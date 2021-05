Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2021. Banco Ciudad continúa con las subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires ; y el próximo 26 de mayo a las 10am saldrán a remate 8 viviendas – una casa y 7 departamentos de propiedad horizontal -, con precios de base muy competitivos y con tasación y venta en pesos.

Esta subasta se organiza por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de que los inmuebles con herencias vacantes que tiene el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan ser vendidos mediante un mecanismo ágil y abierto a toda la comunidad, y que parte de los fondos obtenidos puedan destinarse a la mejora de la educación pública, según lo establecido por la ley 52 de la Legislatura de CABA. En los últimos cuatro años se llevan vendidos 180 inmuebles con esta característica, por un total de 635 millones de pesos.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Las subastas de inmuebles con herencias vacantes se realizan mensualmente a lo largo del año en el Banco Ciudad y los interesados pueden consultar en la plataforma digital del Banco Ciudad ( https://subastas.bancociudad.com.ar/ ) el calendario de las próximas subastas, que se presentan por rubros, con la descripción, imágenes y precio base de cada lote.

El proceso de subasta se realiza de forma totalmente digital y cada lote cuenta con una tasación profesional a cargo del cuerpo de tasadores de la institución. Todo el procedimiento es supervisado por los martilleros del Banco Ciudad. La nueva modalidad online de las subastas amplía el alcance de participación a todo el territorio nacional, mediante una plataforma simple y dinámica.

Las subastas por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad requieren que hasta 48hs hábiles previas a la fecha de inicio del remate, se realice un depósito en garantía del 3% del valor base del inmueble que se desea adquirir (monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora). Luego, dentro de las 48hs hábiles posteriores a la subasta (en forma inmediata a la finalización el ganador recibe un email con la notificación de la adjudicación del lote), se deberá constituir una seña aproximada al 23% del precio de venta surgido del remate. Finalmente, la integración total del saldo se produce dentro del plazo de 15 días posteriores al pago de la seña.

DESARROLLO DE LA PUJA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ON LINE:

En la fecha y hora indicadas, se dará inicio a través del PORTAL a la postulación de ofertas. Las ofertas deben ser formuladas únicamente a través del PORTAL. Cada OFERENTE podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o sea superado. Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas realizadas son IRREVOCABLES e IRRETRACTABLES. Las ofertas no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente. En el mencionado procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición.

Cada oferta formulada durante la puja por el OFERENTE deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a $10.000.- (pesos diez mil)

El oferente podrá realizar múltiples ofertas durante el plazo de duración de la subasta pública, y aquellos minutos que se adicionen en atención al procedimiento de prórroga contemplado a continuación.

Prórroga de cierre -La subasta online tiene un horario previsto de cierre. En caso que se reciba alguna oferta dentro de los últimos diez (10) minutos previos al cierre, el cronómetro adicionará cinco (5) minutos más para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Este procedimiento de prórroga de cierre se realizará adicionando cinco (5) minutos cada vez que se reciba una nueva oferta, hasta tanto ningún oferente supere la que resultase de mayor valor.

Adjudicación: Aquel oferente que hubiese efectuado la oferta más alta recibirá un correo electrónico en el que le será notificada esa circunstancia, debiendo proceder a realizar el pago correspondiente de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones de Venta que rigen la presente Subasta.

En el caso de aprobación del resultado del remate, el Banco Ciudad comunicará este hecho al preadjudicatario mediante e-mail al domicilio electrónico (correo electrónico) constituido, así como también la hora y lugar donde se suscribirá el Boleto de Compraventa entre el adquirente y el banco.

FORMA Y MODALIDAD DE PAGO:

El pago de la adquisición incluye además una seña del 30% , y una comisión 3% más IVA. Ambos conceptos deberán integrarse dentro de los DOS (2) días hábiles a contar desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente mediante transferencia electrónica bancaria.

Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes abonados en concepto de Garantía, como así también todo derecho sobre lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.

En caso de aprobación del resultado de la Subasta, el Banco Ciudad comunicará hora y lugar donde se suscribirá el boleto de compraventa entre el adquirente y el Banco Ciudad; el cual forma parte de las presentes condiciones.

