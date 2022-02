Accesorios musicales de Juan Sebastián Lago

Estuvimos junto a Juan Sebastián Lago creador de Iron Pedalboards y Iron Case, que durante el aislamiento producido por la pandemia de Coronavirus, modificó sus ideas y reinventó sus diseños y productos.

Desde muy temprana edad y gracias a sus padres creció en contacto con la música, en su adolescencia tuvo sus primeros trabajos como dj cuando aún todavía no sabía de la existencia de los cases ni de que su futuro iba a estar ligado al diseño y confección de productos y accesorios musicales.

Años después comenzó sus proyectos relacionados con los accesorios musicales y desde sus inicios colaboró con algunas de las empresas de iluminación y sonido más importantes de Argentina, además de realizar trabajos para notables músicos y bandas.

Hoy con años de trayectoria y ya desenvuelto en el mundo de la música, busca llegar con sus marcas al mercado internacional.

En diálogo con Art Comunicación, el diseñador Juan Sebastián Lago comparte el origen de su profesión, recuerda su experiencia trabajando con algunas de las empresas de sonido e iluminación más importantes de Argentina, así como con bandas y artistas.

Entrevista a Juan Sebastián Lago.

¿A qué te dedicas?

Suelo decir que soy carpintero… pero mi “trabajo” es diseñar y fabricar accesorios para músicos. Entre mis productos más solicitados están las Pedalboards y Luego están los Anviles o estuches rígidos o como realmente se llaman Flight Cases

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música y el diseño?

En mi casa siempre estaba la música presente, mi viejo es coleccionista de música clásica y pianista. Mi vieja es de esas personas que tienen la radio prendida desde que arranca, hasta cuando se va a dormir, yo descubrí la guitarra a los 12 años, y a los 17 empecé a pasar música, hasta ese momento no había nunca visto un Case. Las vueltas de la vida hicieron que ya siendo padre y un poco cansado de trabajar de noche me dedicara a diseñar y fabricar cases. Siempre con la premisa de “los hago como si fueran para mí”. Hace unos años necesitaba una pedalboard y decidí diseñar la primera Pedalboard y fue hecha en madera.

¿Dónde y cómo aprendiste a trabajar la madera?

Mis abuelos ambos, uno era tornero en madera y el otro como hobby tenía una carpintería, por ende ya de chico estuve dando vuelta con la madera, sumado a colegio industrial hizo que trabajara bastante en carpintería. Después de varios años de inactividad con el trabajo de la madera, me casé y me tocó diseñar y fabricar todos los muebles de la casa y fue ahí cuando retome mi amor por la carpintería.

¿Cómo describirías tu trayectoria?

Mi trayectoria está llena de obstáculos, que pude sortear. Está llena de fracasos, pero también está llena de mucho esfuerzo, sacrificio y valor. Aún tengo mucho camino por recorrer y aún tengo mucho que aprender. Por eso me es difícil describir mi «Trayectoria».

¿Hacia dónde va tu trabajo en el futuro?

Busco superarme, lograr diseños ya sea con las Pedalboard como con los Baules, nuevos e innovadores y que sean agradables a la vista de mis clientes.

¿Cuál es tu mayor desafío?

Mi mayor desafío es estar a la altura. Creo que lo puedo ejemplificar con algo que dice un amigo, él toca con bandas y siempre dice que cuando buscas una banda tenés que buscar músicos que sean superiores a vos, porque de esa manera te obliga a mejorar. Esta mentalidad la aplico en mi trabajo, tratando de afrontar diseños que sé que estoy obligado a mejorar y superarme.

¿Cuáles son los logros más importantes de tu trabajo?

Poder estar en el ámbito y rubro que amo, cuando haces lo que te gusta no trabajas y eso para mí es el logro más grande.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?

Sin lugar a dudas lo que más me gusta es poder construir algo, que tiene muchas horas de silla, muchas horas de dibujo, muchas horas de garabatos, pero verlo terminado es la satisfacción más grande que puedo tener.

¿Te gustaría compartir alguna anécdota de tu trabajo?

Un día vino uno de los artistas con los que trabajamos y estábamos charlando en mi oficina y en momento entró mi hijo con su guitarra del tamaño acorde para un niño y el artista con el que estaba charlando le afino la guitarra, se puso a tocar y estuvo un rato enseñándole a tocar y para mí eso fue un momento increíble, ver un músico que uno admira enseñándole a tocar la guitarra a mi hijo.

Artistas que eligieron Iron Pedalboards

Tery Langer – Arde la Sangre, Ex Carajo

Marcelo «Corvex “ Corvalan -Arde la Sangre, Ex Carajo, Ex ANIMAL

Luciano Farelli – Arde la Sangre, Parte Planeta

Nicolas Bereciartua – Solista, Viticus, Riff, Ex guitarrista de Rich Robinson ( Miembro fundador y guitarrista de The Black Crows)

Emmanuel Hourvilleur – Solista, IKV

Juan Pablo Rufino – Lito Vitale y Rufa

Javier Viña – Solista, Músico de Sesión, Influencer , tocó con Billy Sheehan ( Mr. BIG, Steve Vai, Winery Dogs) y David Ellefson Ex Megadeth

Ariana Falco – Jimena baron, Led Ladys

Mateo Sujatovich – Conociendo Rusia

Juliana Wilson – Youtuber

Mario Guini – Marc Anthony y Monte Grande Music USA

Max Padron – Músico de Diego Torres, Carlos Vives, “El Puma” José Luis Rodriguez, Ana Barbara, Joss Favela, Prince Royce, Nito Mestre, entre otros. USA

Mariano Brasich – Músico de Sesión, influencer, Estudios MJB Miami USA

Guillermo Vadala – Bajista (Spinetta, Fito Paez, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Mercedes Sosa, Luis Salinas, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, León Gieco, Manuel Wirtz, Eddie Sierra, Celeste Carballo, Sandra Mihanovich, Fabián Gallardo, Diego Torres, Rubén Goldin, Alejandro Lerner, Julia Zenko, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Luciano Pereyra y Leo Sujatovich)