Leonardo Cositorto y el Esquema Ponzi: El esquema de pirámide está destinado a colapsar

Bitcoin Argentina denunció a Generación Zoe por estafa y manipulación del mercado. La ONG que difunde a la criptomoneda en el país presentó la demanda ante la Procuración General de la Nación (Procelac).

La ONG Bitcoin Argentina, una de principales difusoras de la criptomoneda y el ecosistema cripto en el país, denunció ante la Procuración General de la Nación (Procelac) a los principales responsables de las empresas de inversión y coaching, entre los que se destaca Cositorto, “por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado”, según destacaron esta tarde.







“Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, dijo la ONG, que de define como “una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain”.

“Uno de nuestros objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Este tipo de estafas, que venimos detectando en el último tiempo, producen un daño muy grande no solo a quienes depositan sus ahorros y confianza sino también al ecosistema en general, que por sus características permite la absoluta trazabilidad de la información, así como la seguridad y privacidad de sus usuarios”, agregaron.

Según se destacó, la denuncia presentada ante la Procelac establece “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación” e imputa “en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados”.

La denuncia recoge declaraciones mediáticas de Cositorto. Por ejemplo, que Generación Zoe es “una generadora de recursos intelectuales, financieros y espirituales para nuestros +50.000 miembros en todo el mundo. Estamos cambiando la forma de aprender y transitar esta realidad digitalizada. Mejoraramos la calidad de vida de quienes confían en nosotros, sea a nivel de finanzas, educación, deportes, o la capacidad de crecer como persona. Nuestra columna vertebral es la educación y el coaching, y como grupo empresarial contamos con +40 oficinas en todo el mundo”.

Esquemas Ponzi

En economía se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal, fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar (referir) a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes; por ello se le da el nombre de pirámide. Estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por muchos otros nombres populares, tales como timos en pirámide, esquema multinivel, nubes, fractales, flores o círculos de la plata.

Un esquema piramidal sólo puede mantenerse mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente.

Los operadores también intentan minimizar los retiros ofreciendo nuevos planes a los inversores en los que no se puede retirar dinero durante un cierto período de tiempo a cambio de mayores rendimientos. El operador ve nuevos flujos de efectivo ya que los inversores no pueden transferir dinero. Si algunos inversores desean retirar su dinero de acuerdo con los términos permitidos, sus solicitudes generalmente se procesan rápidamente, lo que da la ilusión a todos los demás inversores de que el fondo es solvente y financieramente sólido.

Los operadores fabrican declaraciones falsas o producen informes de auditoría fraudulentos en lugar de admitir que no cumplen con las expectativas, y la operación se considera un esquema Ponzi.

Los que entran primero ganan y los que entran segundo pierden: Una estafa de manual más utilizada del mundo.

En las pirámides abiertas (p. ej., células de la abundancia), los participantes conocen la estructura del negocio y por ello no deberían darse por engañados. Sin embargo, estas pirámides funcionan porque muchos participantes no son informados ni entienden el concepto de saturación (exceso en la oferta de productos), o porque apuestan a estar lo suficientemente arriba en la pirámide como para percibir beneficios antes de dicha saturación del mercado.

En las pirámides cerradas (p. ej., esquema Ponzi), una persona o institución funciona como dueño de la pirámide pero se presenta como un mediador de inversiones. Así, el dueño de la pirámide recibe de los participantes aportaciones que promete invertir de nuevo y, al cabo de un tiempo, devolver la inversión inicial con muy altos intereses. Sin embargo, no existen tales inversiones, sino que se utilizan los aportes de los últimos participantes para sumar los intereses y devolver las aportaciones a los primeros participantes.

Historia del estafador más famoso

Carlo Ponzi era un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos alrededor de la década de 1920. De muy bajos recursos como la mayor parte de inmigrantes que llegaban a dicho país, al poco tiempo «descubrió», gracias a un correo que recibió de Italia, que los cupones de respuesta internacional de correos se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero, por lo que el tipo de cambio terminaría por producir ganancias. Así que se esparció el rumor, muchos decidieron no quedarse fuera del negocio y apoyaron a Ponzi con capital.

Un esquema Ponzi es un fraude

Un esquema Ponzi es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. Los esquemas Ponzi llevan el nombre de Charles Ponzi. En la década de 1920, Ponzi prometió a los inversores un rendimiento del 50% en unos pocos meses por lo que, según él, era una inversión en cupones de correo internacional. Ponzi usó fondos de nuevos inversionistas para pagar “rendimientos” falsos a inversionistas anteriores.

