Ringo Bonavena a 80 años del nacimiento.

Vivió apenas 33 años y casi ocho meses, puesto que, como ya es tristemente sabido, el 22 de mayo de 1976 la bala asesina de William Ross Brymer, un guardaespaldas del mafioso Joe Conforte, le partió el corazón en las puertas de un burdel de Nevada.

A 80 años del nacimiento de Ringo Bonavena

Vivió apenas 33 años y casi ocho meses, puesto que, como ya es tristemente sabido, el 22 de mayo de 1976 la bala asesina de William Ross Brymer, un guardaespaldas del mafioso Joe Conforte, le partió el corazón en las puertas de un burdel de Nevada.

El destino no es lo que pudo haber pasado, el destino es lo que en efecto pasó, pero el personaje bien vale la licencia y el tributo: este domingo hubiera cumplido 80 años Oscar Natalio Bonavena, el entrañable «Titi» del barrio porteño de Parque Patricios que en condición de peso pesado de primer nivel se le animó a Cassius Marcellus Clay en el Madison Square Garden.

Tití para su madre y sus amigos, Ringo a guisa de que una mujer despistada lo confundió con el baterista de Los Beatles, vivió apenas 33 años y casi ocho meses, puesto que, como ya es tristemente sabido, el 22 de mayo de 1976 la bala asesina de William Ross Brymer, un guardaespaldas del mafioso Joe Conforte, le partió el corazón a las puertas de un burdel de Nevada.

Cuatro días después una multitud estimada en 150.000 personas desfiló por el Luna Park para despedir los restos de un tipo noble, de hábitos sencillos, devoto de los lazos familiares y dueño de una chispa incomparable traducida en las decenas y decenas de anécdotas que el periodista Ezequiel Fernández Moores plasmó en la imperdible biografía «Díganme Ringo».

Bonavena nació hace 80 años en Parque Patricios, uno de los barrios más tradicionales de la Capital Federal (hoy CABA), hasta que después de una aceptable campaña como amateur debutó en el profesionalismo el 3 de enero de 1964 en Nueva York con una victoria por nocaut en el primer round a expensas de Louis Hicks.

¿Por qué en Estados Unidos y no en la Argentina?

Sucedió que cuando había participado en los Juegos Panamericanos de 1963 que tuvieron lugar en San Pablo resolvió un combate que le era desfavorable con un mordisco en el hombro de su rival, Lee Carr: desde luego fue descalificado y la Federación Argentina de Box inhibió su licencia de forma temporaria.

Un guiño que desde Estados Unidos hizo un argentino allí radicado, Tony Marcilla, prosiguió con una positiva conversación con los entrenadores de Bonavena (los hermanos Juan y Bautista Rago) y a los pocos días armó las valijas y marchó a la meca del boxeo.

Ringo tenía algo de artista de varieté o partenaire de humorista, futbolero fanático de Huracán.

En los Estados Unidos ganó sus primeras ocho peleas, perdió el invicto con el experimentado Zora Folley y regresó a la Argentina, donde sumó media docena de triunfos contundentes hasta conseguir que Gregorio Peralta –un gran estilista nacido en San Juan y radicado en Azul- le diera una oportunidad por la corona nacional.

En su primera dorada noche en el templo del pugilismo de Sudamérica, el Luna Park, se produjo pues su resonante pelea contra Peralta, cuando contra todos los pronósticos y tribunas hostiles se impuso por decisión unánime y se quedó con el título argentino.

Hasta esa noche Goyo era el «boxeador del pueblo» (un caballero de perfil bajo, confeso peronista que incluso en Madrid llegaría trabar amistad con el mismísimo General) y Bonavena un desconocido recién llegado de Estados Unidos cuya carta de presentación parecía subsumirse en burlas y dichos descalificatorios hacia sus rivales.

Para el gigantesco desafío de medirse con quien ya era considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, Ringo Bonavena se preparó al máximo, en la fragua del gimnasio y en las payadas verbales

Después de la noche del 4 de septiembre de 1965 –asistencia récord en la historia del Luna Park- el promotor Tito Lectoure apostó por ese hombre aniñado, de voz aflautada, pícaro y provocador, que en la antesala de cada combate ante rivales afroamericanos iba de micrófono en micrófono al son de «¡a ese negro lo mato!».

Con algo de artista de varieté o partenaire de humorista, futbolero fanático de Huracán, el Bonavena hilarante devenía serio, íntegro y admirable arriba del ring: más bien bajo, retacón, víctima de las desventajas de los pies planos, compensaba con maña para acortar las distancias y hacer valer su fuerte pegada y, si cabía, también su capacidad de absorción al castigo.

Así transcurrieron sus años de furor en el Luna Park, donde entre finales de 1965 y octubre de 1970 hizo 15 peleas y perdió solo una, por descalificación, ante el marplatense Miguel Ángel Páez.

