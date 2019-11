Se conoce como «ciberlunes» ¿Qué es Cyber Monday?

Compartí :-) .







Más de medio millar de empresas participarán de la octava edición de CyberMonday.

Se llevará a cabo a partir de mañana y se extenderá hasta el miércoles. Se extenderá a rubros como Tecnología, Indumentaria, Hogar y decoración.

Más de 550 empresas participan de la octava edición del CyberMonday que se llevará a cabo a partir de mañana y que se extenderá hasta el miércoles.

Se conoce como «ciberlunes» (del inglés Cyber Monday) al término de mercadotecnia correspondiente el lunes siguiente del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos (cuarto jueves del mes de noviembre), y que se realiza tras el «viernes negro» (el Black Friday, día siguiente de Acción de Gracias), creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar por internet.

El término hizo su debut el 28 de noviembre de 2005 en un comunicado de prensa de shop.org que decía: «Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year» (‘El lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año’). Según el Shop.org/BizRate Research 2005 eHoliday Mood Study, el 77 % de los minoristas dijo que se incrementaron sustancialmente sus ventas en línea el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias. En 2010 comScore informó que los consumidores gastaron 1 028 millones de dólares estadounidenses en el ciberlunes (excluyendo los gastos de envío de 2009: 887 millones), el día de mayor gasto de 2010. En 2006, Shop.org anunció que puso en marcha el portal CyberMonday.com, una tienda para ciberofertas los lunes.

La cantidad de firmas es un nuevo récord en el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

“Muchas empresas se suman para ver si encuentran un refugio a la complicada situación económica que estamos viviendo”, dijo el gerente de la entidad, Diego Urfeig.

Si bien evitó hacer pronósticos sobre las ventas que se concreten en el evento de tres días de descuentos especiales, el directivo aseguró que tiene “confianza” en que “el consumidor saldrá a comprar productos y servicios que venía retrasando”.

El año pasado en el CyberMonday se vendieron 3,4 millones de productos, a un promedio de 800 unidades por minuto.

En esa oportunidad la categoría con más ventas fue Alimentos y bebidas; y la que más facturó fue Pasajes aéreos.

La financiación en hasta 18 cuotas -en algunos casos sin tasas de interés- es uno de los valores que remarcan las diferentes marcas que participan del evento.

Tecnología, Indumentaria, Hogar y decoración, son las tres categorías más buscadas por los consumidores, y una de las que mayor crecimiento tuvo es Herramientas, informaron desde una de las plataformas de comercio electrónico, Mercado Libre.

La logística también maduró en el país de cara al comercio electrónico y para este evento OCASA prevé que transportará más de un millón de paquetes.

Otra de las empresas de distribución, Pickit, indicó que prevé que el 80% de los pedidos se retirarán dentro de las primeras 48 horas de realizada la compra.

Argentina

Durante 2012 se realizó el primer Ciberlunes oficial, que despertó la curiosidad de los clientes y generó consultas e interés, aunque la repercusión no fue tal en las ventas. Las compañías que integran la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) realizaron el lunes 2 de diciembre de 2013, la segunda edición de la campaña de ventas por Internet con promociones y descuentos que buscó anticipar las compras para las fiestas de fin de año. Las ofertas y promociones que se registraron durante la acción estuvieron orientadas a descuentos especiales en productos y servicios (desde el 10 hasta el 60 % según el caso), ahorro en el pago en cuotas sin interés, envíos gratis y regalos que acompañaron las compras.

La acción se publicitó muchísimo por los medios de todo tipo generando mucha repercusión. Prueba de ello es el colapso que sufrieron muchos de los sitios web adheridos, que no esperaban una repercusión tan alta y por consiguiente no estaban preparados para semejante cantidad de visitas en sus respectivos servidores. Frente a esto, también se generaron muchas quejas de clientes por faltantes de stock, rebajas engañosas o simplemente por no poder realizar la compra por la saturación de los servicios.

Según comentó Patricia Jebsen, Presidenta de la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), el Ciberlunes argentino de 2013 fue todo un éxito y superó los 198 millones de dólares estadounidenses, aunque admitió que se deben mejorar muchas cosas para el año siguiente.

Para 2014, el ciberlunes argentino convocó a unas 160 empresas argentinas, que lograron sumar a 100 000 nuevos inscriptos para que aprovechen las promociones y descuentos que se ofrecieron. Esta edición generó 682 millones en ventas online, un 245 % más que la vez anterior. Tuvo un 290 % de crecimiento en la cantidad de productos vendidos comparado con la acción realizada en 2013. Asimismo, otros reclamos señalaron las diferencias de precio de un mismo producto antes y después de la iniciativa, una práctica que ya había sido remarcada en ediciones anteriores.

La edición 2015, se desarrolló el lunes 2 y martes 3 de noviembre de dicho año. Con respecto a la edición 2014, se incrementó la participación de marcas un 70 %, con 240 Entre las novedades de esta edición se destaca el desarrollo de una nueva plataforma móvil que permitirá a los consumidores comprar con sus dispositivos móviles.