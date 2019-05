Registro Nacional No Llame. La molestia de recibir llamadas no deseadas

Compartí :-) .







La molestia de recibir la llamada entrante a cualquier hora del día, inclusive a la madrugada.

Algunos teléfonos celulares tienen entre sus opciones de registro bloquear números telefónicos. Una vez que ingrese alguna de estas llamadas, agregarlas en las opciones de bloqueo. Otra opción es bajarte desde tu tienda de aplicaciones, una que esté destinada a bloquear llamadas telefónicas. Hay varias que son gratuitas. La instalás y agregás la lista de números que te molestan.

El Registro Nacional No Llame reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias.

Las empresas de publicidad y marketing teléfonico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

¿A quién está dirigido?

A titulares y usuarios de líneas telefónicas fijas o de celular.

Recordá que aunque inscribas tu teléfono pueden contactarte para realizar una encuesta, durante una campaña electoral, por campañas de bien público o en caso de emergencia. También aquellas empresas con las que contrataste un bien o servicio, siempre que se relacione con el producto que adquiriste.

¿Qué necesito?

Número de DNI del titular o usuario de la línea telefónica.

Código de área y número del teléfono que querés inscribir.

Dirección de correo electrónico.

¿Cómo hago?

1

Completá la solicitud de alta al Registro Nacional No Llame.2

Dentro de las 24 horas vas a recibir una llamada en el teléfono que registrás para que confirmes la inscripción. En cuanto confirmes, quedás inscripto.

Si no atendés la primera vez, vas a recibir dos llamados más dentro de las siguientes 72 horas. Si no atendés ninguna, vas a tener que iniciar nuevamente la inscripción.

También podés hacer el trámite por teléfono

Llamá al 146 desde el teléfono que querés inscribir y hacé el trámite en el momento.

Tené en cuenta que la entrada en vigencia de la inscripción puede demorar hasta 31 días.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Vigencia

Hasta que decidas dar de baja el teléfono del registro.

REGISTRO NO LLAME

El Registro Nacional No Llame funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública . Brinda la opción de limitar las llamadas de publicidad que recibís en tu teléfono.

Una vez que inscribís tu número en el Registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios tienen hasta 30 días para dejar de contactarte.

OBJETO

Este Registro persigue la finalidad de concentrar en un solo ámbito los números telefónicos de titulares o usuarios -autorizados por este-, que manifiesten su decisión de no ser contactados por las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios mediante servicios de telefonía (cualquiera sea su modalidad), tales como telefonía básica, móvil, servicios de radiocomunicación móvil celular, comunicaciones móviles, SMS por IP, voz por IP, y cualquier otro servicio similar que la tecnología permita en el futuro.

CÓMO

El trámite de inscripción y baja del Registro es gratuito y sencillo. Se efectúa por Internet o telefónicamente mediante el número 146.

Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía no podrán dirigirse a los inscriptos en el Registro Nacional No Llame. Para ello, deberán consultar cada 30 días la base de datos ON LINE de inscriptos, proporcionada por este organismo. Para acceder a la ella deberán previamente registrarse y generar un usuario y contraseña. El titular o usuario autorizado podrá denunciar ante este organismo el incumplimiento de lo establecido en esta ley.

El organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien mil pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.

LEY, DECRETO Y DISPOSICIONES

Ley 26951: Créase el Registro Nacional “No Llame”

Decreto 2501 (2014)

Disposición 03 (2015): Implementación del Registro Nacional No Llame. Procedimiento para la inscripción y descarga de la lista de inscriptos.

Disposición 44 (2015): Aprueba procedimiento de denuncias del Registro Nacional No Llame.

Disposición 17 (2016): Inscripción de obligados ante el Registro Nacional No Llame. Renovación anual.