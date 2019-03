Paul McCartney en el Campo de Polo de Palermo

Paul McCartney se presenta con su orquesta mañana 23 de marzo 2019 en el marco de El Freshen Up Tour. El recital será en el Campo de Polo de Palermo y completa cinco shows previstos en Sudamérica, que tendrán lugar además en Chile y Brasil. Una aventura.

A casi 3 años de su última visita a nuestro país, el artista llegará a la Argentina el próximo sábado 23 de marzo para presentarse en el Campo Argentino de Polo. Luego partirá rumbo a Brasil, en donde tiene 3 fechas programadas.

El debut de Freshen Up Tour en Sudamérica tuvo lugar en el Estadio Nacional de la Santiago de Chile. Ante más de 50 mil personas, McCartney se lució con uno show de 3 horas en el que no faltaron los clásicos de The Beatles

El Freshen Up Tour se lanzó en septiembre en Canadá con increíbles críticas. En octubre llegó a Estados Unidos y a comienzos de este mes completó el tramo Japonés de la gira.

El lanzamiento del tour coincide con el debut del nuevo álbum de McCartney en el puesto número uno del chart del American Billboard, liderando los rankings en muchos países de todo el mundo.

El último viaje del ex Beatle a Sudamérica fue en el 2017 con su masivo One On One Tour, cuando tocó en Brasil y fue galardonado por vender más de 1,5 millones de tickets solo en ese país, incluyendo su récord histórico en Río de 1990 en el que batió todos los récords mundiales de asistencias a conciertos con 184.000 asistentes.

Paul will reissue ‘Red Rose Speedway’ on 7th December. Look inside the Deluxe Edition and pre-order your copy HERE: https://t.co/5I80zllQGx pic.twitter.com/5Jbw3MTjIk — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 28 de noviembre de 2018

El tour traerá a Paul de vuelta a la Argentina por primera vez desde hace casi tres años al igual que a Chile que no visitaba desde el 2014.

“Amo Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí. Siempre es muy divertido así que sabemos que se viene otra memorable experiencia en camino. Volvemos con un nuevo tour con material que nunca antes hicimos en Argentina así que asegúrense de venir. Los esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta”, dijo el músico.