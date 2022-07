Qué tipo de pantalón te conviene elegir

Esta confección de tela de distintos materiales (algodón, mezclilla, poliéster, pana, etc.) tiene tres aberturas; una de ellas se ajusta a la cintura y las otras dos en cada una de las piernas. El pantalón puede ser largo, en cuyo caso las bocas de las piernas llegan a la altura de los tobillos o incluso más abajo, o puede ser corto en distintas graduaciones, que van desde la pantorrilla (piratas) hasta la rodilla (pantaloneta) o la ingle (mini-cortos). Cuando la largura llega a media pantorrilla, se denominan pantalones Capri.

Esta vestimenta es usada tanto por varones como por mujeres, y suele tener también accesorios tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera (bragueta en el caso de los varones), para poder vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasa cintos, para poder sostener cinturones, en aquellos que sean holgados de cintura.

Los pantalones están presentes en nuestra vida cotidiana y la variedad de modelos y opciones suele hacernos dudar.

Conocé estos tips para elegir los más sentadores:

Cortes

Tenemos que considerar el tipo de cuerpo y también cómo son nuestras piernas. Las mujeres de caderas anchas y piernas más bien robustas se verán mejor con pantalones rectos ya que tienen el mismo ancho a lo largo de toda la prenda y sirven para estilizar y alargar las piernas. Si bien no se recomienda usar chupines, si lo quieren hacer, lo mejor será que sean lisos y de tono oscuro.

Las mujeres de piernas delgadas pueden animarse a pantalón más ajustado que destaque esta parte del cuerpo, pero que las piernas sean delgadas no implica que podamos usar todo tipo de cortes.

Los pantalones anchos, como los de corte palazzo y oxford, son recomendables para mujeres de 1,71 mts en adelante (esta es la altura total, es decir, la estatura de la mujer más los tacos que use para ese outfit). En los demás casos, por ser prendas excesivamente anchas, tienden a hacer que la persona se vea más baja, incluso cuando no lo es.

Tiro

Además de considerar el tipo de cuerpo, debemos tener en cuenta nuestras proporciones ya que no será lo mismo una mujer de piernas largas, que una de piernas cortas (aún si tienen el mismo tipo de cuerpo).

Si las piernas son cortas, lo mejor será evitar el tiro bajo ya que dará la sensación de que tenemos el torso muy largo y las piernas más cortas aún. Podemos valernos del tiro medio y también del tiro alto si nos resulta cómodo.

Para las piernas largas, cabe aclarar que en el asesoramiento de imagen buscamos armonía en lo que cada uno de nosotros proyecta, siempre de acuerdo a nuestro estilo. Por este motivo es que procuramos que las piernas se vean en proporción con el cuerpo y no excesivamente largas. En este caso es mejor evitar el tiro alto.

Otra manera de “acortar” visualmente si nuestras piernas son largas, es usar capris, pantalones largos con botamangas y también valernos de botas de caña alta y caña media por encima del pantalón.

Detalles

Todo detalle llama la atención a la parte del cuerpo donde está así que deberíamos buscar que el pantalón cuente con detalles funcionales a nuestro tipo de cuerpo. Por ejemplo, si tenemos caderas anchas y una cola redondeada, no se aconsejan bolsillos grandes en estas partes del cuerpo, porque harán que se vean más grandes y probablemente no contribuyan a plasmar una imagen equilibrada entre hombros y caderas. En estos casos, los detalles que pueda tener la prenda (bolsillos, cierres, bordados, apliques, etc) deberían estar de la rodilla para abajo.

Las mujeres de caderas más angostas se verán más favorecidas con este tipo de detalles en la zona de las caderas y de la cola. No hace falta agregar un detalle sino que la prenda misma puede tener esa característica: por ejemplo, los jeans con efecto desgastado hacen que la atención se centre en esta zona.

Tejidos



Todo tejido tiene volumen y lo traslada a la parte del cuerpo que cubre. Por lo tanto, las mujeres de caderas angostas se verán más favorecidas usando géneros gruesos en los pantalones, para hacer que sus caderas se vean más redondeadas, como corderoy o tweed. En el caso contrario, conviene optar por pantalones más livianos, que no agreguen volumen ni den sensación de más grosor en esta zona.

Colores y estampados



Si queremos llamar la atención a la parte inferior del cuerpo, podemos usar tonos claros, en comparación con el tono de la prenda superior, así como de estampados, que llevarán las miradas hacia los pantalones. Esto es ideal, por ejemplo, para las mujeres triángulo invertido (hombros más anchos y caderas más angostas).

El tamaño del estampado debe guardar proporción con la altura de quien lo lleve. Las mujeres menudas se verán mejor con estampados pequeños mientras que las de contextura grande tendrán en los estampados grandes a sus mejores aliados.

Para las mujeres que deseen disimular la cadera, la zona del pantalón de montar o la cola, será mejor elegir pantalones lisos y de tonos más oscuros que la prenda superior (no hace falta que sea negro, sino simplemente que sea más oscuro y nos animemos a una prenda superior, como una camisa, en un tono más claro).

Estilo personal

Un factor determinante es nuestro estilo. La mujer natural se siente a gusto usando pantalones que le resulten cómodos (por el tejido y el calce) como los boyfriend jeans, mientras que la mujer llamativa preferirá pantalones más ceñidos y con algún detalle que le permita destacarse. Por su parte, la mujer romántica estará más cómoda usando pollera y tacos que con pantalones y ballerinas. Si no estamos a gusto con las prendas que usamos, por más de que no lo digamos con palabras, nuestro cuerpo manifestará cómo nos sentimos y esto se traduce en la imagen que los demás percibirán de nosotras.

Además del estilo propio, hay que considerar el contexto en el que estamos y ver que el pantalón que usemos esté acorde a la situación. Por ejemplo, hay circunstancias, sobre todo en el plano laboral, que no permiten el uso de jeans o pantalones informales, como los cargo, por lo que más allá de que este pantalón sea sentador en los ítems antes mencionados, si no va para ese ámbito o contexto, será mejor optar por otra prenda que ayude a plasmar una imagen armónica, coherente y positiva.