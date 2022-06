Superluna de fresa

La superluna de fresa ilumina el firmamento este martes: ¿qué es y cómo verla?

La Superluna de fresa podrá observarse durante toda la noche y la madrugada del 14 al 15 de junio. Su punto más bello, según el especialista brasileño, será justo después de su salida, cuando se apreciará de un gran tamaño y estará cerca del horizonte.

Cuándo y cómo ver la Superluna de fresa

Según los expertos, para ver la Superluna del 14 de junio basta con mirar al cielo tras la puesta del sol. Pero si no se conoce en qué detalles fijarse, es posible que no puedan notarse las diferencias entre la Superluna y una luna llena normal.

La de este año será también la luna llena más baja del año.

Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar este martes de la superluna llena conocida como ‘luna de fresa’. Para verla será necesario mirar en dirección sureste después de la puesta de sol, cuando la luna se eleva sobre el horizonte.

HOY a las 19:00 hrs., @AstroUchile transmitirá en vivo la Superluna de Fresa, con comentarios de Jennifer Anguita y José Maza.

Detalles en: https://t.co/2bOURVH2ei pic.twitter.com/Pg57D9G8v2 — U. Chile – Ingeniería y Ciencias (@UChile_Beauchef) June 14, 2022



La luna llena empezó a aparecer frente al sol en longitud terrestre a las 11:51 GMT del 14 de junio. En la mayoría de las zonas horarias de la Tierra será visible desde este martes, aunque en el Pacífico, en la zona comprendida entre la isla neozelandesa de Chatham y el este de la línea internacional de cambio de fecha, aparecerá en la madrugada del miércoles, informa la NASA.

La superluna de fresa de este año será además la luna llena más baja del año, ya que se levantará solo 23,3 grados por encima del horizonte en la madrugada de este miércoles, a las 05:56 GMT, indica la agencia espacial.

¿Qué es la superluna de fresa?

Las superlunas se definen normalmente como cualquier luna llena situada a una distancia de al menos el 90 % del perigeo, que es el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra. La luna llena de este junio se encuentra a 357.658 kilómetros de nuestro planeta cuando sale al anochecer.

Este tipo de lunas son hasta un 30 % más brillantes que una luna llena normal y un 17 % más grandes, pero desde la Tierra tienen un aspecto no muy distinto al de una luna llena habitual.

La luna llena de fresa debe su nombre a la tradición de varias culturas nativas norteamericanas, que la llaman así porque el fenómeno tiene lugar durante el breve periodo de tiempo en que las fresas ya están maduras para cosecharlas.

En la noche del martes 14 de junio, el satélite natural de la Tierra se podrá observar más grande y brillante de lo común. La razón es que ese día tendrá lugar el fenómeno conocido como Superluna de fresa, cuyo significado se remonta a los antiguos pueblos norteamericanos.

En dicha ocasión, la Luna (que estará en su fase llena) podrá apreciarse en el cielo un 17% más grande y un 30% más brillante de lo normal, según informa la NASA. Pero si no se observa con atención, es posible que ni siquiera se note la diferencia, advierte Beatriz García, astrofísica e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).

¿Qué es una Superluna?

«Se trata de una coincidencia de ciclos», afirma Roberto Dell’Aglio Dias da Costa, profesor del departamento de Astronomía de la Universidad de São Paulo (USP). Según el profesor, el evento conocido como Superluna se produce cuando la fase de luna llena coincide con su perigeo, es decir, cuando alcanza su punto más cercano a la Tierra durante su órbita.

«La órbita de la Luna alrededor de nuestro planeta es elíptica, es decir, de una forma ovalada y no circular. Esto significa que hay momentos en los que está más cerca de la Tierra y momentos en los que está más lejos», explica Dias da Costa.

De acuerdo con la información de NASA, la distancia entre la Tierra y su satélite natural varía entre 360.000 y 400.000 kilómetros. El punto más cercano que alcanza la Luna se llama perigeo. En el otro extremo, el punto más lejano, se denomina apogeo.

Tal como sostiene Dias da Costa, no es extraño que la Luna esté en una de estas dos posiciones: «Ocurre una vez cada 28 días aproximadamente, lo que corresponde a la duración del ciclo lunar», profundiza el especialista brasileño. No obstante, esto no significa que haya una Superluna cada vez que el satélite alcanza el perigeo, también debe estar llena. «Una Superluna es una luna llena durante el perigeo. Del mismo modo, una luna llena en el apogeo es una microluna», agrega.

