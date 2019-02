¿Avanzan las obras para reparar la Biblioteca Evaristo Carriego de Honduras 3784?

La Biblioteca del poeta Evaristo Carriego en Honduras 3784. En sus poemas, habla sólo de los que sufren en silencio: la novia abandonada sin motivo con toda la ropa hecha, del sinvergüenza que no la hizo caso o de Mamboretá, la que todos maltratan. En su sede, la biblioteca albergaba 5.573.

El 13 de octubre de 1912, la enfermedad puso fin en su casa de la calle Honduras del barrio porteño de Palermo a la vida de Evaristo Carriego, a los 29 años.

Empezaba a vivir en su obra, breve y humilde, pero genialmente vinculada con las cosas sencillas que lo rodearon y que amó sin artificio. El “poeta de Buenos Aires”, como lo llamó la crítica por sus temas y su sensibilidad, nació en Paraná el 7 de mayo de 1883.

En su familia hubo otro Evaristo Carriego famoso, su abuelo, temido polemista, periodista y político entrerriano.

El pequeño marchó con sus padres a los cuatro años a Buenos Aires. El padre de Carriego, también Evaristo, se casó con Angela Giorello en Paraná. La familia, tras una breve estancia de dos años en La Plata se radicó en Buenos Aires definitivamente, en la calle Honduras, donde transcurrió toda la vida del poeta.

Tras ser rechazado por miopía en el Colegio Militar de la Nación, donde intentó ingresar, se dedicó a vagar por las calles del barrio y a leer cuando le caía en las manos, sin guía ni método. El Palermo de entonces no era el de hoy. Era un barrio con malevos y conventillos, destartalado y pobre, aunque no quizá como él lo muestra en sus poemas.

A los 18 años comenzó a escribir versos, a los 20 ya participaba de cenáculos literarios, en particular el vinculado con “La Protesta”, un diario anarquista. Fue luego concurrente al café de los Inmortales, al sótano del Royal Séller, a la Brasileña y el Bar Luzio, y también la redacción de La Nación y de Ultima Hora. Entre 1904 y 1908 publicó muchas composiciones en diarios y revistas, en especial en Caras y Caretas, que rápidamente lo dio a conocer al público.

A partir de sus inicios socialistas e internacionalistas, mero contagio de las tertulias literarias, más tarde se hizo nacionalista, y en literatura aborreció a los poetas decadentes, porque no hablaban sino de lo extranjero y nebuloso. En 1908, apareció su primer y único libro, Misas Herejes, cuyo contenido se conocía ya casi totalmente por las publicaciones en los periódicos.

Publicó algunas entrevistas periodísticas, entre ellas una en La Razón a Martiniano Leguizamón, el estudioso de las cosas criollas oriundo de Rosario del Tala, autor de Montaraz y Alma Nativa. En sus poemas narra historias de amor de mujeres anónimas, humildes, casi siempre tristes si no trágicas. El mismo tuvo un solo enredo amoroso conocido, que no le suscitó gran pasión. Con el tiempo, abandona también la actitud nacionalista, el trompeteo romántico que había admirado en escritores como Víctor Hugo, y pierde la jovialidad. Da lugar a los aspectos más melancólicos y retraídos de su temperamento. En sus poemas, habla sólo de los que sufren en silencio: la novia abandonada sin motivo con toda la ropa hecha, del “sinvergüenza que no la hizo caso” o de Mamboretá, la que todos maltratan. ¿Habrá visto que las vestiduras de Quijote, que había adoptado, no le iban bien, y se calzó el sayo de monje franciscano?. Pero además ya aparecen en sus versos vislumbres de tragedia, presentimientos de muerte.

En diciembre de 1911, poco después de la muerte de su padre, que lo afectó mucho, tuvo un ligero ataque de apendicitis. A mediados de 1912 se repitió. La tercera vez, el primero de octubre, permaneció en cama 12 días. El 13 de octubre de madrugada, murió. Dejó ordenados numerosos papeles, y un libro sin título que apareció luego como “La canción del barrio”.

Las obras para reparar la Casa Carriego.

