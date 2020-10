Pasajes secretos de la Avenida de Mayo.

Compartí :-) .









Pasajes de acceso público y privado del Casco Histórico y abarca diversos puntos de la Avenida de Mayo.























Los pasajes configuran ámbitos singulares dentro de la trama urbana de Buenos Aires. Muchos de ellos se constituyeron en lugares de gran riqueza espacial en el que se conjuga escala, perspectiva y homogeneidad, con un menor flujo de circulación.

Aquellos que en su origen rompieron con el ritmo de calles y edificaciones y se convirtieron en excepciones a una trama bastante rigurosa, aún cuando algunos son de acceso público, a menudo son descubiertos ocasionalmente a partir de algún error en el recorrido habitual. Los que se conformaron al interior de una parcela, quedan bajo la órbita exclusiva de los vecinos que los habitan y algunos pocos visitantes ocasionales.

Dentro del Casco Histórico podemos encontrar muchos de estos lugares interesantes; todos ellos permiten vislumbrar que detrás de cada uno hay historias, anécdotas, singularidades y atractivos que vale la pena descubrir.

Recorrido Alternativo: Pasaje Roverano, Pasaje de la Resistencia; Pasaje Palacio Vera, Pasaje Palacio Urquiza Anchorena, y Pasaje del Palacio Barolo (todos semipúblicos); Pasaje Rivarola y Pasaje La Piedad (estos 3, privados).

Pasaje

Dirección

con o sin acceso

1

Pasaje Roverano

Avenida de Mayo al 560

Se accede

2

Pasaje de la Resistencia

Avenida de Mayo al 600

No se accede

3

Pasaje del Palacio Urquiza-Anchorena

Avenida de Mayo 749

Se accede

4

Pasaje del Palacio Vera

Avenida de Mayo 769

Se accede

5

Galería comercial (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo 817

No se accede

6

Café Tortoni (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo 825

No se accede

7

Local (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo 853

No se accede

8

Pasajes Subterráneos bajo Av. 9 de julio

9 de Julio y Avenida de Mayo

No se accede

9

Hotel Castelar (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo 1148

No se accede

10

Teatro Avenida (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo 1222

No se accede

11

Pasaje del Palacio Barolo

Avenida de Mayo 1370

No se accede

12

Galería comercial (tiene salida a dos calles)

Avenida de Mayo1343

Se accede

13

Pasaje Rivarola

Mitre al 1300

Se accede

14

Pasaje La Piedad

Mitre al 1525/73

Se accede

Los pasajes configuran ámbitos singulares dentro de la trama urbana

Pasadizos arbolados en medio de manzanas densamente edificadas; viviendas señoriales de varios patios que abandonan su destino de origen y pasan a convertirse en conventillos, o galerías comerciales, o departamentos, enriquecen aún más el panorama, ya de por sí basto.

Dentro del Casco Histórico podemos encontrar muchos de estos lugares interesantes; alguno de ellos poco conocidos, como los pasajes Belgrano, o Santamarina, o el que se conformó en el edificio construido para los obreros de la ex fábrica Canale. Todos ellos permiten vislumbrar que detrás de cada uno hay historias, anécdotas, singularidades y atractivos que vale la pena descubrir.

Son tres recorridos que enlazan territorialmente un grupo de pasajes localizados en la zona este de Montserrat; en el barrio de San Telmo y en Avenida de Mayo respectivamente, conformando tres circuito. El circuito 2 se abocará a recorrer los pasajes de San Telmo: Pasajes San Lorenzo y Giuffra; Patios de French; Pasaje de la Defensa. El pasaje privado de Defensa 1343, no se puede ingresarar.