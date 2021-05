Abejas de la Ciudad de Buenos Aires

Otro modo de llamarlas es antófilos, que proviene del griego Anthophila, lo cual significa “que aman las flores”. Como grandes polinizadoras que son, se las puede encontrar en todos los continentes menos uno, la Antártida. Dicho de otra forma, las abejas están presentes en todos los hábitats donde haya y crezcan plantas con flores. Un dato curioso respecto a estas pequeñas es que, más allá de que su ejemplar más conocido es aquel que vive en sociedad y formando enjambres, la mayoría de las especies de abeja son, por el contrario, solitarias.

La presente nota, viene en motivo del pasado veinte de mayo, que se celebró el Día Mundial de la Abeja. Esta fecha conmemorativa, es relativamente nueva y surgió para concientizar a la población sobre la importancia de los polinizadores, en un contexto ambiental adverso y con una apicultura jaqueada por problemas de manejo surgidos durante la pandemia. De este modo, cada 20 de mayo desde 2017, se celebra el Día Mundial de la Abeja, una jornada centrada en crear conciencia sobre las abejas y otros polinizadores como las mariposas y los colibríes, cuya permanencia en el planeta se encuentra cada vez más comprometida.

Peligro de extinción

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aseguró que las abejas se enfrentan al peligro de extinguirse. La población de polinizadores, especialmente las abejas y mariposas, ha disminuido de manera preocupante. Esto es debido principalmente a prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, plaguicidas (incluidos los insecticidas neonicotinoides), especies exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el cambio climático. Tanto los agricultores como los responsables de las políticas, tienen en sus manos un papel central, decisivo y determinante que deben desempeñar en la protección de nuestros polinizadores.Un ejemplo de esta realidad es evidente en los Estados Unidos. Allí, en los últimos años, se estima un decrecimiento anual del 30% de las colonias de abejas.

En los tiempos que corren, la implementación de grandes superficies de monocultivos con uso de agroquímicos y la expansión de la frontera agrícola a nivel global, generan problemas de nutrición en los polinizadores. Esto incluye, desde luego, a las colmenas de abejas domésticas. Los problemas de desnutrición están presentes porque no hay malezas, no hay flores y aún en cultivos con flores apetecibles para las abejas, no hay diversidad en la dieta. A su vez, estos problemas disminuyen las posibilidades que las colmenas tienen para enfrentar diversos problemas sanitarios y de toxicidad ambiental. La supervivencia de las abejas se encuentra cada vez más en jaque.

Impacto de la pandemia

Por otro lado, la pandemia y las medidas tomadas en consecuencia no impactaron para nada bien. Las actividades agrícolas pudieron continuar su obrar sin control o repudio social con respecto a aplicaciones mal hechas o abusivas de agroquímicos. Además, a muchos apicultores no los dejaron llegar a atender sus colmenas. Las colmenas necesitan una atención permanente por parte de los apicultores. Es decir, se produjeron pérdidas millonarias de colmenas porque en muchos lugares no dejaron circular a los productores, a pesar de tener sus habilitaciones en regla.

