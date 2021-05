Horacio Rodríguez Larreta debe admitir que se equivocó y ahora proyecta «un cierre total» los fines de semana.

Horacio Larreta debe admitir que se equivocó y ahora proyecta «un cierre total» los fines de semana.

La Ministra Acuña «la nazi» y Gastronómicos descontrolados. Contagiadores seriales.

Quedó demostrado que la política educativa de abrir escuelas secundarias fue un fracaso de la Ministra Nazi Soledad Acuña que debería renunciar por llevar hasta la fecha a la muerte a 15 docentes y no docentes de escuelas primarias y medias.

Horacio Rodríguez Larreta no se tomo muy en serio la Pandemia. Ahora va sobre sus pasos.

En cuanto a los gastronómicos demostraron que no están a la altura, descontrolaron y no cumplieron ni un poco los protocolos, con salas llenas, sin respetar el distanciamiento social. Ocupando en las veredas más mesas que las que tenían en los salones, y no respetando los aforos casi nunca, si hay un sector que se merece fundir por ser «contagiado serial» es el rubro de bares de joda. Hay casos como Cervecería Nacional que es un local de dos x dos y ocuparon media cuadra molestando a todos los vecinos con su música al palo sobre la calle Arévalo casi Gorriti, para dar solo un ejemplo de descontrol total.

En cuanto a la Comuna 14, en esta etapa demostró tener poca conciencia de controlar a los que peor se portaron, los gastronómicos.

La medida de mayor impacto es el «cierre total los fines de semana» de las actividades comerciales del distrito. También se evalúa nuevas restricciones para aplicar de lunes a viernes en comercios no esenciales, así como cambios en la presencialidad escolar.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene bajo análisis la implementación de un «cierre total» de actividades y circulación los fines de semana ante la suba de casos de coronavirus en el Área Metropolitana, mientras evalúa nuevas restricciones para aplicar de lunes a viernes en comercios no esenciales y plazas, así como cambios en la presencialidad escolar.

Fuentes del Gobierno porteño indicaron a Télam que el paquete de medidas está en estudio en la sede del Ejecutivo del barrio de Parque Patricios, desde donde se monitorean los datos epidemiológicos de la pandemia en la Ciudad.

Cierres en los fines de semana. Horacio Rodríguez Larreta debería decir que la «chingó».

La medida de mayor impacto es el «cierre total los fines de semana» con un esquema en el que solo podrán abrir los comercios considerados esenciales, como supermercados y farmacias, en tanto que a los locales de gastronomía se les permitirá funcionar, exclusivamente, con el servicio de «take away» o «retiro en el lugar» y a través de los deliverys.

Las nuevas medidas apuntan a limitar al máximo la circulación de personas los sábados y domingos ya que solo estará habilitada la circulación de trabajadores esenciales y a desalentar las reuniones sociales y familiares en lugares cerrados.

Las medidas para el resto de la semana

De lunes a viernes, en tanto, las restricciones contemplan que los gastronómicos, como bares y restaurantes, solo puedan abrir con una atención de los clientes en las mesas situadas en los espacios exteriores, como veredas y plataformas.

Además, para los comercios no esenciales se prevé que trabajen solo desde la puerta de ingreso y que los clientes tengan prohibida la entrada al interior de los locales.

Espacios al aire libre

Por otra parte, evalúan la clausura de los patios de juegos de las plazas de la Ciudad para evitar las reuniones sociales en esos sitios.

Clases

Por último, las fuentes del Gobierno porteño indicaron que habrá cambios en el esquema actual de la presencialidad escolar, no obstante ratificaron la continuidad de la educación en las aulas para los alumnos de los niveles maternal, inicial, primaria y especial.

Para el nivel medio, que en la actualidad mantiene un sistema mixto que combina la presencialidad con la virtualidad, se proyecta pasar a la educación remota por completo.

