Semillas de chía 10 tips y recetas

Deja en remojo la noche anterior la avena y la chía, por separado, al día siguiente, unes los ingredientes y coloca el tazas que más te guste.

Tip: la chía debe de estar hidratada. Tira el agua del remojo de la avena y la chía y lava antes de mezclar o consumir. Siempre es mejor limpio, algunos dicen que va con esos líquidos pero puede generarte algún malestar estomacal, mejor limpito, cualquier duda consulta a tu diabetólogo o nutricionista o médico.

.

Las semillas de chía tienen en su composición omega-3, antioxidantes, calcio, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, que hacen de esta semilla un excelente complemento nutricional.

Utilizar la semilla es muy sencillo. ¡Simplemente inserte la chía en sopas, ensaladas, helados, cereales o cualquier comida que desee!

Aquí hay algunos beneficios más de incluirlo en su dieta:

* Ayuda a perder peso

* Previene el envejecimiento prematuro

* Controla y previene la diabetes

* Fortalece la inmunidad

* Protege los huesos

* Previene el estreñimiento

Tema azúcar ¿dulce para generar diabéticos en masa y enfermar?

Como estilo de vida, tratamos de evitar en la medida de lo posible todos los ingredientes artificiales. Es difícil debido a la «información no clara que se describe en las etiquetas de los alimentos». Muchas marcas promocionan sus productos como «orgánicos» o «sin azúcar añadido», pero no es del todo cierto.

Como alternativa para sustituir el azúcar, el mercado está desbordado de alternativas, algunas de ellas artificiales (creadas después de un proceso químico). No queremos debatir sobre esto, pero nuevamente, preferimos el origen natural.

Usa miel en reemplazo del azúcar, si eres diabético no uses ni miel ni azúcar. Come verdes y proteínas con semillas de chía casi sin condimentar.

Ideas para cocinar con este superalimento que puede adaptarse a todas las comidas

Las semillas de chía son un alimento muy versátil, pueden ser agregadas a cualquier comida o bebida ya que no alteran el sabor original de los mismos. Una de las características que las distingue en la cocina, es que están recubiertas por un mucílago que presenta la capacidad de hidratarse y retener líquido. Debido a esta composición particular y a diferentes conveniencias gastronómicas, podemos incluirlas en comidas cotidianas ya estén estas hidratadas, molidas o tostadas.

3 maneras de preparar las semillas de chía.

Método de hidratación

Consiste en sumergir las semillas en un líquido saborizado o coloreado (jugo, café, leche de coco) para así aislar el sabor en pequeñas burbujas, lo que provoca un efecto novedoso en el paladar.

Este método es apto para la preparación de postres y pastelería en general. También es un buen vehículo para la inclusión de color en preparaciones.

El remojado se debe realizar en líquidos previamente tratados con colorantes vegetales o con jugos de color fuerte como el de frambuesa. Si bien las semillas tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de líquido, una hidratación apropiada para su posterior inclusión en otras recetas requiere una proporción de líquido equivalente a dos veces el peso de las semillas.

Técnica.

Para hidratar las semillas, colocarlas en un recipiente con el líquido elegido y esperar unos minutos. Las semillas comenzarán a hincharse capturando los sabores y el color del líquido. Tener

en cuenta que no se hidratan en líquidos en los que la molécula de agua no está disponible, como en los almíbares, los licores, la miel, etc.

Método de molido

Se denomina fibra a todas aquellas sustancias de origen vegetal que nuestro aparato digestivo no puede degradar. Las semillas de chía poseen un alto contenido de fibra tanto soluble como insoluble.

Para aprovechar mejor todos sus nutrientes es aconsejable ingerirla molida. De esta manera, todas las cáscaras de las semillas quedarán rotas y los ácidos grasos omega-3 y el resto de los nutrientes podrán ser aprovechados en su totalidad.

De acuerdo a estudios realizados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA a pedido de la autora, se ha demostrado que no se modifican las propiedades nutricionales de la chía una vez molidas las semillas. Por esto, se sugiere la utilización de las semillas molidas en la preparación de diferentes postres.

Técnica.

Colocar las semillas de chía en un molinillo de café y moler hasta obtener un granulado grueso. El molido también puede ser efectuado en un mortero o en una máquina de mayor volumen.

