamiento global y como energía renovable es discutible. Un nuevo bluf publicitario de la gestión Larreta y de sus amigos de la Rural que no paran de gastar recursos de los socios activos de la institución.

La Rural Predio Ferial de Buenos Aires dio a conocer la finalización de la instalación de más de 1.100 paneles fotovoltaicos que permitirán cubrir hasta el 40% de lo que consume el recinto, considerando los periodos de mayor demanda, con energía limpia y renovable.

¿Qué son los paneles solares y para qué sirven?

Los paneles solares son el intermediario que hace que la luz solar nos sirva de energía. Su diseño es simple, muy eficaz y permite el autoconsumo, lo que fomenta la sostenibilidad. En un futuro próximo, los paneles generarán electricidad incluso de noche.

¿Cuáles son los tres tipos de paneles solares?

Todas las placas solares utilizan los rayos del sol para generar energía. Dependiendo de su funcionamiento, existen tres tipos principales: las placas solares térmicas, que generan calor; las fotovoltaicas, que generan electricidad; y las híbridas, que combinan las dos anteriores.

¿Qué pasa con los paneles solares en la noche?

Como decíamos, la energía solar aprovecha las radiaciones del sol, por ende, para que los paneles solares generen energía es necesario que haya luz. Así pues, la energía solar por la noche detiene su producción.

¿Qué pasa si le cae agua a un panel solar?

Los paneles solares sí funcionan cuando llueve. Sin embargo, de ahí a decir que no captan nada de energía, hay un gran abismo. El desempeño de las placas fotovoltaicas disminuye un poco al llover, pero no es una cantidad significativa y, por supuesto, en ningún caso se detiene la producción de electricidad.

¿Cuántos paneles solares se necesitan para dar energía a una casa?

El número de paneles solares que necesita una vivienda varía entre 4 y 18 módulos de placas fotovoltaicas. Dependiendo del consumo anual de electricidad de la vivienda es más conveniente optar por más o menos placas para rentabilizar la inversión de la instalación.

Datos para tener en cuenta

Inversión: cercana a u$s1 millón.

1.136 paneles fotovoltaico LONGI de conexión de red e Inversores HUAWEI.

Potencia total: 619 kWp/h.

Generación anual de energía: 814 MWh.

Ahorro de emisiones de CO2: 396 toneladas anuales.

No produce contaminación.

De la mano de la empresa tecnológica Intekno, como partner estratégico, se colocaron paneles de la marca Longi, que poseen certificación AAA e inversores solares con el sello Huawei, ambos proveedores clave para este proyecto. Esta instalación brinda una potencia total de 619 kWp/h y genera 814 MWh de energía al año, el equivalente al consumo de 210 viviendas familiares, explicaron desde la compañía.

La puesta en marcha de esta obra -inédita para una empresa privada en CABA- se realizó en cinco meses y representará la reducción de 396 toneladas de CO2 al año emitidas al medio ambiente. El equivalente a plantar casi 10 mil árboles. Además, de esta forma, se estará incrementando -en un tercio- la capacidad de producción de energía solar renovable, limpia y sustentable, ya instalada dentro del territorio de la Ciudad.

Durante la presentación, tomó la palabra Gastón Lernoud, presidente de La Rural S.A, quien afirmó: «El plan de energía renovable que estamos presentando nos consolida como uno de los recintos feriales líder, también en este tipo de prácticas. Vamos camino hacia un predio sustentable en todo sentido, acompañando los cambios que exige el mundo en materia de energía”.

Horacio Rodríguez Larreta asistió a la inauguración del mayor parque solar de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionará en La Rural de Palermo, y que con más de 1.100 paneles fotovoltaicos le permitirá cubrir hasta el 40% de lo que consume el predio, con energía limpia y renovable.

«Esto es un orgullo, es la Argentina del futuro. No sólo por la importancia que tiene lo que está generando esta inauguración, sino por el mensaje. Acá tenemos que generar un efecto de demostración, porque si en un lugar tan simbólico como La Rural se da este paso, claramente estamos marcando cuál es el camino a seguir», resaltó el Jefe de Gobierno porteño.

El proyecto representa el doble de energía sustentable que tiene la instalación más grande de las entidades privadas de Buenos Aires. Produce 814 MWh de energía al año, lo que equivale al consumo de 210 viviendas familiares. Reducirá 396 toneladas de CO2 al año emitidas al medio ambiente, el equivalente a plantar casi 10.000 árboles.

Rodríguez Larreta, por otro lado, agradeció «muchísimo lo que están haciendo porque apunta al cuidado del medio ambiente. Siempre el crecimiento de La Rural es una buena noticia, porque además de ser un espacio de encuentro entre el campo y la Ciudad, contribuye a la cultura y al trabajo. Todos vinimos alguna vez a este lugar a una exposición, a una feria, a una convención o a una actividad. Y eso es turismo, encuentro y fundamentalmente mucho laburo».

Participaron de la actividad Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad; Lucas Delfino, presidente del EnTur; Inés Gorbea, secretaria de Ambiente; Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Gastón Lernoud, presidente de La Rural SA; Eduardo Elsztain, presidente de IRSA; y Maximiliano Morrone, ingeniero a cargo del desarrollo.

La Rural es uno de los lugares más representativos para el turismo de reuniones (MICE) de la Ciudad. A lo largo del año fue sede de 52 ferias, 42 congresos y 169 eventos. Impulsó más de 135 mil empleos y recibió 4 millones de visitas.

Con el regreso de la presencialidad y después de dos años de interrupciones, Buenos Aires albergó a 793 eventos MICE en 2022, lo que representa un 60% del nivel de 2019.

Algunos de los encuentros destacados del año por su convocatoria récord fueron la Feria Internacional del Libro y la exposición Rural de Ganadería y Agricultura, con más de 1,3 millones de asistentes en cada caso. Además, la Ciudad fue sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 y del Congreso de Trasplantes.

“El turismo de reuniones en la Ciudad viene posicionándose como uno de los principales motores de desarrollo del sector y como un importante generador de ingresos, empleo e inversión. El gasto promedio de un turista de negocios es superior al de los visitantes por ocio. En 2019 el gasto promedio diario fue un 62% mayor que el promedio general, mientras que en 2022 esta diferencia se amplía a un 80%”, explicó el presidente del EnTur, Lucas Delfino.