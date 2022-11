Argentina logra la ampliación del swap con China por 5.000 millones de dólares: ¿qué significa?

China confirmó la ampliación, que hará crecer las reservas un 13%

El Gobierno de China confirmó este martes la ampliación del swap que permitirá al Banco Central argentino disponer del equivalente a unos US$ 5.000 millones y engrosar las reservas en un 13% de su nivel actual.

Un swap («intercambio», «cambio» o «canje», en inglés) es un acuerdo financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con determinada periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte.

El swap con China se suscribió originalmente en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y equivalió a un crédito por US$ 10.200 millones por tres años, con posibilidad de renovación, la cual se concretó en 2014 por US$ 11.000 millones, en 2018 por la misma cifra y se amplió en 2020 a US$ 18.700 millones.

El acuerdo había sido anunciado por primera vez por Fernández el 1 de marzo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período ordinario de sesiones.

La ampliación del swap con China fue activada en la vista que Fernández concretó a China el 6 de febrero.

Si bien el swap con China -por no tratarse de un préstamo sino de un intercambio- no tiene costo mientras se encuentre inactivo, queda contabilizado dentro de las reservas internacionales y está disponible para ser utilizado inmediatamente ante cualquier eventualidad.

En caso de ser utilizado, el swap está pactado de acuerdo con la tasa interbancaria de Shanghái, la Shibor, que actualmente roza 6% anual.

De acuerdo con lo informado por el Banco Central, las reservas internacionales tiene actualmente un valor provisorio (el informe consolidado se da a conocer con 48 horas de demora) de US$ 38.006 millones, con lo que la ampliación del swap implicaría un incremento de poco más de 13%.

Fernández confirmó que la Argentina accedió a una ampliación del Swap con China

El Presidente mantuvo un encuentro con su par chino, quien «autorizó que la Argentina disponga de 25.000 millones de yuanes, lo que equivale a 5.000 millones de dólares», afirmó el jefe de Estado.

El anuncio fue oficializado por el presidente Alberto Fernández tras la reunión que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping.

El Gobierno de Argentina concretó este martes la ampliación de un swap con China por un monto equivalente a 5.000 millones de dólares, que servirán para robustecer las reservas del Banco Central y serán de «libre disponibilidad».

El anuncio fue hecho por el presidente argentino, Alberto Fernández, en declaraciones al término de una reunión con su homologo chino, Xi Jinping, en Bali, Indonesia, donde ambos mandatarios asisten a 17.ª Cumbre de Líderes del G20.

«Hoy lo que nos informó el presidente Xi es que el Gobierno chino había autorizado que Argentina disponga libremente de 35.000 millones de yuanes, lo que significan 5.000 millones de dólares. Para nosotros, esa es una gran noticia, lo agradecimos profundamente», indicó Fernández, acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Sergio Massa.

El mandatario argentino recordó que las negociaciones para la ampliación del swap llevan varios meses, pero que la respuesta llegó finalmente este martes. «Para nosotros esa es un gran noticia que agradecimos profundamente. Además, me explicó [el presidente Xi] que es una excepción absoluta que hace China para con la Argentina y así lo tomamos y así lo agradecemos», aseveró Fernández.

El ministro Massa, por su parte, precisó que los recursos serán destinados a las reservas del Banco Central (BCRA) para darle mayor fortaleza a la moneda local y aumentar «la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco», refiere un comunicado de Casa Rosada.

Qué es y cómo funciona el swap

El swap (intercambio, por su traducción en castellano) es una préstamo contra una garantía en títulos públicos, que se desembolsa en bancos internacionales. Mediante este mecanismo, dos partes se comprometen a canjear un monto de dinero en sus monedas respectivas, por un plazo determinado.

En este caso, el BCRA y el Banco Popular de China (BPC) canjean pesos argentinos por yuanes. En enero de este año, trascendió que Buenos Aires pretendía ampliar el swap que está vigente con Pekín desde 2009, y que asciende a unos 20.000 millones de dólares.

En la comparecencia de hoy ante los medios, Massa insistió en que la reunión de este martes fue «muy importante» porque permitió poner sobre la mesa «la necesidad de restablecer el equilibrio» en el comercio bilateral. «La relación con China –agregó el ministro– es deficitaria para la Argentina y, de alguna manera, lastima la proyección de reservas».

Los datos sobre ese asunto son contundentes. Al cierre de 2021, la balanza comercial fue deficitaria para Argentina por más 7.000 millones de dólares, una brecha que el Gobierno de Fernández plantea subsanar proponiendo a China que aumente los volúmenes de importaciones con valor agregado argentino.

Deuda pendiente

Fernández también comentó que el segundo tema de la agenda bilateral fue la deuda que mantiene China con Argentina por la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

«Ellos admitieron que esa deuda estaba pendiente. [Xi Jingping] dio instrucciones al Consejo de desarrollo, que estaban acompañándolo, para que rápidamente se pongan en marcha y se pueda cubrir esa deuda», aseveró el mandatario argentino.

La deuda asciende a 1.288 millones de dólares, de los cuales, 288 serían recursos que puso Argentina para que la obra siguiera en marcha, y el resto correspondería a los fondos necesarios para que el proyecto se lleve a término.

«Es muy importante volver a poner a pleno la obra de las represas, que ya lleva el 40 % de ejecución, no solamente para lo que representa en interconexión y capacidad de generación de energía», aseveró Massa al respecto.

Actualmente, el gigante asiático es el segundo socio comercial de Argentina y el segundo destino para las exportaciones del país latinoamericano.»Existe gran potencial de desarrollo en materia financiera y de inversiones, por lo que ambos mandatarios coincidieron en impulsar un comercio bilateral más equilibrado, diversificado y agilizar los procesos de apertura de mercado», puntualizó este martes la Casa Rosada.