Con este proceso, se obtienen mayores beneficios nutricionales porque se facilita su digestión y absorción. Una vez molidas las semillas, se deben guardar refrigeradas en la heladera para evitar que

adquieran olor rancio.

Método de tostado

Esta técnica se utiliza para eliminar parcialmente el mucílago a los efectos de minimizar la hidratación. De esta manera, se incrementa el sabor y el aroma de la semilla. Sin embargo, someter las semillas a una fuente de calor directo incrementa las probabilidades de que se oxide el aceite que contienen, con la consecuente pérdida de los beneficios nutricionales.

Por tal motivo y a los efectos de comprobar qué sucedía con el tostado de las semillas, se realizaron estudios de laboratorio donde se analizaron tres muestras de semillas de chía tostadas a la misma temperatura pero con tiempos diferentes (5 minutos, 8 minutos y 10 minutos). Los resultados de este análisis fueron muy positivos. No se encontraron modificaciones en la composición del aceite en ninguna de las tres muestras. Y se corroboró la estabilidad del aceite, ventaja que puede atribuirse al alto contenido de antioxidantes.

Técnica.

Para realizar el tostado, colocar 100 g de semillas en una sartén profunda de teflón y llevar a fuego medio en la hornalla más ancha que se tenga en la cocina, para que el calor se difunda y el tostado resulte parejo. Revolver constantemente con una cuchara de madera durante unos 10 minutos. Retirar y usar.

Las semillas de chía son un alimento muy versátil, pueden ser agregadas a cualquier comida o bebida ya que no alteran el sabor original de los mismos.

Una de las características que las distingue en la cocina, es que están recubiertas por un mucílago que presenta la capacidad de hidratarse y retener líquido. Debido a esta composición particular y a diferentes conveniencias gastronómicas, podemos incluirlas en comidas cotidianas ya estén estas hidratadas, molidas o tostadas.

Las semillas se hidratan por efecto del mucílago que las recubre, que está compuesto por fibra soluble. Esta sustancia tiene la capacidad de retener agua y formar

geles.

Brinda sensación de saciedad

1. ¿Cómo se comen las semillas?

Hidratadas, molidas, tostadas… Existen diversas maneras de incorporarla en los alimentos. Se aconseja molerlas antes de ingerirlas a los efectos de lograr una mejor biodisponibilidad de sus nutrientes, en especial de los ácidos grasos omega-3.

2. ¿Para qué sirven las semillas?

Las semillas de chía representan la mayor fuente vegetal de omega-3, que colabora con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su alto contenido en fibra, tanto soluble como insoluble, favorece la digestión y el tránsito intestinal. Da sensación de saciedad ayudando así a mantener el peso deseado.

3. ¿Cuál es la mejor hora del día para comerlas?

La respuesta más simple a esta pregunta es: de cualquier manera, a cualquier hora del día. Presenta sabor neutro que permite incorporarla en alimentos y bebidas y en preparaciones de todo tipo, tanto dulces como saladas.

4. ¿Es necesario hidratarlas antes?

Muchas veces me han hecho esta pregunta, y la atribuyo a la popularidad que tiene

la bebida “agua fresca de chía” que se consume en México. A lo largo de este libro podrá enterarse de que existen muchas maneras de comer las semillas sin necesidad de hidratarlas.

5. ¿Cuánto hay que comer por día?

La dosis de consumo diario de semillas de chía se calcula sobre las necesidades de omega-3: de una a dos cucharaditas de semillas de chía molidas para niños de entre uno a trece años; y una cucharada de semillas de chía molidas para adultos, aun durante el embarazo y la lactancia.

6. ¿Engordan?

La dosis diaria recomendada representa una ingesta de 39 calorías diarias, el equivalente a media manzana pequeña.

7. ¿Dónde se consiguen?

Si bien hace algunos años era un producto muy difícil de encontrar en la mayoría de los países, a partir de la década del ochenta comenzó la venta y comercialización masiva. En la última década se produjo una explosión de consumo y se pueden adquirir semillas de chía en distintas presentaciones en supermercados, comercios de productos naturales y en páginas web que realizan envíos a domicilio.

8. ¿La pueden comer los celíacos?

Sí. La semilla de chía es naturalmente libre de gluten. Por supuesto, al igual que con el resto de los alimentos se debe tener presente el cuidado en el envasado y en la manipulación del producto.

