Animal Print

El estampado animal se hizo popular para las mujeres en los Estados Unidos a finales de la década de 1960 durante el movimiento bohemio.

Desde Shanghái, #MariaGraziaChiuri presentó para #Dior un espectáculo disco que celebra cargado de energía la creatividad, el poder de las culturas y la estética pop. Su nueva propuesta #otoño2021 nos enamoró con mucho brillo, colores vibrantes, Tie-dye y animal print. ❤️ pic.twitter.com/ys3JoASPkG — Grazia México y Latinoamérica (@GraziaMexico) April 13, 2021

El estampado animal es un estilo de ropa y moda en el que la prenda está hecha para parecerse al patrón de la piel y el pelaje de un animal como un leopardo, guepardo, leopardo de las nieves, jaguar, cebra, tigre, leopardo nublado, margay, ocelote, manchado. hiena, hiena rayada, perro salvaje africano, serpiente constrictor, jirafa o mono. El estampado animal también se utiliza para la decoración de habitaciones, bolsos y calzado e incluso algunas joyas.

Una diferencia importante entre los estampados de animales y la ropa de piel es que los estampados de animales en la actualidad suelen utilizar piel sintética en lugar de un abrigo de animal.

Es un hecho, el animal print nos viene acompañando hace varias temporadas, con algunas variaciones pero siempre presente. En este artículo, te presento algunos tips para usarlo y optimizar tu imagen. En primer lugar, debemos considerar tu estilo personal. Hay mujeres que son más clásicas y que quizás no se sientan tan cómodas incorporando el animal print en su guardarropas. Otras de estilo romántico quizás prefieran los estampados florales y las mujeres más naturales probablemente opten por prendas lisas o con estampados muy sutiles. Por este motivo, resulta indispensable plantearnos a priori si nos gusta usar prendas con animal print o si nos sentimos incómodas o poco identificadas con la tendencia.

Si estás a favor del animal print, entonces los consejos a tener en cuenta son:

– Animal Print. Morfología

Todo estampado, en comparación con una prenda lisa que no sea demasiado clara, agranda visualmente la parte del cuerpo que cubre. De este modo, si tus caderas son más anchas que tus hombros, lo ideal será que uses el animal print en prendas superiores. Por el contrario, si sos ancha de hombros y tenés las caderas angostas y más bien rectas, una prenda inferior con animal print, por ejemplo, una pollera, puede ser tu mejor aliada porque dará la sensación de mayor proporción entre hombros y caderas.

– Animal Print. Estatura

El tamaño del estampado es otro tema crucial y es donde quizás observamos más errores a la hora de usar esta tendencia.

Si medís menos de 1,60 mts, lo ideal será un estampado pequeño, si tu estatura es entre 1,60 y 1,70 mts, los estampados medianos serán tus mejores aliados. Si tu estatura supera 1,70 mts, los estampados grandes serán la mejor opción.

En todos los casos, el objetivo es que el estampado sea proporcional a tu contextura para evitar distorsiones en la imagen proyectada.

– Animal Print. Combinación con otras prendas

Lo más habitual si usás dos prendas es que una tenga animal print y la otra sea lisa. Esta es una manera armónica de combinar pero si tu estilo es más llamativo o querés destacarte, también podés animarte a la superposición de estampados. Esto se logra combinando dos prendas de animal print de distinto tamaño de estampado o bien combinando la prenda de animal print con otra de otro diseño que tenga algún color en común. Es sin lugar a dudas, una cuestión de actitud.

– Animal Print. Animate de a poco

Si todavía no incorporaste el animal print o no te animás, te sugiero que lo incorpores de a poco y para esto los accesorios son el mejor aliado. Un pañuelo con un estampado en animal print, una cartera o un par de zapatos; estos complementos ayudan a que tu outfit no se vea monótono y te permiten implementar esta tendencia de forma sencilla y delicada.

