Tips para elegir corpiños.

Compartí :-) .







La ropa interior tiene gran importancia y contribuye a crear una imagen positiva o a lograr el efecto contrario. Esto ocurre especialmente con los corpiños, a los que en general no se les presta tanta atención como a prendas que quedan a la vista de quienes nos observan. Necesitamos que el corpiño nos dé el soporte para nuestro busto, de este modo, las prendas calzan mejor.

Susan Nethero realizó un estudio que determinó que el 85% de las mujeres usa corpiños de talles erróneos. Otra peculiaridad es que a lo largo de su vida, una mujer puede llegar a usar seis talles diferentes de corpiño por cambios hormonales, maternidad, pérdida o aumento de peso.

A la hora de elegir el corpiño ideal, debemos tener en cuenta los siguientes factores:

– El corpiño tiene como función sujetar, acentuar o corregir el busto de forma natural. Para lograrlo, debe adaptarse totalmente a la forma del busto.

– El frente y la espalda del corpiño deben estar alineados horizontalmente: si el corpiño “se sube” en la espalda, es demasiado grande para el tamaño del busto.

– El elástico, los aros y los breteles no deben lastimar la piel: si los sentimos demasiado ajustados, lo más probable es que necesitemos un talle más.

– El contorno del corpiño debe quedar firme pero cómodo.

– El elástico inferior y las tasas, deben sostener el peso del busto: los breteles no deben sostener el peso. La banda posterior del corpiño proporciona el 90% del sostén.

– El corpiño debe ser cómodo y adecuarse a la indumentaria que utilizamos a diario.

El principal error está en que se compran corpiños más chicos y más grandes de lo que se debería. Un corpiño de tasa pequeña en relación al busto puede causar problemas circulatorios, mientras que un corpiño más grande que el busto que debe sostener hace que éste no quede sujeto como corresponde, perdiendo así su forma.

Existen numerosos corpiños, cada uno con sus características y funciones, a saber:

Push Up: es un corpiño con aro, armado, hecho con almohadillas internas y presenta una costura central en la tasa.

Tasa Soft: es un corpiño armado y relativamente grueso que no presenta costura en el centro de la tasa. Otorga una forma readondeada y aumenta el volumen del busto. En la parte interna de la tasa está hecho de una textura más suave, y al no tener costura, no genera ningún tipo de molestias ni irritación.

Con aro: el corpiño tiene aro pero no relleno con lo cual levanta el busto sin aumentar su volumen.

Sin aro: es el corpiño básico cuya única función es contener el busto sin realzar, levantar ni modificar su forma.

Con base: los corpiños con base presentan ambas tasas unidas por un triángulo de igual material, que abarca todo el contorno. Es ideal para mujeres con mucho busto, ya que impide que la tasa se deslice hacia arriba, con lo cual no se desacomoda el busto de la prenda.

Deportivo: es un corpiño sin broche, hecho en algodón elástico con formas ergonómicas. Se adapta al busto como una segunda piel sin oprimirlo.

Triángulo: corpiño que tiene triángulos fijos acolchados o sin relleno.

Reductor: diseñado para mujeres con mucho busto, que buscan reducir y modelar la apariencia del mismo. Poseen breteles anchos, para dar un mejor sostén, sin lastimar los hombros.

Strapless: los corpiños strapless armados tienen forma de escote corazón, además pueden tener presillas pasadoras de breteles escondidas por dentro de la tasa, para utilizarlo con breteles.

De lactancia: ofrecen una ventaja para las mujeres en esta etapa de la maternidad, ya que tienen doble fondo, con lo cual se desprende la tasa sin necesidad de desabrocharse el corpiño o de desmontar el bretel. Son corpiños con base, sin aro.

Bandeau: corpiño con corte recto sin breteles o con breteles desmontables. Ideal para usar con prendas sin hombros.

Balconette: es el modelo más sexy por excelencia porque la abertura entre las dos copas es muy pronunciada.

Además de elegir el corpiño ideal para el tamaño del busto, debemos considerar las funciones que tiene cada modelo enumerado, el contexto y la indumentaria con la que se va a usar. De este modo, las prendas tendrán mejor calce y lograremos más comodidad.

Laura Malpeli de Jordaan

Master en Asesoramiento de Imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar