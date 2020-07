Compartí :-) .













Aumentó un 2% la cantidad de locales cerrados en la Ciudad y ya casi llega a uno de cada cuatro. Buenos Aires se alquila: se multiplican los locales cerrados por las consecuencias de la cuarentena. «Ésto no lo levantan más ni en 10 años, el daño es tremendo», opinó Jaime Herrera, un empleado gastronómico de la calle Honduras, «se salvaron los que son propietarios», agregó angustiado éste nuevo desempleado.









La cantidad de comercios que debieron bajar definitivamente sus persianas desde que la pandemia de coronavirus llegó al país asciende hasta ahora al 22% del total en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a 24.200 pymes, según los últimos datos de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba).

De esta manera, en las últimas semanas se aceleró el nivel de cierres definitivo y mostró un incremento de 2% en relación con el último registro, de hace exactamente un mes, lo que implica que casi uno de cada cuatro comercios porteños debió bajar sus persianas en lo que va de la pandemia.

«El proceso de cierre no se detuvo pese a las perspectivas de reapertura», señaló el titular de Fecoba, Fabián Castillo, en el marco de una reunión virtual del comité de crisis de la entidad.

Según se informó, «la imposibilidad de seguir afrontando costos fijos y la incertidumbre en torno de una eventual recuperación generaron la inviabilidad de muchos comercios».

Castillo manifestó, además, su preocupación por la etapa que viene: «La eventual reapertura comercial de los locales de proximidad puede traer algo de alivio, pero nos vamos a encontrar con un mercado tan deprimido que podemos advertir que el cierre definitivo de comercios no se detendrá».