El 70% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio

Pasos para participar

1. Los interesados deben contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2. Registro como usuario a través de Autogestión en https://subastas.bancociudad.com.ar/

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar*.

6. Recepción del email de habilitación.

7. El participante ya puede ofertar.

*el monto de garantía es del 3% aproximado sobre el valor base del inmueble, dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta.

Listado de lotes a subastar el 26/5/21

· NAZCA 3540 – CABA. Se trata de una vivienda unifamiliar de tres ambientes desarrollada en PB. Cuenta con una cocina comedor, dos habitaciones, baño y lavadero. Asimismo cuenta con una galería semi-cubierta, jardín al frente y contra-frente respectivamente. Debajo de los dormitorios mediante una tapa trampa se accede a un sótano de 20 m² aprox. Sup. terreno 337,00 m² Sup. cubierta 90,00 m² Sup. Semi-cubierta 15,00 m² Antigüedad estimada 80 años. Precio Base: $ 75.000.000.

· AV. CORRIENTES 2103/11 – Piso 11 “A” UF.49 – CABA. se trata de un departamento ubicado en el piso 11, con frente a la calle Junín. Conformado por living comedor, un dormitorio, baño completo, cocina lavadero y balcón que se encuentra parcialmente cerrado generando un lavadero. Superficie cubierta 36,68 m2, balcón 7,89m2. Precio Base: $ 8.500.000

· RIGLOS 428/30 Piso 4° «A» UF.10 – CABA. Departamento con hall de acceso, estar-comedor, pasillo, dos dormitorios, baño, cocina, lavadero y balcón corrido. Superficie cubierta 67,83 m2; semicubierta 1,61 m2; balcón 5,12 m2. Total 74,56 m2. Antigüedad 60 años.. Precio Base: $ 14.500.000

· 1/7 INDIVISO GÜEMES 4841 – Piso 1° «4» UF.4 – CABA. Departamento al contrafrente compuesto por hall de acceso, estar-comedor con balcón, tres dormitorios, baño, cocina, lavadero y habitación de servicio con toilette. Sup. cubierta 100,67 m2, balcón estimada 5,66 m2. Total 106,33 m2 Antigüedad estimada entre 60 y 65 años. Precio Base: $ 3.000.000

· GUEMES 4837, Piso 3° «B» UF.11 – CABA. Se trata de un departamento interno y consta de estar comedor; dormitorio; cocina y baño completo. Superficie cubierta 33,90 m2, semicubierta 1,28 m2: total: 35,18 m2. Antigüedad estimada en 50 años. Precio Base: $ 6.250.000

· 50% INDIVISO PRINGLES 210-PB, UF 1 , UC II, – CABA. Departamento tipo PH, con acceso independiente, cuenta con hall de entrada, living comedor, 3 dormitorios, cocina, 2 baños y patio. La unidad complementaria, consta de un depósito, actualmente dormitorio y terraza transitable. Superficie UF.1 PB cubierta 88,66 m2, descubierta 13,61 m2: total 102,27 m2; y UC.II azotea cubierta 14,79 m2, y descubierta 20,12 m2: total 34,91 m2. Antigüedad estimada en 45 años. Precio Base: $ 8.400.000

· ESPINOSA 2452/56, PB «1» UF.3. – CABA. Departamento con hall de entrada, estar- comedor -dormitorio, baño con ducha y cocina. Superficie cubierta y total 24.29m². Antigüedad estimada en más de 70 años. Precio Base: $4.970.000

· BAIGORRIA 3754 Piso 2° «L» UF.12 – CABA. Departamento interno, cuenta con estar- comedor, dormitorio en suite, cocina y lavadero. Superficie: cubierta 71,47 m2, galería 2,72 m2: total 74,26 m2. Antigüedad mayor a 60 años. Precio Base: 10.000.000

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

CARTA DE LECTORES

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail info@palermonline.com.ar

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – Palermo On Line en Twitter.

4 – Palermo On line en Instagram.

5 – Palermo On line en Facebook

Subastas online en Google

Subastas online en Yahoo

CARTA DE LECTORES RESPUESTAS:

QUE ES UN CONVIDADO DE PIEDRA

QUE ES UN CONVIDADO DE PIEDRA | Convidado de Pierda

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA | Yoga

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS | Reglas para comer