El Gobierno porteño asegura que se han realizado obras en los techos, pisos, aberturas y de mantenimiento estructural de la casa.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la restauración de la Casa Carriego, histórico inmueble ubicado en Honduras 3784 de Palermo (Comuna 14). Informó que se han realizado obras en los techos, pisos, aberturas y de mantenimiento estructural de la casa y ya retiraron el cerramiento del frente.

En una comunicación oficial firmada por la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, dirigida a vecinos de la Comuna 14, fuentes oficiales dijeron: “El día 28 de Diciembre del año 2018 compartía con Ustedes el inicio de las obras destinadas a proteger y preservar la querida Casa de Evaristo Carriego. Han pasado menos de dos meses y se han realizado obras en los techos, pisos, aberturas y de mantenimiento estructural de la casa”.

“El sábado pasado, 16 de Febrero de 2019 ha sido un día de gran emoción para todos aquellos que vivimos y sentimos a nuestro Barrio de Palermo. Junto a vecinos del barrio hemos presenciado la tarea de retirar el cerramiento del frente de la casa. Dicho cerramiento tenía un carácter simbólico que expresaba un pasado de tristeza de más seis años de cierre y clausura. La Casa Carriego hoy se muestra a los vecinos del barrio. Su fachada ya está a la vista de todos y en proceso de recuperación original según está previsto”, añaden.

“Me he permitido compartir con todos Ustedes la gran alegría que hemos sentido todos aquellos que estábamos en el lugar. Las tareas iniciadas hace menos de dos meses avanzan con el objetivo fundamental de lograr nuevamente el funcionamiento de la “Biblioteca Casa Carriego”.

Según pudo saber Palermonline NOticias, un grupo vecinos llamado VecinosxPalermo divulgó la nota y refutó: “Como si la hubiera arrasado un tsunami, como si su ruina fuera el resultado de un bombardeo, como si el Gobierno de la Ciudad fuera inocente de la destrucción de nuestra querida Casa de Carriego, nos anuncian que están comenzando a arreglarla. Para que quede claro: La Casa de Carriego necesitaba un arreglo de techos muy sencillo, ante lo que el Gobierno de la CABA emprendió trabajos de demolición y obras para “modernizarla” y construir un bar en altura”.

“La salvaje irrupción, documentada de manera puntillosa en el proceso Judicial, determinó la presentación de un Amparo por parte de los vecinos que terminó con ese absurdo plan.

Lo que se hace ahora es un nuevo anuncio (el tercero…), que van a rescatarla y arreglar lo que nunca debió haber sido roto. Como todos anuncios de este Gobierno suelen terminar con resultados opuestos a los anunciados, los vecinos estamos en estado de alerta para ver con qué novedades nos aparecen”, añaden.

Otras entidades del barrio como el Consejo Consultivo Comunal 14 han intervenido a lo largo de los años, desde su cierre en 2013, para pedir la reapertura de la Casa Carriego.

A través de la Licitación 2119/12 se hicieron los trabajos de demolición parcial dentro del edificio. Por un amparo se frenaron y la Justicia ordenó que el inmueble recupere su esplendor de antaño.

Según la web oficial de la Ciudad, el proyecto de la biblioteca se inicia con la declaración de utilidad pública del inmueble ubicado en Honduras 3784, donde escribió su obra y murió el poeta Evaristo Carriego. En 1975, la Ley 21200, declara al inmueble de efectiva utilidad pública, concretándose la expropiación en 1977. A la par, se funda la Asociación de Amigos de la Casa de Evaristo Carriego, presidida por Jorge Luis Borges. Se practicaron entonces, importantes trabajos de restauración y adaptación del edificio.

Por Ordenanza del año 1981 se le impuso el nombre del poeta a la institución, perpetuando de este modo su memoria. Las instalaciones fueron abiertas al público el 9 de septiembre de 1981. En mayo de 1989 comienza a funcionar en el edificio la biblioteca de poesía Raúl González Tuñón. En 2000, se recicla el edificio y se crea la casa de la Poesía. Finalmente, en 2005 se realiza una puesta en valor de carpintería, solados, revoques y pintura. Hasta el presente alberga colecciones pertenecientes a la poeta Amelia Biagioni y a Héctor Yánover, entre otros.