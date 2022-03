Valentino en París, Pierpaolo Piccioli. Rosa intenso

Valentino en París creado por Pierpaolo Piccioli. Todo Rosa y negro.

El último desfile de Valentino en París Fashion Week celebró el rosa intenso con una colección casi monocromática sumamente impactante.

Valentino: El desfile PinkPP Collection de Maison Valentino

Frozen in a monochrome moment.

Join Creative Director Pierpaolo Piccioli on Sunday, March 6th at 3:00PM CET for his latest show, #ValentinoPinkPPCollection, live from Paris.

PP Pink es un color CYMK fucsia retina vibrante, creado por Pierpaolo Piccioli

Valentino Garavani (Voghera, 11 de mayo de 1932), conocido simplemente como Valentino, es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo. También comercializa perfumes en colaboración con la compañía española Puig.

Rosa en el backsatge, rosa en la pasarela, rosa en los invitados. A punto de terminar la Semana de la Moda de París, la casa Valentino sorprendió a todos con nuevas propuestas que celebraban el color rosa intenso en su colección Otoño/Invierno 2022-2023. Fue sin duda una elección audaz para el diseñador Pierpaolo Piccioli, ya que la prestigiada marca italiana ha utilizado el rojo como color icónico, superponiéndose perfectamente a la imagen del último emperador, Monsieur Garavani.

Pero no se trata de un color rosa clásico, ya que encierra toda la fuerza del rojo: es franco, intenso y atrevido, y tuvo la capacidad de impactar a los invitados precisamente por ser inesperado.

La colección “Valentino Archive” llegaba a las tiendas, Pierpaolo Piccioli organizaba un desfile inédito para la casa de moda italiana, en el que la mayoría de los 81 looks eran de un rosa impactante. Anticipando el color principal estuvo la invitación, desarrollada en colaboración con el escritor Douglas Coupland, que creó un folleto especial ‘PINK PP SEEN BY DOUGLAS COUPLAND’.

Después de 40 conjuntos de color rosa eléctrico, las modelos entraron vestidas completamente de negro, demostrando no solo un respiro del color intenso, sino un marcado contraste con lo que había antes.

Esos looks también cubrían toda la gama desde el amanecer hasta el atardecer, con Piccioli creando vestidos de cóctel, tops de encaje transparente y chaquetas bomber, todo en negro como la tinta.

Bautizado como Valentino Clemente Ludovico Garavani, empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.

Colección de vestidos negros diseñados por Valentino.

Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes. Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.

A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Es una alternativa al estilo andrógino y rectilíneo de Giorgio Armani y también a la exuberancia más atrevida de Karl Lagerfeld, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y otros diseñadores más rompedores. Valentino insiste en la feminidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.

Hacia 1998, Valentino vendió su empresa pero siguió dirigiéndola. Sin embargo, pocos años después se rumoreó que planeaba retirarse. Finalmente lo hizo con un histórico desfile en París, el 23 de enero de 2008. Previamente, en el segundo semestre de 2007, con motivo de sus 45 años de carrera, el Ayuntamiento de Roma había ofrecido una muestra retrospectiva, a modo de homenaje, donde era posible revisar sus creaciones en un escenario excepcional, el Ara Pacis del emperador César Augusto.

En 2009 se estrenó la película Valentino: The Last Emperor, un documental rodado a lo largo de un año, que desvelaba la vida profesional y privada del diseñador. También hizo un cameo en la película El diablo se viste de Prada (2006).

A finales de 2011 lanzó, en colaboración con Puig, su nuevo perfume «Valentina» sustituyendo a sus dos anteriores perfumes «Valentino V» y «Rock and Rose». El spot publicitario fue protagonizado por la modelo danesa Freja Beha Erichsen y dirigido por Johan Renck.

Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli (nacido en 1967) es un diseñador de moda italiano y ha sido el director creativo de Valentino desde 2008, junto con Maria Grazia Chiuri de 2008 a 2016.

Piccioli estudió literatura en la Universidad de Roma, seguido de un curso de moda experimental.

Está casado, tiene tres hijos y vive en Nettuno, el pueblo costero donde se crió.