Los organizadores del esquema Ponzi a menudo prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. En su lugar, utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores y pueden robar parte del dinero para ellos mismos.

Con ganancias legítimas escasas o nulas, los esquemas Ponzi requieren un flujo constante de dinero nuevo para sobrevivir. Cuando se vuelve difícil reclutar nuevos inversionistas, o cuando un gran número de inversionistas existentes se retiran, estos esquemas tienden a colapsar.

Un esquema Ponzi: paga utilidades a los inversores más recientes.

Un esquema Ponzi es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.

El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.

Un esquema Ponzi

Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.

Señales de alerta

Altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo. Toda inversión conlleva cierto grado de riesgo, y las inversiones que producen mayores rendimientos suelen implicar más riesgo. Cualquier oportunidad de inversión «garantizada» a menudo se considera sospechosa.

Rendimientos demasiado consistentes. Los valores de inversión tienden a subir y bajar con el tiempo, especialmente aquellos que ofrecen retornos potencialmente altos. Una inversión que continúa generando rendimientos positivos regulares independientemente de las condiciones generales del mercado se considera sospechosa.

Inversiones no registradas. Los esquemas Ponzi generalmente involucran inversiones que no han sido registradas con la Comisión de Valores o con los reguladores estatales. El registro es importante porque proporciona a los inversores acceso a información clave sobre la gestión, los productos, los servicios y las finanzas de la empresa.

Vendedores sin licencia. Las leyes de valores federales y estatales requieren que los profesionales de la inversión y sus empresas tengan licencia o estén registrados. La mayoría de los esquemas Ponzi involucran a personas sin licencia o empresas no registradas, las pocas excepciones generalmente son los vehículos de inversión antes mencionados que comenzaron como operaciones legítimas pero no obtuvieron los rendimientos esperados.

Estrategias secretas o complejas. Inversiones que no se entienden o no dan información completa.

Problemas con el papeleo. Se dan excusas con respecto a por qué los clientes no pueden revisar la información por escrito sobre una inversión. Además, los errores e inconsistencias en el estado de cuenta son con frecuencia señales de que los fondos no se están invirtiendo según lo prometido.

Dificultad para recibir pagos. Los clientes no pueden recibir un pago o tienen dificultades para cobrar sus inversiones. Los promotores del esquema Ponzi animan habitualmente a los participantes a «reinvertir» las inversiones y, a veces, prometen rendimientos aún mayores sobre la cantidad reinvertida.

La empresa no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador. Como lo son la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, CNMV de España, Superintendencia de Administración Tributaria SAT en Guatemala, La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Perú, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile Comisión para el Mercado Financiero, la Comisión Nacional de Valores de Argentina CNV, la Superintendencia Financiera en Colombia, Superintendencia de Bancos en Paraguay y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Falta de una auditoría de confianza. Las operaciones o bien no son auditadas o lo son por una oficina que no está correctamente certificada o calificada para realizar este tipo de tareas.

Qué es y qué no es un esquema Ponzi

Un esquema piramidal es una forma de fraude similar en cierta forma a una trama Ponzi, basada como este en la desconfianza en la realidad financiera, e incluyendo una tasa de retorno extremadamente alta. Sin embargo, varias características distinguen las tramas piramidales de las tramas Ponzi:

En un esquema Ponzi, el maquinador actúa como un punto central para las víctimas, interactuando con todas ellas directamente. En una trama piramidal, quienes reclutan participantes adicionales se benefician directamente (de hecho, no reclutar implica, el no retorno de la inversión).

Un esquema Ponzi declara basarse en algún método confidencial de inversión, conexiones con grupos que poseen información privilegiada, etc., y usualmente atrae a inversionistas adinerados; la trama piramidal declara explícitamente que el nuevo dinero será la fuente de pago para las inversiones iniciales.

El esquema de pirámide está destinado a colapsar

El esquema de pirámide está destinado a colapsar rápidamente, simplemente por causa de la demanda de incrementos exponenciales en el número de participantes para sostenerlo. En contraste, las tramas Ponzi pueden sobrevivir logrando que la mayoría de los participantes “reinviertan” su dinero, con un número relativamente bajo de nuevos participantes.

