Balenciaga Verano 2023. Alta costura en el barro. La moda de la gomería.

Villepinte – El rapero Kanye West inauguró el desfile de Balenciaga el domingo, donde hombres con atuendos utilitarios o complementados con portabebés y mujeres con vestidos largos caminaron por el barro.

Gorra bajo capucha, pantalones de cuero y chaqueta negra con múltiples bolsillos, ataviada con grandes zapatillas, la artista estadounidense y amiga del diseñador georgiano de Balenciaga, Demna, inauguró el desfile en Villepinte, al norte de París, lejos de la pompa de la Semana de la Moda.

