¿Quién es el peor candidato para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Es la peor elección de candidatos de toda la historia de los porteños.

Los cuatro candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representan a partidos políticos que, a juicio de muchos, se encuentran en decadencia. Sus propuestas y candidatos no parecen despertar entusiasmo, y es probable que la elección se resuelva en un balotaje entre los dos candidatos más votados pero más rechazados por la mayoría, es decir será un más votado con la nariz tapada.

Razones :

Juntos por el Cambio o por el cargo:

Jorge Macri es un político de carrera (los porteños no merecemos un jefe de gobierno que no es porteño) que ha ocupado varios cargos públicos, pero su imagen está desgastada por los escándalos que han salpicado a su familia.

La coalición está dividida en dos alas, solo trabaja con los muy íntimos que a su vez son muy cerrados, es decir maneja mal a sus promotores, una más dura que defiende el modelo neoliberal de Macri y otra más moderada que busca un acercamiento al peronismo.

El peronismo que tiene un candidato «radicha» radical:

Leandro Santoro es un político joven radical (los porteños no merecemos un «radicha» en el peronismo)y poco carismático, pero su candidatura está marcada por la polémica, ya que ha sido acusado de no dar conferencias de prensa a los medios vecinales, literalmente nos bloquea y nos tiene pánico, nunca lo pudimos entrevistar, eso si a chuparla a TN tiene tiempo. EN este contexto en el peronismo porteño está fragmentado en varias listas, lo que dificultará la unidad de la coalición en la calle, no le milita ni la madre.

La izquierda que se perdió el tren:

Vanina Biasi es una política poco conocida (los porteños no merecemos a una don nadie) y su candidatura tiene escasas posibilidades de éxito.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores está dividido en dos alas, una más moderada que busca hacerle los ruleros al peronismo y otra más radical que rechaza cualquier tipo de colaboración con el establishment.

La derecha paka paja:

Ramiro Marra es un youtuber (los porteños no merecemos a un «pajero») y nene de mamá y papá que ha ganado popularidad en los últimos años, pero su falta de experiencia política es un obstáculo para su candidatura.

La Libertad Avanza es un partido nuevo y desconocido, por lo que es difícil evaluar sus posibilidades de éxito en los porteños.

Cuatro candidatos disputan la sucesión de Larreta en CABA, con el interrogante del balotaje

Los candidatos Jorge Macri, de Juntos por el Cambio (JxC); Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UxP); Ramiro Marra, de La Libertad Avanza (LLA); y Vanina Biasi, del Frente de Izquierda (FIT), competirán por la Jefatura de Gobierno porteña el domingo próximo, en una elección que presenta como incógnita si la sucesión se definirá en primera vuelta o será necesario un balotaje en noviembre.

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el domingo podrán votar unos 2.533.092 residentes, de los que unos 1.214.871 son hombres, 1.318.002 mujeres y 219 personas no binarias, en los comicios que se desarrollarán en 7.326 mesas distribuidas en 1.099 establecimientos.

A diferencia de las elecciones primarias, y tras la polémica desatada a partir de las fallas registradas por la utilización de la Boleta Única Electrónica (BUE), los comicios porteños se realizarán con dos boletas, una para cargos nacionales y otra para autoridades locales, que se introducirán en el mismo sobre dentro de una única urna.

La contienda electoral definirá la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que dejará el cargo el 10 de diciembre tras ocho años de mandato, y además se elegirán quiénes ocuparán las 30 bancas que se renuevan en la Legislatura porteña y 105 lugares dentro de las 15 comunas para una gestión entre 2023 y 2027.

En la última semana de campaña, los cuatro candidatos porteños mantendrán sus agendas de recorridas por los barrios, pero optarán por distintas modalidades de cierre: Macri no hará un acto final; Santoro encabezará un encuentro en el Luna Park; Marra motorizará un «streaming» de 12 horas y Biasi podría convocar a una caravana.

De acuerdo a las fuentes partidarias consultadas por Télam, mientras Macri aspira a ganar en primera vuelta, para lo cual necesitará obtener más del 50% de los votos, sin contar a los blancos y los nulos en el total; Santoro buscará llegar al balotaje con el apoyo de nuevos electores y de quienes optaron por el senador radical Martín Lousteau en las primarias.

Marra, por su parte, apuntará a traccionar votos de la mano del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por lo que participará del acto de cierre nacional el miércoles en un estadio de Villa Crespo, mientras que Biasi intentará reforzar el mensaje «para contrarrestar el discurso reaccionario de la derecha en la Ciudad».

Para la jornada electoral, el votante se dirigirá a un biombo en el que encontrará, de un lado, las boletas de las distintas fuerzas políticas con los candidatos a Presidente, diputados nacionales y diputados del Parlasur; mientras que del otro sector estarán las papeletas de los postulantes a los cargos locales de jefe o jefa de Gobierno, diputados de la Ciudad y miembros de la Junta Comunal.

Una vez elegidas, las dos boletas deberán guardarse juntas en el mismo sobre, el cual tendrá que depositarse en una única urna.

Desde JxC se mostraron confiados en una victoria en primera vuelta y señalaron que los días previos el candidato oficialista continuará con actividades que incluyen «caminatas» en los barrios «de cara al vecino para escuchar sus problemáticas».

No obstante, anticiparon que, al igual que en la instancia de las primarias, no realizarán un acto de cierre dado que «no están dadas las condiciones para un cierre festivo».

El equipo de campaña de UxP prepara un encuentro el miércoles en el Luna Park, desde las 17, con la consigna «Santoro al balotaje».

La intención de entrar en la segunda vuelta, indicaron, podría darse a partir de sumar el voto de «radicales e independientes» que están decepcionados con la gestión macrista, puntualmente con decisiones de gobierno que les resultaron perjudiciales, como el caso del cambio de Código Urbanístico que habilitó una ola de nuevas edificaciones.

Marra, por su parte, organizará un «streaming» ininterrumpido de 12 horas el jueves en el cual se hará un «repaso» de la campaña y contará con la visita de referentes del espacio libertario.

El Frente de Izquierda, por último, definía este fin de semana la modalidad del cierre con la posibilidad de encarar una actividad conjunta con la candidata a presidenta Myriam Bregman y que podría ser una caravana que unifique distintos puntos de la ciudad.