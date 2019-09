¿Yo te gusto?, una película de Edgardo González Amer

Compartí :-) .







SOBRE MARTINA KRASINSKY

Estrenó recientemente “Lobos”, de Rodolfo Durán, con Luciano Cáceres, Daniel Fanego, Alberto Ajaka y Cesar Bordon.

Protagoniza “Vip”, de Eduardo Pinto, junto a Luis Machin.

Actualmente tiene una participación en “Entre hombres”, una serie para HBO y Polka, con Diego Cremonesi y Nicolás Furtado.

SOBRE SEBASTIÁN CHAVEZ

Este año firmó contrato discográfico con Universal Music Argentina y prepara distintos shows para presentar sus próximas canciones

Participó en “El Marginal 3” con su personaje “Fiorito”

SINOPSIS

Thriller, Revenge y Western urbano, ¿Yo te gusto? cuenta la historia de Nati (17), quien vive con sus padres y su hermano Seba en un barrio marginal. Nati y Seba trabajan haciendo repartos en el bar de su madre y pasan el tiempo con un grupo de amigos que se gana la vida cometiendo delitos menores. Cuando Nati descubre que sus padres tienen una deuda que no pueden pagar, intenta unirse a los hombres de la banda para conseguir el dinero. Durante el asalto a un restaurant, Nati desobedece al jefe del grupo poniendo en peligro el plan. Con colaboración de la banda, el jefe viola a Nati como castigo por su actitud “rebelde”. Seba logra encontrarla, pero Nati está furiosa y –en venganza– decide salir a matarlos uno por uno.

ELENCO

Martina Krasinsky

Leticia Bredice

Daniel Araoz

Marco Antonio Caponi

Sebastián Chavez

Daniel Loisi

Sebastián Chávez

Jonathan Toledo

FICHA TÉCNICA:

Dirección de producción: Andrea Braga.

Dirección de fotografía: Sebastián Gallo.

Dirección de sonido: Maxi Gorriti.

Dirección de arte: Jimena Soldo.

Vestuario: Jimena Labraña.

Maquillaje: Yamila Torres.

Montaje: Anabella Latanzio.

Post de imagen: Manza Cine.

Post de sonido: Paquidermo Post.

Música: Mariano Barrella.

Color:Javier Hick.

Compañías Productoras

PENSA & ROCCA PRODUCCIONES SRL

AMER CINE SRL

Duración: 78 mins.

País: Argentina

Año: 2018

Distribuye: Primer Plano Film Group

SOBRE LA PRODUCTORA:

Pensa&Rocca Cine es una compañía cinematográfica proveedora de servicios y equipamiento para la producción de largometrajes. Nace en el año 2001, con la producción de su primera película “Arizona Sur”, co-dirigida por Miguel A. Rocca y Daniel Pensa; socios fundadores de la empresa.

Desde entonces lleva realizados más de 13 largometrajes de ficción, los cuales han

recorrido algunos de los festivales más importantes del mundo. Pensa&Rocca ha trabajado en co-producción con países como Brasil, Uruguay, Venezuela, Alemania y España; con este último en cinco oportunidades.

De entre sus últimas producciones se destacan “Maracaibo” (Dir. Miguel A. Rocca, 2017), “Mi Mundial” (Dir. Carlos Morelli, 2017), “Colonia Dignidad” (Dir. Florian Gallenberg, 2016), “Boca de Pozo” (Dir. Simón Franco, 2014), “Caídos del Mapa” (Dir. Nicolás Silbert y Leandro Mark, 2014), “Carne de Neon” (Dir. Paco Cabezas, 2011) y “La Mala Verdad” (Dir. Miguel A. Rocca, 2011); premiada por el público en el Festival de Malaga.

Pensa&Rocca también ha producido al reconocido director Eliseo Subiela, en sus películas “Lifting de Corazón”, “Rehén de Ilusiones” y “No Mires Para Abajo” que obtuvo premios a mejor dirección y mejor película en los Festivales Internacionales de Leidla, Madrid, Montereal y Guadalajara.

PALABRAS DEL DIRECTOR

Escribí ¿Yo te gusto? en el año 2015 y la filmamos en 2018.

En parte, respondió a la necesidad de hacerme dos preguntas: la primera, si era capaz de contar un relato de abuso y “no perdón”, donde todos o casi todos los protagonistas formaran parte del mismo grupo social, con la menor intervención posible de una mirada redentora desde lo intelectual y desde lo artístico.

La otra tenía que ver con mi deseo de realizar una puesta acorde a cada una de las escenas, dejando lugar a la improvisación para la cámara y a la creatividad de los actores y el equipo técnico.

Me propuse estructurarla como Thriller y lo que me gusta llamar un “Western urbano” . La velocidad con la que transcurre la historia responde a una premisa del guion: no detenerse, porque los protagonistas de la acción carecen de esta alternativa.

Tuve la suerte de trabajar con chicos que actuaban por primera vez y con los meses fueron apareciendo en algunas series de TV: Sebastián Chávez y Jonathan Toledo, entre ellos. También era el debut actoral de Martina Krasinsky. Como en mis primeras dos películas, el trabajo con actores muy jóvenes y sin experiencia previa me resultó muy gratificante.

Desde que escribí la primera línea del guion supe que quería trabajar con chicos cantantes y bailarines de hip hop, y que esa sería la música de la película. Casi todo el grupo se conocía desde antes e interactuaron como amigos. Eso agregó al rodaje cierto ánimo de aventura, aunque en cierto modo todo rodaje lo es.

Imaginé (y se cumplió) que Leticia Brédice, Daniel Aráoz, Marco Antonio Caponi y Daniel Loisi podían dar mayor sustento dramático a la película.

Por último, la historia responde mucho más a la necesidad de contar mi propia historia de abuso en los barrios marginales del conurbano, que al contexto actual de feliz empoderamiento de la mujer, aunque las dos motivaciones son inseparables.

