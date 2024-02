Registro SUBE continuará hasta el 31 de marzo

Se amplía la atención personalizada en los operativos de registro SUBE que continuarán hasta el 31 de marzo

Se puede realizar el trámite online o de forma presencial en centros de atención y operativos territoriales especiales.

Para evitar pagar la tarifa más elevada a partir del 1 de abril y acceder a todos los beneficios de SUBE las personas usuarias del transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deben registrar su tarjeta principal antes del 31 de marzo.

SUBE implementó desde el 6 de febrero operativos especiales de registración en las estaciones de trenes de Once, Tigre y Morón, que continuarán hasta el 31 de marzo con más puestos de atención en los siguientes horarios:

• Tigre y Morón: de 9 a 14 hs.

• Once: de 9 a 17 hs.

Los operativos mencionados se suman a nuestros Centro de Atención, ubicados en:

• Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

• Constitución: Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca). De lunes a viernes de 8 a 17:30 hs.

• Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs.

• La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

• Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

• San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

También se puede realizar el trámite de registro en alguna de las Unidades de Gestión SUBE más cercanas a su domicilio.

Además, se encuentran disponibles los siguientes canales de comunicación oficiales:

• Web oficial de SUBE.

• Nueva aplicación SUBE.

• Chatbot SUBi a través de WhatsApp 1166777823.

• 0800-777-7823 (opción 3).

Después del 31 de marzo los canales virtuales permanecerán abiertos para continuar con la registración de la tarjeta y evitar pagar la tarifa más elevada a partir del 1 de abril.

Asimismo, quienes actualmente viajan con descuento por ser beneficiarios de la Tarifa Social Federal ya están registrados y mantendrán la bonificación correspondiente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Paralelamente, a partir de los 3 años de edad se debe contar con tarjeta propia registrada para obtener los descuentos otorgados por SUBE. La registración puede realizarse de forma virtual o presencial; en este último caso, padres, madres o tutores legales de los menores de 18 años deben presentarse con el DNI vigente del titular.

Quienes necesiten saber si su tarjeta SUBE ya se encuentra registrada deben ingresar con número de DNI o de tarjeta en argentina.gob.ar/sube y seleccionar la opción Consultá Titularidad, mientras que aquellos que aún no cuenten con una pueden comprarla online o conseguirla en los Puntos SUBE.

Beneficios de tener la SUBE registrada:

• Pagar la tarifa de menor valor que regirá desde el 1 de abril.

• Recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura de la tarjeta.

• Consultar saldo e historial de viajes.

• Recuperar los números de la tarjeta en caso de que se hayan borrado.

• Comprar y acreditar cargas electrónicas de manera segura desde el celular.

• Realizar todas las gestiones online las 24horas.

Canales de carga y acreditación:

Además de los puntos SUBE oficiales, se puede comprar saldo desde las aplicaciones app SUBE o la app Carga SUBE, homebanking o billeteras virtuales. Luego se debe acreditar la carga apoyando la SUBE en:

• Una Terminal Automática.

• Un celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC en la nueva app SUBE.

• Con Carga a Bordo en las validadoras de los colectivos en aquellas localidades en las que se encuentra disponible la funcionalidad.

Más de 40 intendentes llevan al Congreso el reclamo por la eliminación de subsidios al transporte

Más de 40 intendentes de todo el país llevarán hoy al Congreso el reclamo por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los fondos del subsidio al transporte público.

Los intendentes impulsan un reclamo judicial por el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, al tiempo que proponen cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles, de acuerdo al análisis conjunto que realizaron esta mañana en un hotel en cercanías del Congreso nacional.

Allí se dieron cita los intendentes Maximiliano Frontera, Villa Mercedes (San Luis), Damián Bernarte, San Francisco (Córdoba), Rosario Romero, Paraná (Entre Ríos), Juan Manuel Llamosas, Rio Cuarto (Córdoba), Juan Pablo Poletti, Santa Fe (Santa Fe), María Pasqualini, Neuquén (Neuquén), Rodrigo Buteler, Cipolletti (Río Negro), Marcos Castro, Viedma (Río Negro).

También asistieron Othar Macharashvili, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Walter Cortés, Bariloche (Río Negro), Raúl Jorge, San Salvador de Jujuy (Jujuy), Norma Fuentes, Santiago del Estero (Santiago del Estero), Jorge Jofré, Formosa (Formosa), Leonardo Viotti, Rafaela (Santa Fe), Pablo Javkin, Rosario ( Santa Fe) y Daniel Passerini, Córdoba (Córdoba).