Hacia finales del año 70, cuando aun en la derrota Bonavena consumaría la mejor pelea de su vida, hacía un lustro que ya era considerado un primera serie digno de persistir entre los diez o quince mejores pesados del planeta, toda vez que había hecho 25 rounds con el tremebundo Joe Frazier y caído con Jimmy Ellis en una semifinal tendiente a llenar la vacante dejada por Cassius Clay/Muhammad Alí por su negativa a luchar en la guerra de Vietnam.

Para el gigantesco desafío de medirse con quien ya era considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, Ringo Bonavena se preparó al máximo, en la fragua del gimnasio y en las payadas verbales: en la conferencia de prensa de presentación de la pelea y en el pesaje logró sacar de quicio a Clay a la voz de «chicken, chicken» («gallina, gallina»).

Aquella legendaria noche del Madison, el imponente Alí se vio forzado a brindarse al máximo para llegar al último asalto con ventajas en las tarjetas –incluso había pasado momentos de zozobra en las vueltas cuarta y novena- y si noqueó a Bonavena fue por imperio del enorme coraje del argentino

El 7 de diciembre de 1970 la enorme mayoría de los casi 24 millones argentinos se sentaron frente a una televisión blanco y negro para ver hasta dónde el peleador argentino podía comprometer al fenómeno invencible: la televisación de Canal 13 clavó 79.3 de rating, un número inédito hasta entonces que recién sería superado en 1990 en el partido que por la Copa del Mundo de fútbol la Selección argentina ganaría por penales contra su par de Italia.

Aquella legendaria noche del Madison, el imponente Alí se vio forzado a brindarse al máximo para llegar al último asalto con ventajas en las tarjetas –incluso había pasado momentos de zozobra en las vueltas cuarta y novena- y si noqueó a Bonavena fue por imperio del enorme coraje del argentino.

«Nada de derrota digna», les dijo a sus segundos Ringo, salió a buscar el nocaut de forma desesperada y tropezó con una contra letal: se derrumbó tres veces, las reglas de Nueva York establecieron el fuera de combate inmediato y Ringo lloró como un niño.

Desde entonces jamás dejó de perseverar en la búsqueda de una revancha que jamás llegó por su muerte. Dueño de espléndido récord (58-9-1, 44 KOs.), Bonavena se midió con 31 rivales estadounidenses, enfrentó a cinco retadores a la corona mundial (los ya referidos Folley y Peralta, más George Chuvalo, Karl Mildenberger y Ron Lyle) y cuatro campeones del mundo: Joe Frazier, Jimmy Ellis, Muhammad Alí y Floyd Patterson.

«Bonavena fue el embajador más grande de Parque de los Patricios»

El legendario boxeador argentino Oscar «Ringo» Bonavena, de cuyo nacimiento se cumplirán mañana 80 años, «fue el embajador más grande Parque de los Patricios», aseguró el exdirigiente del club porteño Huracán Daniel Brunet, impulsor de la estatua que recuerda al ídolo fallecido en 1976 frente a la sede del club.

«Ringo era enorme en todo sentido, fue el embajador más grande de Parque de los Patricios. Merecía un homenaje como ese y la mejor manera que encontramos fue hacer una estatua en el parque de su barrio, frente a la sede de su club».

El dirigente contó que del proyecto también participaron amigos famosos de Bonavena como los exfutbolistas Alfio Basile, Carlos Babington, Héctor Veira y el periodista especializado en boxeo Ernesto Cherquis Bialo, confeso hincha de San Lorenzo.

«Bonavena fue tan grande que trascendió el ámbito de Huracán. Él se entrenaba debajo de la platea de la vieja cancha de San Lorenzo», comentó Brunet.

Al respecto, el hijo del emblema popular, Natalio Bonavena, corrigió: «Mi papá comenzó en San Lorenzo pero hacía saltos ornamentales y natación porque en esa época el club no se destacaba por el boxeo».

«Se fue de San Lorenzo por una travesura que hizo en la pileta: algunos dicen que se tiró vestido y otros que orinó desde un trampolín», recordó con humor su hijo, también consultado por Télam.

«Para muchos fue un ídolo, una leyenda, pero para mí fue simplemente mi viejo y lo digo con todo orgullo. Era una persona normal, de familia, quería siempre lo mejor para nosotros», confesó.

«Fue tan grande que se convirtió en leyenda con muy poca historia de vida, tenía muchas cosas para contar con sólo 33 años. Sin haber sido campeón del mundo, se dio todos los lujos como si lo hubiera sido», resaltó «Ringuito».

Bonavena falleció el 22 de mayo de 1976 por una bala asesina de William Ross Brymer, un guardaespaldas del mafioso Joe Conforte, que le partió el corazón a las puertas de un burdel de Nevada.

