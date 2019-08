Balcones: pequeños pero rendidores. ¿Cómo lograrlo?

Compartí :-) .







Por María Martha Pizzi, Con Sabor a Hogar (www.consaborahogar.com.ar).

No importa cuán grande o chico pueda ser un espacio, en todo rinconcito con luz suficiente podemos armar nuestro jardín, incluso en los balcones de 2×2 metros. ¿Cómo lograrlo? Aplicando creatividad y analizando el espacio para sacarle su máximo potencial.

En los lugares reducidos, lo más recomendable es recurrir a lo que tiende en ir hacia la altura. Entonces, se pueden armar jardines verticales que no necesariamente tienen que ser como se los conocen, sobre todo porque necesitan un riego especial. Una opción fácil de tener es colocar una escalinata en la que se apoyan las plantas que nos gustan para que aporten verde al rincón. Se las puede acomodar de modo tal que sean decorativas, prácticas y que no ocupen tanto lugar. Incluso, las kokedamas (las que no tienen maceta) se lucen su todo su esplendor. También las macetas intervenidas son ideales, pues pueden mostrar todo su color sin ser tapadas y están fácilmente a la vista.

Para que lo anterior sea posible es necesario tener una pared que resguarde las plantas y evaluar en qué piso está el balcón, pues cuánto más alto más viento hay y puede ser inconveniente tener macetas muy arriba.

En cuanto a las especies que podemos tener en espacios reducidos, el número se limitará a las pequeñas para no sentirnos invadidos luego cuando queramos usar el balcón, pues quizá nos quede lugar para poner un sillón chico en el que relajarnos o leer un libro al atardecer. Entonces, las plantas ideales para tener son los pequeños arbustos, las suculentas y las aromáticas. Estas últimas son súper funcional para los amantes de la cocina, además les gusta crecer en espacios acotados como pequeñas macetas. Como detalle divertido, se les puede poner un cartel identificador con diseño.

No se recomienda mucho utilizar herbáceas, pues tienen una pérdida importante de agua y hará que estemos muy pendientes de ellas. Sí se pueden cultivar en los balcones arbustos de escala pequeña como los Buxus. A estos se los puede controlar con poda y se les da forma porque rebrotan y son muy resistentes a los lugares chicos y los vientes. Otra opción son los arbustitos que se llaman Nana y Abelia Nana, también las Nandinas con formas de esfera. Siempre buscando las especies que sean compactas.

Para terminar de armar el ambiente, colocar un farol, fanal o detalle que quede bien en el exterior y le aporte color.