«Todos pagamos un impuesto para que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo quedan allá», dijo el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En Buenos Aires, el intendente dijo que «los ciudadanos de nuestras ciudades que son usuarios del sistema de transporte no tienen por qué pagar cinco veces lo que se paga en otro lugar del país».

«Esto no es una discusión que nosotros estamos dando por obras o por presupuesto, que obviamente también la vamos a dar, esto es en defensa de la gente que todas las mañanas en nuestras ciudades se toma el colectivo», agregó el jefe comunal rosarino.

También explicó que la pretensión es «que la Nación si va a suprimir el fondo de subsidio al transporte, lo reemplace por el impuesto a los combustibles» en vista de que «se va a aumentar el impuesto a los combustibles y nos van a dejar a cero el subsidio al transporte del Interior, eso no tiene ninguna lógica ni razón de ser si lo que queremos es cuidar el bolsillo de la gente».

Javkin dijo que llevarán el reclamo «por todas las vías, por el administrativo, político, legal y legislativo, porque en definitiva acá lo que estamos discutiendo es un impuesto que hoy pagan todos los argentinos, cómo se reparte, y sobre todo una decisión política, que es apartar al Interior del reparto de ese impuesto».

Passerini dijo que «el Gobierno nacional con esta decisión quiere empujarnos a que castiguemos al usuario con una tarifa, parecería que para el presidente la casta son los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, los esenciales que tanto defendimos en la pandemia y hoy están castigados por el peso de un ajuste que no tiene sentido».

«El subsidio es un derecho sino por qué en el AMBA siguen los subsidios y al Interior nos siguen castigando, nos discriminaron durante muchos años todos los gobiernos nacionales porque el 85% se quedaba acá y lo que sobraba nos lo tiraban a nosotros; hoy ni las sobras nos están dando», cuestionó.

En este contexto, dijo que «parece justo que un impuesto que ya existe, y que se plantea incrementar, del combustible que pagamos en toda la Argentina, que se coparticipe y que se le de un sentido para sostener este descalce financiero que significa esta decisión dejarnos sin transporte público».

Remarcó que «desde diciembre no nos pagan, en lo que va de 2024 no hemos recibido un sólo centavo».

«Vamos a defender el transporte público porque parecería que esta decisión del Gobierno nacional apunta a destruir el transporte público con el que se mueven millones de personas que trabajan y que no tienen otra oportunidad, queremos garantizar ese derecho», apuntó Passerini.

Ayer, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertó que por la eliminación de los subsidios al transporte que otorgaba el Estado Nacional este servicio «colapsará, inevitable e irremediablemente», y aseguró que también «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».

La eliminación del Fondo Compensador del Interior que financiaba los subsidios del transporte en casi todo el país, anunciada por la Secretaría de Transporte, «tiene la clara intención de cambiar el sistema de transporte público de pasajeros», consideró el gremio.

Para Milei, provincias deben recortar o redireccionar partidas para mantener subsidio en transporte

El presidente Javier Milei indicó hoy que las provincias tendrán que recortar o redireccionar partidas si quieren continuar subsidiando al transporte, tras el retiro de recursos por parte del Gobierno del Fondo Compensador, en tanto desde el sector empresario alertaron que «no hay fondos para pagar la paritaria» de marzo y no descartaron una eventual medida de fuerza.

Milei, en respuesta a las críticas de los gobernadores por la medida de eliminar los aporte nacionales, afirmó que si quieren continuar subsidiando el transporte deberán recortar o redireccionar partidas.

«En lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política y atacar espacios de distintas ideas, que se dediquen a hacer política seria», sostuvo el jefe de Estado en declaraciones a Radio La Red.

El mandatario citó como ejemplo a Córdoba, cuyo gobernador, Martín Llaryora, «se quejaba de que caía en $ 20.000 millones el subsidio de transporte y que, por culpa mía, tenía que subir los precios», dijo.

Milei afirmó que eso «es mentira», sugirió que Llaryora «podría bajar el gasto», y apuntó: «Él gasta $ 26 millones en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él; que deje de usar la pauta oficial como mecanismo de autobombo y les transfiera esa plata a los cordobeses».

Este mismo jueves, el secretario de Transporte cordobés, Marcelo Rodio, advirtió que el boleto sin subsidios nacionales «en las principales ciudades del interior, como Córdoba capital y Rosario, podría ser de entre $ 1.000 y $ 1.200».

