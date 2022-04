Alimentos: Medidas de prevención en el almacén, feria o supermercado

Alimentos

Medidas de prevención a la hora de hacer las compras en el almacén, feria o en el supermercado, dado que los alimentos manipulados de forma incorrecta pueden convertirse en transmisores de enfermedades.

Alimentos antes y después

En el momento de hacer las compras es conveniente comenzar poniendo en el carrito, en los canastos o en bolsas los productos no alimenticios y alimentos no perecederos y dejar para el final los productos congelados y refrigerados perecederos como las carnes, quesos, leche o pescado. De esta manera, logramos que estén el menor tiempo posible fuera de la heladera y que no se rompa la cadena de frío.

El consumidor debe separar los productos para evitar la contaminación cruzada (también debe hacerlo cuando los lleve al hogar dentro de las bolsas), esto significa que los productos que se van a consumir cocidos no deben entrar en contacto con los que se van a consumir crudos.

Productos congelados y refrigerados

Los productos congelados tienen que estar completamente congelados, mientras que los productos refrigerados deben estar fríos. Es necesario verificar que los envases no estén rotos porque los líquidos o jugos de las carnes de cualquier tipo pueden caer sobre otros productos. Y la carne no debe tener colores oscuros o negruzcos.

También, es conveniente evitar que durante el traslado de los alimentos al hogar estén en lugares calientes, como por ejemplo, bajo los rayos del sol.

Productos enlatados y rótulos

Los productos enlatados como el paté, el atún, las arvejas o el tomate deben estar en buen estado para mantener la calidad. No deben tener abolladuras, estar oxidadas o abultadas, porque podrían estar en mal estado.

El rótulo es la inscripción impresa en el envase de los productos alimenticios que sirve para informar al consumidor sobre el origen, contenido y propiedades nutricionales de los alimentos. Esta información debe ser simple, a fin de favorecer su comprensión. Por eso, se recomienda evitar llevar envases sin rótulos, con rótulos sucios, rotos, ilegibles, donde no se puedan ver los datos necesarios. Por sobre todas las cosas es necesario verificar siempre la fecha de vencimiento.

La correcta disposición de los productos en el carrito, una correcta lectura de sus rótulos y las pautas que se deberán seguir al comprar congelados, refrigerados y alimentos enlatados favorecerá la compra de alimentos de buena calidad para evitar la transmisión de enfermedades.

Medidas de prevención

Los alimentos, incluyendo el agua, pueden estar contaminados con bacterias peligrosas. Por ese motivo, el primero de los pasos recomendados por el Senasa es que los consumidores realicen una correcta selección de los alimentos en el momento de su adquisición.

La calidad de los pescados se puede detectar por diferentes indicios. Por ejemplo, los que están frescos huelen a mar (no a pescado o a carne en descomposición); las agallas deben ser rojas brillantes y no de color marrón; los ojos deben estar prominentes y limpios; las escamas también deben ser brillantes.

Las verduras requieren de un lavado con abundante agua limpia y clorada que permita limpiar los contaminantes que quedan adheridos a su superficie; se deben desechar las verduras y frutas con golpes, ya que estos puntos suelen ser focos de bacterias.

Los lácteos suelen someterse en origen a una pasteurización que elimina gran parte de los microorganismos patógenos.

Los huevos, por otro lado, deben mantenerse refrigerados y ser colocados en los contenedores diseñados para ello en las heladeras.

En segunda instancia, se deberán tener en cuenta algunos consejos generales para la prevención de enfermedades, como lavarse las manos con agua y jabón antes de comer o preparar alimentos, y desinfectar los utensilios y las áreas donde se elabora la comida.

La prevención es la clave de una alimentación responsable. Por eso, en caso de presentar alguno de los síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos, el consumidor deberá tratar de recordar si ingirió un alimento sospechoso, quién más lo consumió y si tiene síntomas similares.

De esta forma, en todos los hogares se pueden adoptar simples medidas que mejorarán la calidad en las prácticas de alimentación manteniendo la inocuidad de los productos que consumimos.

Los principales patógenos

Los patógenos son agentes virus, bacterias u otros) que pueden causar enfermedades y transmitirse vía alimentos generando las ETA. Los cuatro patógenos identificados por la OMS como los más resistentes a antibióticos y responsables de la mayoría de enfermedades alimenticias son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Non-typhoidal Salmonella y Shigella species, los que pueden encontrarse en los alimentos de manera natural, lo que no quiere decir que siempre provoquen enfermedades.

La Escherichia coli es una bacteria causante del síndrome urémico hemolítico (SUH). Las principales fuentes en las que se puede contraer esta enfermedad son la carne de res, productos frescos no cocidos, leche cruda y agua contaminada. Puede provocar daños permanentes en los riñones e incluso producir la muerte en niños pequeños, ancianos, embarazadas e inmunodeprimidos.

La Shigella es una bacteria que se transmite entre personas a través de la comida como consecuencia de una higiene deficiente. Solamente los seres humanos son portadores de esta bacteria.

La Staphylococcus aureus es una bacteria transferida a la comida por las personas como consecuencia de una higiene deficiente. Sus principales fuentes son, por un lado, productos lácteos y otros alimentos con alto contenido proteico (jamón cocido, carne de res y pollo crudos) y, por otro lado, la piel, los cortes infectados, la nariz y la garganta de las personas.

La Salmonella es una bacteria que puede infectar los ovarios de gallinas en apariencia saludables y contaminar los huevos antes de que sean puestos. Las fuentes habituales de esta bacteria son los huevos y los productos derivados de ellos, la leche sin hervir y las aves de corral.







