La Reina ha dicho que el Reino Unido «tendrá éxito» en su lucha contra la pandemia de coronavirus, en un mensaje de concentración para la nación.

La Reina ha dicho que el Reino Unido «tendrá éxito» en su lucha contra la pandemia de coronavirus, pero reconoció que puede haber «más para soportar» antes de que la normalidad pueda regresar al país.

En un raro discurso televisado a la nación, el jefe de estado del Reino Unido emitió un mensaje de esperanza, diciendo que si la gente «permanece unida y resuelta» ante el brote «lo superaremos».

En un discurso raro, el monarca agradeció a las personas por seguir las reglas del gobierno para quedarse en casa y elogió a los que «se unieron para ayudar a otros».

También agradeció a los trabajadores clave, diciendo que «cada hora» de trabajo «nos acerca a un regreso a tiempos más normales».

Se produce cuando el número de personas que murieron con el virus en el Reino Unido llegó a 4.934.

Hablando desde el Castillo de Windsor, la Reina dijo: «Si bien hemos enfrentado desafíos antes, este es diferente».

«Esta vez nos unimos a todas las naciones del mundo en un esfuerzo común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para sanar. Tendremos éxito, y ese éxito nos pertenecerá a cada uno de nosotros».

«Deberíamos sentirnos tranquilos de que, si bien aún nos queda más por soportar, volverán mejores días: estaremos con nuestros amigos nuevamente; estaremos con nuestras familias nuevamente; nos volveremos a ver».

La Reina, de 93 años, también dijo que la «dolorosa sensación de separación de sus seres queridos» que el distanciamiento social estaba causando a las personas le recordó la experiencia que tuvieron los niños evacuados durante la Segunda Guerra Mundial.

«Ahora, como entonces, sabemos, en el fondo, que es lo correcto», dijo.

Una hora después de la transmisión de la Reina, Downing Street anunció que el primer ministro Boris Johnson había sido llevado al hospital después de su diagnóstico de coronavirus.

Johnson se ha autoaislado desde que dio positivo por el virus el 27 de marzo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue hospitalizado este domingo debido a la persistencia de sus síntomas de covid-19. Su ingreso se produce 10 días después de dar positivo en las pruebas de coronavirus.

Según una portavoz del Gobierno, la decisión fue tomada como «una medida de precaución». «Por consejo de su médico, el primer ministro ha sido admitido esta noche en el hospital para su evaluación», agregó.

Asimismo, la vocera extendió el agradecimiento del mandatario al personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) «por todo su increíble duro trabajo, e insta a la población a seguir los consejos del Gobierno para quedarse en casa, proteger el NHS y salvar vidas».

Johnson ha trabajado en un régimen de aislamiento desde que le diagnosticaron la enfermedad, y el pasado viernes aseguraba «sentirse mejor». El mandatario se ha comunicado con la población mediante videos filmados desde su teléfono donde se veía visiblemente enfermo durante toda la semana.

