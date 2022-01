Argentina acuerda con el FMI. La oposición debe comerse los mocos.

Los partidos opositores de TN Miente y LN+ Miente habían anunciado ayer un escenario catastrófico que no ocurrió.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este viernes que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país «con una carga de deuda aplastante», y que se buscó una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «sin socavar las posibilidades de desarrollo», según afirmó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

«No va a haber ningún salto cambiario», destacó Guzmán, al explicar los detalles del acuerdo con el FMI.

El ministro de Economía sostuvo que el acuerdo alcanzado permitirá a la Argentina «tener un rol moderadamente expansivo», con metas de reducción gradual del déficit primario.

Para 2022, el déficit primario se estableció en 2,5%, para el 2023 del 1,9% y para el 2024 del 0,9% del Producto Interno Bruto, informó Guzmán durante la conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Guzmán anunció una reducción «gradual y decidida» de la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional. También se acordó una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local..

Por otra parte, Guzmán afirmó que se acordó con el FMI avanzar en un enfoque integral de la inflación, tomando en cuenta que se trata de «un fenómeno multicausal».

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda que «no condiciona» el crecimiento del país ni afecta «sus metas de justicia social» y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI https://t.co/eX9e50goYF — Casa Rosada (@CasaRosada) January 28, 2022

«Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones. Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero», remarcó Fernández en el inicio de su alocución.

Además, el jefe de Estado agregó: «Elevaré al Congreso para su consideración este acuerdo y apelo al compromiso nacional de todos y de todas».

Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. pic.twitter.com/vTCBTSfF0d — Alberto Fernández (@alferdez) January 28, 2022

«Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro y con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro», remarcó el Presidente.

El mandatario afirmó que «este acuerdo no releva nuestro gasto social, nuestras metas en justicia social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología».

Guzmán, Alberto, Manzur y Massa aportaban la racionalidad mientras Moreau, Máximo y sobre todo La Doctora apretaban al Fondo como a una naranja y lo convertían en cómplice del delito que derivó en error

Sincera felicitación. — Jorge Asis (@AsisOberdan) January 28, 2022

Fernández indicó que con este acuerdo Argentina podrá «acceder a nuevos financiamientos, porque este acuerdo prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno».