«Eso va a perjudicar el accionar diario de miles de pasajeros con boleto subsidiado», así como al comercio, fábricas e industrias, dijo a CNN Radio.

En esta línea, Rodio comparó que mientras un pasajero cordobés que debe realizar el trayecto entre la capital provincial y Villa Carlos Paz debe pagar un 300% más que quien vive en cualquier parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un recorrido similar.

«Esto pasa porque en el AMBA se sigue subsidiando el transporte público, con lo cual la ley tendría que ser pareja para todos los sectores», reclamó el funcionario cordobés, y graficó que «entre diciembre, enero y febrero, al AMBA le mandaron más de $ 300.000 millones cuando al interior provincial, sólo $ 8.000 millones.

Por último, mencionó que «el intendente de San Francisco (Damián Bernarte) está pensando en dar de baja la concesión a la empresa que tiene el transporte ahí porque no le dan los costos o van a ser costos muy onerosos y los vecinos que tengan que pagar $ 1.500 para hacer 10 cuadras no van a poder o no van a querer pagarlo».

En tanto, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dispuso «la continuidad de los subsidios al transporte interjurisdiccional», que conecta la capital provincial con las localidades del interior.

Así lo anunció el director de Transporte provincial, Pablo Córdoba, quien señaló que «la decisión permite garantizar la oferta y que aquellas localidades con porcentaje muy bajo de pasajeros cuenten con el servicio de transporte sin que tengan que sufrir la reducción o, en muchos casos la eliminación del servicio, como está pasando en grandes provincias del país».

Por último, afirmó que «el pasajero debe estar tranquilo, porque los servicios al interior de la provincia se están prestando con total normalidad, y además cuenta con una tarifa diferenciada que ronda entre un 30% y un 40%, dependiendo de los servicios o el destino dentro de la provincia, por debajo de lo que sale una media nacional».

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, sostuvo este jueves que no cuentan con los fondos para pagarles a los choferes los sueldos actualizados de marzo.

«El martes que viene hay que pagar una suma no remunerativa de $ 140.000 por trabajador, según el acuerdo paritario con UTA y no están los fondos», explicó Fusaro a El Destape Radio.

En este sentido, puntualizó: «Habría que pagar un básico de $ 737.000 pero ese aumento de sueldos hay que reflejarlo en el cálculo de subsidios, si no, no tenemos los fondos para honrar la paritaria».

«Hoy recibimos $ 200 promedio de boleto y $ 400 de subsidio por pasajero, pero la tarifa técnica da $ 1.000, así que hay un déficit del 40%, faltan $ 400», precisó Fusaro.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, dijo hoy que es «optimista» respecto del envío de fondos por parte del Gobierno en los próximos días, pero alertó que «no hay mucho tiempo, en 10 días vamos a tener líneas de colectivos paradas».

Troilo indicó a CNN Radio que en cuanto «a las compensaciones del Estado, se está cobrando la misma de septiembre pasado, con todos los incrementos de costos que hemos tenido».

En esa línea, enfatizó que las empresas de colectivos están «en una situación muy difícil», y «por eso amerita una respuesta rápida por parte del Estado como para poder seguir dando los servicios», consideró.

Ayer, las cinco cámaras de empresas de colectivos del AMBA enviaron en conjunto una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por el incumplimiento del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte y advirtieron que en caso de no lograr una pronta solución «los servicios se paralizarán en pocos días».

La nota fue suscripta por Aaeta, CEAP y las cámaras Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. (Cetuba); de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

A su vez, más de 40 intendentes de todo el país llevarán hoy al Congreso el reclamo por los subsidios al transporte.

Habilitan la inscripción para el Boleto Especial Educativo en la Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires anunció hoy que los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos correspondientes para acceder al Boleto Especial Educativo, ya pueden iniciar el trámite a través del sitio web del organismo.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2024, se anunció la habilitación del trámite para acceder al Boleto Especial Educativo a través del sitio web https://www.gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil.

Los requisitos para acceder al beneficio son: ser alumno o alumna regular; residir a una distancia mayor a 600 metros del establecimiento educativo para los Niveles Inicial y Primario, y a 800 metros para el Nivel Secundario.

«Con esta medida se apunta a acompañar las actividades de intensificación escolar impulsadas por la Dirección General de Cultura y Educación y será de implementación desde el próximo 19 de febrero», se anunció, y se aclaró que la medida abarca a las instituciones con sede en la provincia de Buenos Aires.