Taylor Swift en Argentina

Taylor Swift visitará la Argentina por primera vez. Al principio se anunciaron solo dos fechas de concierto, el 9 y 10 de noviembre en el estadio Monumental, pero ya hay una nueva tercera fecha para el 11 de noviembre. La artista llega al país en el marco de su gira «The Eras Tour», que incluye su visita a México y Brasil.

Taylor es una artista muy aclamada por sus fans y tiene algunas cualidades para destacar, mencionadas en un informe de Télam.

La mejor exnovia

Taylor Swift tiene muy buen recuerdo de sus exnovios. De hecho, escribió canciones dedicadas a Jonas, Mayer y Styles. Lo curioso es que ellos… también tienen canciones dedicadas a Taylor.

Gran fenómeno en las redes sociales

La cantante estadounidense es una de las personas que más seguidores tiene en redes: juntó 262 millones de seguidores en Instagram, 93 millones de seguidores en Twitter y 52,1 millones de suscriptores en YouTube.

Una curiosidad: ni en IG ni en TW sigue a absolutamente nadie. Pero es conocida por sus interacciones en línea frecuentes con los fans.

Cantante con sensibilidad social

Ella visitó a fanáticos en hospitales y entregó regalos navideños por correo y en persona, en un evento que se llama “Swiftmas”.

Sobre ellos, dijo que debe tener “responsabilidad” y ser “consciente” de su influencia en los fanáticos jóvenes y calificó su relación con ellos como “la mejor y más larga” que tuvo.

Escribe canciones

No solo estudió canto y actuación, sino que además compone temas. L a misma Swift contó que todas las letras de su tercer álbum, “Speak Now”, son de su autoría. “Tenía mis mejores ideas a las 3 de las mañana, y no tenía un coguionista, así que las terminaba yo”, explicó.

También es actriz

Taylor además se dio el gusto de aparecer en 2009 en un capítulo de la emblemática serie de crímenes CSI (Crime Scene Investigation).

Taylor Swift es una reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense. Nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pennsylvania. Swift es conocida por su estilo musical que abarca principalmente los géneros del country pop, pop y pop rock. Comenzó su carrera en la música country y luego se trasladó hacia un sonido más pop en álbumes posteriores.

Taylor Swift se convirtió en una figura prominente en la industria de la música con el lanzamiento de su álbum homónimo debut, «Taylor Swift», en 2006. Ganó reconocimiento mundial con su segundo álbum, «Fearless» (2008), que incluyó éxitos como «Love Story» y «You Belong with Me». Desde entonces, ha lanzado varios álbumes exitosos, como «Speak Now» (2010), «Red» (2012), «1989» (2014), «Reputation» (2017) y «Lover» (2019).

Además de su éxito musical, Taylor Swift también ha incursionado en el cine y la televisión. Ha aparecido en películas como «Valentine’s Day» (2010) y «The Giver» (2014), así como en la serie de televisión «New Girl» (2013). En 2020, lanzó su álbum «Folklore» en medio de la pandemia de COVID-19 y recibió elogios de la crítica por su enfoque más introspectivo y alternativo.

Taylor Swift ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios premios Grammy, Billboard Music Awards y MTV Video Music Awards. También es conocida por su participación en causas sociales y su activismo, y ha abogado por los derechos de las mujeres, la educación y la lucha contra el acoso sexual.

EN ARGENTINA

Taylor Swift: cómo es la increíble colección de vestidos de la gira que la trae a la Argentina.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023