«Estaba jugando a la pelota en la calle, era muy chico. Mi viejo tenía que volver al país esa noche para el cumpleaños de mi mamá. Cuando me enteré no lo podía creer hasta que volví a mi casa y vi a toda la familia», contó su hijo sobre la triste anécdota de la muerte.

Marzo 2007: Se incendió el hotel donde mataron a Ringo

Se trata del Mustang Ranch, en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. El mítico boxeador argentino murió allí en 1976. En esa época el dueño del lugar era un ex manager, Joe Conforte, que según los rumores, lo mandó matar porque Ringo tenía un romance con su mujer. Allí asesinaron a Oscar Natalio Bonavena, el 22 de mayo de 1976.

Paso por Palermo

Antes de la casa de Piedra. Es la delimitada por Las Heras, Ugarteche, J. M. Gutierrez y República Árabe Siria (digamos mejor Malabia, como le sigue diciendo todo el mundo). Vinieron a vivir en él algunas figuras conocidas, entre ellas Ringo Bonavena.

Fue el 22 de mayo de 1976, en plena dictadura salvaje, cuando la conmoción popular corrió por dos senderos encontrados. Porque unas horas antes de que Víctor Galíndez protagonizara su épica y sangrienta victoria ante el estadounidense Richie Kates, una noticia cruel perforó la sensibilidad de los argentinos: Oscar Natalio Bonavena, el grandote fanfarrón, que de provocador resistido había ascendido al rango de ídolo nacional por sus travesuras de pícaro de barrio, ocurrente y mediático, pero -especialmente- por su imagen de guapo boxeador, moría asesinado a la salida de un burdel en Reno. Tenía apenas 33 años. Cinco días después una multitud de más de 100 mil personas despidió sus restos tras un velatorio en el Luna Park y en el recorrido hasta la Chacarita.

Quiero hablar ahora de una manzana que para los niños de nuestra época tenía gran importancia, aunque distinta según el sexo.

Para las niñas estaba asociada con el miedo, para los niños con la aventura.

Casualmente, esta manzana es en la que yo vivo actualmente. Es la delimitada por Las Heras, Ugarteche, J. M. Gutierrez y República Árabe Siria (digamos mejor Malabia, como le sigue diciendo todo el mundo).

Actualmente está ocupada por la que muchos llaman la «Casa de Piedra» y otros «La casa de los gansos»; y por edificios de departamentos y negocios.

Pero cuando nosotros vinimos a vivir al barrio era un terreno rodeado de una cerca de ladrillos, de la que aún se conserva una parte, mejorada con falsas columnas de revoque, en la calle Gutierrez. Sólo tenía acceso por una puerta cochera de chapa acanalada, en bastante mal estado, que ocupaba la esquina de Las Heras y Ugarteche. En las muy contadas ocasiones en que sorprendí esa puerta abierta pude ver adentro una casucha pésimamente conservada, con más aspecto de rancho que de vivienda ciudadana..

Todo el resto de la manzana estaba ocupada por plantas, de las cuales algunas sobrevivieron a la posterior transformación en parque, entre ellas la hermosa magnolia, cuya altura actual la libra de las depredaciones que sufría en su juventud. No era una vegetación ordenada, sino una mezcolanza de árboles y arbustos, de adorno y frutales. Justamente estos últimos eran la razón de la vocación aventurera de los niños, que saltaban la cerca (pese a los vidrios de su parte superior), no sólo para robar la fruta, sino para divertirse con el enojo del propietario, que los corría con insultos y escopetazos de perdigones.

Este propietario, un anciano de mal carácter, vivía como un ermitaño, encerrado en su finca, según creo acompañado por una mujer que le hacía las tareas domésticas. Los chismes vecinales lo identificaban como el propietario de gran parte del barrio, cuyo apellido dio nombre a un edificio y una inmobiliaria. No me consta el hecho, como no me consta que la madre de un chico vecino nuestro disfrutara de un legado otorgado por él por haberlo servido.

Lo cierto es que, después de su muerte, se inició la construcción de la casa de piedra, que inicialmente tuvo como parque toda la manzana y estuvo destinada al alquiler. Debido a la incidencia de las leyes de alquileres y propiedad horizontal, los departamentos y la parte de terreno sobre media cuadra de Las Heras y las cuadras de Malabia y Gutierrez fueron puestos en venta. Y ahí comenzó un largo pleito, ya que los adquirentes de los departamentos sostenían que toda la manzana era de ellos, y los propietarios que sólo tenían derecho al terreno ocupado por los cimientos.

Al final, un juez falló por la división actual y los lotes se vendieron, comenzando las construcciones. Como el edificio de la esquina de Las Heras y Malabia tenía cierta categoría, vinieron a vivir en él algunas figuras conocidas, entre ellas Ringo Bonavena.

Fue el comienzo de una cierta «inmigración» de personajes, que se acentuó después con la construcción de las torres en lo que había sido la cervecería Palermo.