9. ¿Cuál es la vida útil de las semillas?

Las semillas de chía poseen una gran cantidad de antioxidantes que colaboran con la estabilidad del aceite que contienen. En buenas condiciones de almacenamiento, sus nutrientes se mantienen estables por mucho tiempo. Una vez molidas, se conseja guardarlas en un frasco cerrado y refrigeradas en la heladera.

10. ¿Tienen contraindicaciones?

Prácticamente, esta semilla no presenta contraindicaciones. Las personas con problemas de deglución o divertículos intestinales deben consumirla preferentemente molida.

SEMILLA DE CHÍA

Disfrutala en

Ensaladas

Yogurt

Fruta

Sopas

Pan

Una cualidad única de la semilla de chia es su elevado contenido en aceite y ser la fuente vegetal más rica en ácido graso omega 3 (aproximadamente posee de tres a diez veces la concentración de ácidos grasos insaturados de la mayoría de los granos) y omega 6.

Estos ácidos grasos son considerados esenciales, al no poder ser sintetizados por nuestro organismo, luego la única forma de conseguirlo es a través de la dieta. Son los aceites esenciales que el cuerpo necesita para ayudar tanto a emulsificar como a absorber las vitaminas solubles en grasa (A, D, E y K).

Son importantes para la respiración de órganos vitales y hacen más fácil que el oxigeno sea transportado por el sistema sanguíneo a las células, tejidos y órganos. Además ayudan a mantener la lubricación de las células y combinan con la proteína y el colesterol para formar las membranas vivas que mantienen a las células juntas.

Resultan esenciales para la actividad glandular normal, especialmente para el tiroides y la glándula adrenal. Nutren las células de la piel y son esenciales para nervios y membranas mucosas saludables. Su función en nuestro organismo es cooperar con la vitamina D para que el calcio esté disponible en nuestros huesos, ayudando a la asimilación de fósforo y estimulando la conversión de caroteno en vitamina A.

También están relacionados con una función normal del sistema reproductivo.

Resumiendo y tal como indican numerosos estudios científicos la grasa omega 3 juega un papel importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares, mejorando la función cardíaca normal. También en el desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema nervioso, en la regulación de los procesos inflamatorios aliviando la inflamación, artritis y dolor de las articulaciones.

¿Qué es y para qué sirve la chia?

Las Semillas de Chía son una fuente de vitaminas y minerales, con su agradable sabor a nuez sirven para bajar de peso y controlar el apetito, entre otras razones, aprende como introducir a la dieta y beneficiarte de todas las propiedades de estas diminutas semillas a tu dieta.

¿Cuáles son los beneficios de la chia?

6 beneficios de la chía, ¡aprovéchalos! La chía es rica en ácidos grasos omega-3, pero además los aporta junto a ácidos grasos omega-6 en la proporción ideal para el organismo, que es una proporción de 3 a 1 (omega-6 y omega-3). Además es una buena fuente de minerales como el calcio, el magnesio y el boro.

¿Qué hace la semilla de chía en el organismo?

Las semillas de chía facilitan que nuestro organismo elimine líquidos y toxinas sobrantes, además de regular la flora intestinal y frenar el proceso de oxidación celular. En definitiva, la chía se encarga de regular muchos procesos y funciones corporales que nos harán sentir sanos tanto por dentro como por fuera.

¿Qué beneficios tiene la chía en agua?

Poseen el doble de potasio que el plátano y más proteínas que cualquier verdura. Una de sus propiedades más conocidas es que ayuda a bajar de peso. Dejar reposar la chía en el agua hace que al momento de tomarla aumente su peso diez veces más en el estómago quitando el hambre.

¿Cuáles son los efectos secundarios de tomar chia?

Los síntomas que presentan incluyen erupciones urticarias, ojos llorosos, dificultad para respirar, vómitos, diarrea e inflamación de la lengua. Gracias a que las semillas de chía están envueltas en un polisacárido y son ricas en fibra es que son excelentes para la digestión.

¿Cómo se toma la chía en la mañana o en la noche?

Poner tres cucharadas de chía en un mason jar. Agregar leche de coco hasta la mitad del recipiente y después revolver. Dejar reposar una noche en el refrigerador y en la mañana pueden agregarse frutas como fresas, moras y mango.