Una burbuja se basa en la credulidad y el deseo de grandes beneficios, pero no es lo mismo que una trama Ponzi. Una burbuja involucra precios siempre crecientes (e insostenibles) en un mercado abierto (pueden ser acciones, precios de vivienda, el precio de los bulbos de tulipán, o cualquier otra cosa). En la medida en que los compradores estén dispuestos a pagar los precios siempre en alza, los vendedores pueden salir beneficiados. Y no se necesita un maquinador tras una burbuja. (De hecho, una burbuja puede surgir sin fraude alguno; por ejemplo, los precios de vivienda en el mercado local pueden subir repentinamente pero caer del mismo modo por la excesiva construcción.) Usualmente se dice que las burbujas se basan en la teoría del “gran tonto”;

Robar a Pedro para pagar a Pablo.

Cuando las deudas han vencido y no hay dinero con que pagarlas, ya sea por causa de la mala suerte o robo deliberado, los deudores usualmente hacen sus pagos pidiendo prestado o robando de otros fondos. Esto no se considera un esquema Ponzi, por el hecho básico de que no hay indicios de que al prestamista le fueron prometidas altas tasas de retorno bajo la afirmación de inversiones financieras inusuales. Tampoco hay indicios de que quien solicita el préstamo incremente la cantidad del préstamo para cubrir pagos a los inversionistas iniciales.

En Argentina

En Argentina se dieron diferentes versiones de esta estafa, popularmente conocidas como «el avión» (donde se entra como pasajero y se llega, en teoría, a ser el piloto), o «el telar (o flor, o mandala) de la abundancia», en este último caso se usó como excusa el movimiento feminista y un discurso de «empoderamiento femenino» con el cual se logró captar a cientos de mujeres, a tal punto que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) difundió reiteradamente (en 2016 y 2019) precauciones mencionando específicamente el caso del Telar , e incluso se llegó a detener a una mujer en Chamical, La Rioja, con más de 300 denuncias en la Justicia penal riojana por una estafa de más de siete millones de pesos. Actrices como Jazmín Stuart o la música e intérprete Fabiana Cantilo (entre otras) fueron engañadas y su fama utilizada para promocionar el esquema, ocasionando una gran polémica pública por su ingenua participación, que en un principio se creyó complicidad.

Estafas e incautos: Bobos, ignorantes. Es lo mismo vivir en la impostura

Las estafas en torno a los criptoactivos están en aumento debido a la falta de regulaciones, el interés que despierta el mercado, los altos precios de las criptomonedas y las redes sociales que ayudan a amplificar los rumores, reales o ficticios, advirtió la compañía de seguridad informática ESET.

Sin embargo, para ESET las reglas comunes para la prevención del fraude también se aplican aquí, todo lo que se lea en Internet debe ser cuidadosamente examinado y verificado, y si se evita creer en la exageración se tendrá una gran oportunidad de mantenerse a salvo.

Entre octubre de 2020 y mayo de 2021, en Estados Unidos se perdieron cerca de US$ 80 millones como consecuencia de las miles de estafas relacionadas con criptomonedas; y en el Reino Unido la policía afirma que las víctimas perdieron más de 146 millones de libras esterlinas en los primeros nueve meses de 2021.

Las estafas más comunes son los esquemas Ponzi, Pump and dump (compra de criptoactivos en proyectos poco conocidas, basándose en información falsa), falsos respaldos de celebridades, falsos exchanges, aplicaciones falsas, comunicados de prensa falsos y phishing/suplantación de identidad.

“Por lo general, las compañías afectadas prometen recompensar a sus clientes inocentes, pero no hay tales garantías para las víctimas del fraude entorno a los cripto”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Para evitar ser estafado, la empresa aconseja nunca proporcionar datos personales a una entidad que se contacte sin que se le haya solicitado; tratar cualquier esquema de inversión con desconfianza, activar la autenticación en dos pasos, descartar cualquier “oportunidad” de inversión que requiera un pago por adelantado y nunca descargar aplicaciones de tiendas no oficiales.

“Es importante mantener la cabeza fría y ver más allá de la tendencia; la mejor arma para combatir el fraude es la incredulidad; desafortunadamente, vivimos en una época en la que no todo lo que leemos en Internet es cierto y gran parte de todo eso está diseñado explícitamente para engañarnos», afirmó Gutiérrez Amaya.

Para el especialista, «la educación y la prevención son aliados claves para mantener la información protegida”.

